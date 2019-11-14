«Ford против Ferrari»: стоит ли идти на фильм и сильно ли исказили правду?

Сегодня в прокат вышел фильм «Ford против Ferrari» — корреспондент «Чемпионата» накануне побывал на премьере и готов поделиться своим мнением о качестве картины и её достоверности. Постараемся обойтись без спойлеров, хотя это странное обещание, когда речь идёт о картине, основанной на реальных событиях полувековой давности.

Суть

«Ford против Ferrari» — вольный пересказ событий 1960-х годов, когда компания «Форд» стремилась поднять пошатнувшиеся продажи автомобилей с помощью успешных выступлений в автогонках. В Формулу-1 «Форд», как и все американцы, не слишком стремился, так что выбор был очевиден: выступления в «24 часах Ле-Мана». Для начала «Форд» хотел просто купить «Феррари» и, можно сказать, на её горбу сделать себе имя в гонках, но хитрые итальянцы во главе с Энцо Феррари (правда, в фильме исполнявший его роль Ремо Джироне куда больше похож на Джанкарло Минарди) использовали переговоры с американцами лишь для того, чтобы выгоднее продаться «ФИАТу».



После срыва сделки «Форду» ничего не оставалось, как заняться подготовкой собственного автомобиля, который и должен будет унизить Энцо и компанию в Ле-Мане. Проект поручили Кэрроллу Шелби — победителю «24 часов Ле-Мана» 1959 года, который из-за проблем со здоровьем завершил карьеру гонщика, но успешно переквалифицировался в автомобильного конструктора. Ну а Шелби привлекает к испытаниям и выступлениям своего давнего друга – британского пилота Кена Майлза, который после Второй Мировой войны сменил танк на гоночный болид и перебрался в Америку. Вот им и предстоит бороться с «Феррари», невзирая на корпоративные войны внутри самого «Форда». Первая попытка американцев покорить Ле-Ман запланирована на 1964 год. Если вдруг не знаете, что было дальше, то можете почитать «Википедию». Ну или идите на фильм в счастливом неведении.

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Плюсы фильма

Я читал мнения, что за этот фильм и Кристиан Бейл (исполнитель роли Майлза), и Мэтт Деймон (Шелби) могут в равной степени претендовать на «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль». Не соглашусь: однозначное первенство в картине у Бейла, пусть экранное время Деймона лишь немногим меньше. Кристиан блистательно перевоплотился в гонщика, абсолютно органичен в образе Майлза. Бейл-Майлз – главная звезда фильма, его движущая сила, в то время как Деймон – скорее подносчик снарядов, который лишь раз по-настоящему выходит на авансцену.

Очень хорошо показаны проблемы большой корпорации – не уверен, что боссам «Форда» понравится фильм. Идут корпоративные войны, налицо интриги, мешающие успеху проекта. Можно подумать, что авторы картины гиперболизируют обстановку внутри «Форда», но я во время просмотра сразу вспомнил рассказ технического директора «Ягуара» Гэри Андерсона о проблемах, с которыми он столкнулся в сезоне-2000 Формулы-1 – первом, который коллектив проводил под контролем «Форда».

Например, Андерсон ещё на второй гонке сезона обратил внимание на некорректную работу диффузора, но из-за необходимости всё утверждать на стратегических заседаниях с инженерами «Форда» проблема была решена лишь к предпоследнему Гран-при сезона. Примерно на ту же бюрократизированность «Форда» за 35 лет до Гэри жаловался Шелби, так что можно предположить, что этот момент авторы картины передали вполне достоверно.



Ещё понравилась гоночная техника. Есть ощущение, что и обстановку в «Феррари» во время гонок, несмотря на некоторую карикатурность, передали довольно точно. Но про гонки мы ещё поговорим отдельно.

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Минусы фильма

Несмотря на солидную продолжительность фильма (два с половиной часа), есть ощущение, что при монтаже пришлось выкинуть очень много сцен. В итоге многие персонажи по-настоящему не раскрываются. Не на второй, а даже на третий план задвинут автор идеи отправить «Форд» в Ле-Ман Ли Якокка, недостаточно глубоко раскрыты образы жены и сына Майлза, да и от постоянно пьющего таблетки Шелби нет-нет да и ждёшь чего-то большего – в плане поступков или, уж извините, серьёзности проблем со здоровьем.

