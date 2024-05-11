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Даниэль Риккардо считает, что ему необходимо улучшить квалификационный темп

Даниэль Риккардо считает, что ему необходимо улучшить квалификационный темп
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо считает, что ему нужно улучшить свой квалификационный темп, если он хочет закрепить свои хорошие результаты в последних этапах Формулы-1.

«Начиная гонку, я всегда полон надежд и оптимизма, но мы быстро осознаем реальность, когда попадаем в трафик. Поэтому так важно хорошо проводить квалификацию.

В Майами я не очень хорошо квалифицировался на гонку, и мне нужно разобраться в себе. Я мог бы сделать что-то немного лучше здесь, что-то — там. Так что я несу ответственность за эти результаты.

Мы просто понимаем, что мы быстры, но недостаточно для того, чтобы стартовать сзади и прорываться через пелотон. Поэтому нам нужно лучше квалифицироваться», — приводит слова Риккардо издание Planet F1.

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