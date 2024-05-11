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Новый тюнинг-пакет вдвое увеличивает стоимость и прижимную силу Porsche 718 Cayman

Новый тюнинг-пакет вдвое увеличивает стоимость и прижимную силу Porsche 718 Cayman
Porsche 718 Cayman GT4 RS с пакетом Manthey
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В США в продажу поступил новый тюнинг-пакет для Porsche 718 Cayman GT4 RS, подготовленный инженерами Manthey. Доработки позволяют почти вдвое увеличить уровень прижимную силу и обойдутся желающим в $ 60 тыс. — почти столько же в США стоит новый Porsche 718 Cayman в базовой комплектации.

Отмечается, что Porsche 718 Cayman GT4 RS в версии от Manthey в руках Йорга Бергмайстера проехал «Северную петлю» «Нюрбургринга» за 7.03,121, на шесть с небольшим секунды быстрее, чем «Нордшляйфе» проезжает стандартный 718 Cayman GT4 RS.

Porsche 718 Cayman GT4 RS с пакетом Manthey

Porsche 718 Cayman GT4 RS с пакетом Manthey

Фото: Porsche

Основные доработки коснулись аэродинамики. В версии от Manthey с массивным задним антикрылом на скорости 200 км/ч генерирует 169 килограммов прижимной силы — против 89 у стандартной модели.

Напомним, что абсолютный рекорд серийных Porsche на «Северной петле» также принадлежит автомобилю от Manthey. В 2021 году Ларс Керн на Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance Kit (991.2) проехал круг за 6.38,835.

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