Есть ощущение, что при сохранении прежнего хронометража можно было бы отвести этим и другим персонажам больше времени. Просто нужно убрать отдельные эпизоды-намёки. По всей логике они должны подводить зрителя к некому судьбоносному моменту – а его так и не происходит. Например, во время гонки в Ле-Мане Шелби пугает механиков «Феррари», подкидывая им гайку. Ты ожидаешь, что сейчас «Феррари» на всякий случай зазовёт всех пилотов в боксы для проверки машин, они потеряют много времени и так далее. Но – извините за мелкий спойлер – этого так и не происходит. Так и было задумано? Или пит-стоп просто не вписался в тайминг?



Вызывают вопросы и некоторые другие эпизоды: что они нам дали для драматургии или понимания персонажей? Например, Майлз очень странно объявляет жене о своём приглашении в проект «Форда». Да и его диалог с сыном на рулёжной дорожке аэропорта Лос-Анджелеса, где проводились испытания Ford GT Mk II, выглядит каким-то недописанным и, как итог, просто ненужным.

Немного не хватило эмоций. В фильме был ряд моментов, когда казалось, что вот сейчас один из героев выйдет из себя, случится эмоциональный взрыв, выяснение отношений на повышенных тонах и, вероятно, драка. Ты в предвкушении – а ничего не происходит (эпизод с единственной дракой по факту получается комедийным). Был ли это осознанный ход режиссёра? Но тогда он не укладывается в образ того же Майлза, который нам рисуют в начале фильма.

Иногда удивляет и весьма вольное отношение авторов фильма ко времени. Понятно, что трёхлетнюю историю нужно втиснуть в два с половиной часа – поэтому, например, не проблема, что из фильма выкинут «Ле-Ман» 1965 года (он неудобен ещё и участием в гонке Майлза). Но когда от решения «Форда» создать гоночный автомобиль до его первых испытаний проходит от силы неделя, то вопросы не могут не возникнуть.

А что же гонки?

Большая часть техники была воссоздана специально для фильма, она выглядит вполне достоверно – равно как и гоночные комбинезоны и обмундирование механиков.



Сама борьба на трассе – набор традиционных киноклише, без которых, видимо, никак не обойтись. Пилоты во время сражения на прямой успевают ехидно посматривать друг на друга, постоянно находят возможность ещё сильнее нажать на педаль газа (спрашивается, что они делали до этого и зачем давали оппоненту фору?), стремительно сокращают или наращивают отрывы, проходят повороты в эффектных, но абсолютно неэффективных заносах, умудряются ничего не разбить при вылете с трассы и так далее. В общем, если вы собираетесь увидеть в кинотеатре повтор реальной гонки 1966 года, то лучше не идите. Но неужели вы правда рассчитываете именно на это?

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Сам сюжет сильно разбирать не будем – это ведь сплошные спойлеры, не так ли? Коротко скажем, что странная ситуация на финише «24 часов Ле-Мана» 1966 года передана относительно точно (но есть серьёзная ошибка с путаницей по кругам и минутам). А вот борьбу на «24 часах Дайтоны» того же года сценаристы ну очень приукрасили. Как и её значение для судьбы Майлза в «Форде». Кино, чего уж там.

Поехать за свой счёт, чтобы бесплатно работать ночью? Да, и не каждого возьмут! Зачем люди за свой счёт едут на «24 часа Ле-Мана», чтобы работать маршалами или поддержать своих?

Забавное

— Все ведь в курсе внешнего сходства Мэтта Деймона и Гарика Харламова? При этом весь фильм Деймон-Шелби называл Бейла-Майлза «Бульдогом».



— Когда Деймон присаживался сбоку на один из своих блестящих спорткаров, то был очень похож на Нико Росберга, записывающего блог по итогам очередного этапа Формулы-1.



— Если продолжать тему внешних сходств, то сын Майлза довольно-таки похож на молодого Ландо Норриса. А некоторые коллеги разглядели среди сотрудников «Феррари» Романа Русинова.

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Вердикт

Идти или нет? Ну, раз вы читаете этот текст на «Чемпионате», то, конечно, идти! У нас что, очень часто выходят фильмы про автоспорт? Несмотря на перечисленные огрехи и отдельные ошибки в переводе гоночных терминов, в целом фильм достаточно точно передаёт историческую канву событий и может быть интересен как любителям автоспорта, так и тем, кто впервые услышит про «24 часа Ле-Мана». Даст бог, кто-то после этой картины влюбится в автоспорт, будь это WEC или Формула-1. Ну и повторимся: Бейл – просто красавец.