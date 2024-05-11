Тото Вольф хочет устроить Эстебана Окона в «Уильямс» — F1-Insider

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пытается устроить Эстебана Окона в «Уильямс». Об этом сообщает издание F1-Insider. Эстебан Окон покинул «Мерседес» в конце 2019 года, но Тото Вольф продолжает управлять его карьерой.

По данным F1-Insider, ни Окон, ни его товарищ по команде Пьер Гасли не имеют никакого желания оставаться в «Альпин» и ищут себе новые команды.

Вольф считает, что лучшим выбором для Окона будет «Уильямс», и пытается устроить его в команду из Гроува, используя для этого влияние из-за поставки им моторов «Мерседеса».

«Уильямс» находится в командном зачёте ниже «Альпин», но Вольф уверен в прогрессе британской команды под руководством своего бывшего заместителя в «Мерседесе» Джеймса Ваулза.

«Ауди» также заинтересована в Эстебане Оконе, но в этом случае всё будет зависеть от решения Карлоса Сайнса.