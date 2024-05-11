«Хаас» подал встречный иск против Гюнтера Штайнера

Команда «Хаас» подала в суд на своего бывшего руководителя Гюнтера Штайнера. Об этом сообщает американское юридическое издание JDSupra.

В своём иске «Хаас» указывает, что Штайнер в автобиографической книге использовал личные фотографии, на которых были изображены товарные знаки компании Haas Automation, Inc., которая производит станки ЧПУ и прочее оборудование. Штайнеру вменяется нарушение авторских прав на товарные знаки компании.

В книге Штайнера представлены фотографии гонщиков, персонала команды и самого Штайнера в командной форме с торговой маркой «Хаас», а также фотографии гоночных машин с этими торговыми марками. «Хаас» утверждает, что, нарушая права на товарные знаки, потребители, скорее всего, будут введены в заблуждение причастностью «Хааса» к книге Штайнера. Иск, скорее всего, будет касаться двух вопросов: существует ли вероятность путаницы в связях между книгой Штайнера и товарами и услугами Haas Automation; и является ли использование товарных знаков Haas Automation добросовестным.

Отметим, что ранее Штайнер первым подал судебный иск против «Хааса» в связи с невыплаченными ему средствами в период с 2021 по 2023 год, а также с использованием его изображения в рекламных материалах и атрибутике команды.