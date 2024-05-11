Вольф: до принятия решения по второму гонщику есть несколько недель, если не месяцев

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что не торопится принимать решения по второму гонщику на 2025 год.

«Сейчас очень много слухов и историй вокруг Андреа Кими Антонелли, и это не приносит ему никакой пользы. Ему нужно сконцентрироваться на своём выступлении в Формуле-2.

Он проводит много тестов, чтобы мы могли привести его в нужную форму, и я считаю, что до принятия решения по второму гонщику нашей команды есть ещё несколько недель, если не месяцев», — приводит слова Вольфа издание Racing News365.

Ранее сообщалось, что в ФИА поступил запрос на досрочную выдачу 17-летнему итальянцу суперлицензии для участия в Формуле-1 до достижения им 18-летия. Предполагалось, что это делается для того, чтобы Антонелли мог заменить Логана Сарджента в составе «Уильямса» по ходу сезона-2024. Однако в «Уильямсе» и в «Мерседесе» позже опровергли эту идею.