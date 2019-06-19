Поехать за свой счёт, чтобы бесплатно работать ночью? Да, и не каждого возьмут!

Назвать марафон «24 часа Ле-Мана» самой большой кольцевой гонкой Европы не было бы преувеличением — в этом году за борьбой шести десятков экипажей непосредственно с места событий наблюдали 250 тысяч человек. Среди них были не только представители команд-участниц, но также болельщики из России и российские маршалы. «Чемпионат» рассказывает, как побывать на их месте.

Россияне в Ле-Мане: подиум, потеря победы, авария. А Алонсо хоть где-то повезло! Экипаж Алонсо «подобрал» победу, «СМП Рейсинг» завоевала первый подиум в самом престижном классе, а Русинову и Ко опять не повезло.

А маршалы кто?

Стать маршалом «24 часов Ле-Мана» в принципе может каждый, но для этого нужно пройти серию семинаров, доказать свою состоятельность в качестве стажёра на национальных гонках, сдать теоретические тесты, получить официальное звание судьи, вновь подтвердить навыки — уже в качестве маршала — в национальных гонках и поработать на паре-тройке международных гонок — включая Формулу-1. После этого можно подавать заявку на почту Западного автомобильного клуба, организатора гонки. И да, всё это за собственный счёт.



Если Клуб одобрил вам заявку, то поездку в Ле-Ман тоже нужно оплачивать из собственного кошелька — равно как и проживание и питание. И за работу маршалом организаторы не платят — это происходит на волонтёрских началах энтузиастов. На Гран-при России или Гран-при Азербайджана маршалам предоставляют жильё, но во Франции условия работы скромнее. При этом, в отличие от гонок Формулы-1, в уик-эндах которых предусмотрены перерывы, «24 часа Ле-Мана» идут круглые сутки, а потому от сотрудников постов требуется постоянная концентрация на протяжении нескольких часов своей смены.

Анастасия Ивановская и Павел Гусев с шефом бригады пит-лейна Аленом Танье. Фото: Фото из архива Анастасии Ивановской

В общей сложности российских маршалов в Ле-Мане было 13 человек, рассредоточившихся по самым разным постам — от трековых до пит-лейна. Во время марафона на пит-лейне работают две группы маршалов: одни следят за безопасностью, вторые — записывают всё происходящее, включая подробности пит-стопов экипажей. Чтобы стать вторым, необходимо в совершенстве знать французский язык.



Смена маршала длится несколько часов. Более сложными считаются те, которые проходят в районе четырёх-пяти утра — выспаться к этому времени под шум автомобилей непросто, а если не спать вовсе, более высок риск потерять концентрацию. Спят маршалы в автодомах, расположенных на отдельных паркингах внутри трассы. Аренда такого автодома на несколько дней, которые длится уик-энд, обойдётся в тысячу евро и больше.

Маршал Павел Гусев готовится оттолкать машину победителей гонки под подиум. Фото: Фото из архива Анастасии Ивановской

На всё это маршалы идут исключительно из любви к автоспорту: это увлечение обходится весьма дорого и вынуждает тратить практически все отпуска на основной работе на гонки. «Это хобби, которое позволяет находиться в самом центре событий, видеть процесс изнутри, наслаждаться обстановкой и своим непосредственным участием в мероприятии, — говорит Анастасия Ивановская, в этом году работавшая маршалом пит-лейна, — Но самое главное — это возможность общения с людьми, которые также сильно увлечены автоспортом».



«Каждый раз, когда я где-то работаю маршалом, усталости вообще не чувствуешь — адреналин от участия в таком мероприятии перекрывает всё, — добавляет её коллега Павел Гусев. — Хотя в то же время необходимо держать эмоции под контролем, поскольку быть маршалом — большая ответственность. Потому и стать маршалом не так просто».

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Болельщики — душа гонок

Приехать в Ле-Ман простым зрителем куда проще, хотя и в данном случае нужно сильно любить гонки, чтобы отважиться на вояж. Трасса находится в небольшом городе в 200 с лишним километрах от аэропорта «Шарль-де-Голль» в Париже. Есть, конечно, вариант прилететь на трассу на вертолёте — близ трассы есть небольшое взлётное поле, но это обойдётся очень дорого.

В самом Ле-Мане найти жильё в дни гонок будет весьма затруднительно — город небольшой, гигантскую долю гостиничного фонда выкупают команды и спонсоры для сотрудников и гостей. Впрочем, в Ле-Мане можно арендовать кемпинг — 65 евро за уик-энд, а также небольшую площадку, на которой можно расположиться компанией в несколько человек. В Европе это весьма популярный способ путешествий на гонки, которые позволяет окунуться в атмосферу гонки.

Вид на старт «24 часов Ле-Мана» с главной трибуны. Фото: Дмитрий Захарченко.

«Мы поддерживаем Виталия Петрова уже много лет — ещё с тех времён, когда он выступал в российских гонках, — рассказывает Александр, приехавший во Францию поддержать SMP Racing. — Каждая трасса разная и всегда приятно побывать в такой дружелюбной атмосфере, какая царит на гонках, где все открыты и дружелюбны».

Телетрансляции в последние годы вышли на очень высокий уровень, однако по-настоящему прочувствовать атмосферу гонок можно только на автодроме, говорят ребята.



К поездке они даже подготовили собственные рубашки в поддержку SMP Racing — они оказались даже лаконичнее и элегантнее фирменной экипировки команды, а потому многие спрашивали, где достать такие же. Между сессиями ребята держались близ хоспиталити SMP Racing в паддоке трассы, общаясь с Петровым, которого знают уже много лет.



С каждым годом российский десант в Ле-Мане становится всё масштабнее — и речь как о спортсменах, так и о маршалах с болельщиками. И в этом году произошло историческое событие: российская команда впервые завоевала подиум в абсолютном зачёте гонки. Ле-Ман становится всё более нашим.