Сарджент рассказал, как он реагирует на слухи об Антонелли

Логан Сарджент рассказал, как он относится к слухам о том, что Андреа Кими Антонелли займет его место в «Уильямсе» по ходу этого сезона Формулы-1.

«Как я справляюсь с этим давлением? Просто делаю свою работу как можно лучше. Это всё не отвлекает меня. Я общаюсь с Джеймсом [Ваулзом], со своими менеджерами. Мне комфортно. Это внутренние разговоры, поэтому я не буду их обсуждать.

Знать, что я приму участие в первой практике в Имоле — это самое лучшее ощущение, которое я чувствовал за весь год. И если сравнить с тем что было в Австралии, то я чувствую, что наши дела идут довольно хорошо», — приводит слова Сарджента издание Racing News 365.

Ранее были сообщения, что Андреа Кими Антонелли заменит Логана Сарджента в составе «Уильямса» уже на Гран-при Эмилии-Романьи, но в команде опровергли это.