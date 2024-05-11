Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: пока никаких признаков эффекта домино в «Ред Булл» нет

Хельмут Марко: пока никаких признаков эффекта домино в «Ред Булл» нет
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко настаивает, что в австрийской команде не наблюдается эффекта домино из-за решения главы технического департамента Эдриана Ньюи покинуть гоночный коллектив, в котором проработал почти 20 лет.

«Лично я очень сожалею об уходе Ньюи, но на протяжении многих лет у нас была создана большая и хорошо подготовленная техническая команда, в которую входили как опытные специалисты, такие как Пьер Ваше, так и молодые люди, как Энрико Бальбо и Бен Уотерхаус. У нас хорошие позиции во всех областях, и я рассматриваю заявления со стороны соперников, что произойдёт эффект домино, как принятие ими желаемого за действительное. Пока никаких признаков этого нет.

Конечно, изменение регламента в 2026 году будет трудным для нас и для всех остальных, и потерять такого специалиста, как Ньюи, всегда болезненно. Но не стоит забывать, что в последнее время он и так не каждый день работал в команде. Он уходит, и нам придётся с этим жить», — приводит слова Марко издание Speedweek.

Материалы по теме
Зак Браун считает, что уход Ньюи станет не последней потерей «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android