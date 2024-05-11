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Вольф: до принятия решения по второму гонщику есть несколько недель, если не месяцев

Вольф: до принятия решения по второму гонщику есть несколько недель, если не месяцев
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что не торопится принимать решения по второму гонщику на 2025 год.

«Сейчас очень много слухов и историй вокруг Андреа Кими Антонелли, и это не приносит ему никакой пользы. Ему нужно сконцентрироваться на своём выступлении в Формуле-2.

Он проводит много тестов, чтобы мы могли привести его в нужную форму, и я считаю, что до принятия решения по второму гонщику нашей команды есть ещё несколько недель, если не месяцев», — приводит слова Вольфа издание Racing News365.

Ранее сообщалось, что в ФИА поступил запрос на досрочную выдачу 17-летнему итальянцу суперлицензии для участия в Формуле-1 до достижения им 18-летия. Предполагалось, что это делается для того, чтобы Антонелли мог заменить Логана Сарджента в составе «Уильямса» по ходу сезона-2024. Однако в «Уильямсе» и в «Мерседесе» позже опровергли эту идею.

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