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Хорхе Мартин выиграл квалификацию Гран-при Франции 2024 Moto GP. Баньяя — второй, Виньялес — третий

Хорхе Мартин выиграл квалификацию Гран-при Франции MotoGP. Баньяя — 2-й, Виньялес — 3-й
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В Ле-Мане (Франция) завершилась квалификация шестого этапа сезона MotoGP Гран-при Франции, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин.

Второй результат показал итальянский мотогонщик «Дукати» Франческо Баньяя. Тройку лучших замкнул гонщик «Априльи» Маверик Виньялес.

Марк Маркес будет стартовать только 13-м после того, как не сумел пробиться во вторую часть квалификации

MotoGP. Гран-при Франции. Квалификация:

1. Хорхе Мартин («Дукати») 1:29.919.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0.192.
3. Маверик Виньялес («Априлиа») +0.394.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.517.
5. Марко Бедзекки («Дукати») +0.634.
6. Алеш Эспаргаро («Априлья») +0.653.
7. Педро Акоста («КТМ») +0.731.
8. Фабио Куартаро («Ямаха») +0.767.
9. Франко Морбиделли («Дукати») +0.863.
10. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.867.

MotoGP 2024. Этап 6, Ле Ман, Франция
Гран-при Франции. Квалификация 2
11 мая 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
1:29.919
2
Франческо Баньяя
Ducati
+0.192
3
Маверик Виньялес
Aprilia
+0.394
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