Хельмут Марко: пока никаких признаков эффекта домино в «Ред Булл» нет

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко настаивает, что в австрийской команде не наблюдается эффекта домино из-за решения главы технического департамента Эдриана Ньюи покинуть гоночный коллектив, в котором проработал почти 20 лет.

«Лично я очень сожалею об уходе Ньюи, но на протяжении многих лет у нас была создана большая и хорошо подготовленная техническая команда, в которую входили как опытные специалисты, такие как Пьер Ваше, так и молодые люди, как Энрико Бальбо и Бен Уотерхаус. У нас хорошие позиции во всех областях, и я рассматриваю заявления со стороны соперников, что произойдёт эффект домино, как принятие ими желаемого за действительное. Пока никаких признаков этого нет.

Конечно, изменение регламента в 2026 году будет трудным для нас и для всех остальных, и потерять такого специалиста, как Ньюи, всегда болезненно. Но не стоит забывать, что в последнее время он и так не каждый день работал в команде. Он уходит, и нам придётся с этим жить», — приводит слова Марко издание Speedweek.