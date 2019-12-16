Готов ли Леклер стать лидером «Феррари»? Пока в это верится с трудом

У Шарля есть скорость, но ошибки пока никуда не делись. Не рановато ли «Феррари» ставить на монегаска?

В следующем сезоне «Феррари» намерена продолжить борьбу за титул с «Мерседесом». Но если год назад в Маранелло чётко делили пилотов на первого и второго — более опытный Себ автоматически получил приоритет, в то время как Леклер в свой первый сезон в команде должен был учиться у опытного немца, — то теперь, когда сезон-2019 позади, оба пилота «Скудерии» претендуют на статус лидера. Достаточно ли у Леклера скорости и опыта, чтобы уже в свой третий сезон в Формуле-1 сражаться за чемпионство?

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Не очень-то второй номер

Леклер стал одним из главных открытий минувшего сезона. Изначально монегаска, казалось, взяли в «Феррари» авансом — за плечами у пилота был всего один сезон в «Заубере». Однако он с первой же гонки поехал в темпе Феттеля, а во второй обогнал немца и уехал к победе — но машина, увы, не доехала. Уже тогда в итальянской прессе стали призывать «Скудерию» сделать ставку на молодого гонщика — у многих были ещё свежи в памяти ошибки Себа в прошлом сезоне, а в том самом Бахрейне немец допустил ещё одну: потерял контроль над машиной в момент непосредственной борьбы с Хэмилтоном.

Призывы понизить Феттеля и вывести в лидеры команды Леклера звучали потом весь сезон, хотя далеко не всегда Шарль смотрелся на трассе так же здорово, как в Бахрейне. Например, в Китае Леклер допустил помарку в квалификации и проиграл напарнику, в Баку и вовсе разбил машину, а в Барселоне монегаск, пусть и не совершал крупных ошибок, но финишировал позади Феттеля.

Авария Леклера в квалификации в Баку Фото: Clive Mason/Getty Images

Затем наступил домашний для Леклера Гран-при Монако. Пилоту не повезло в квалификации — команда не успела отправить его на вторую попытку, поэтому Шарль выбыл уже в первом сегменте. Однако и в первой Шарль был не то чтобы очень хорош — его время оказалось хуже, чем у Гасли. Перед гонкой «Феррари» попросила пилота бороться осторожно — гонка длинная, время отыграться будет. Но гонщик поступил по-своему: с первых же кругов бросился в атаку и на восьмом врезался в Хюлькенберга. На этом домашнее выступление Леклера закончилось.

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Тёмная сторона Леклера

К середине сезона Шарль раскатился и выдал серию действительно сильных гонок (Франция, Австрия, Великобритания), в то же время Феттель снова начал косячить: немец потерял победу в Монреале, не вписавшись в эску, провалил квалификацию Ле-Кастелле, а в Сильверстоуне врезался в Ферстаппена. На этом фоне недавние неудачи Леклера позабылись, хотя в том же Хоккенхайме Шарль буквально на ровном месте потерял машину.



После летнего перерыва «Феррари» прибавила в максимальной скорости — в Бельгии, Италии и России именно красные машины были фаворитами. В Спа Леклер выступил великолепно и выиграл гонку — это была его первая победа в Формуле-1. А уже в Монце Шарль бросил напарнику настоящий вызов: монегаск обещал дать Феттелю слипстрим в решающей попытке квалификации, но не сделал этого, пусть и был отвлекающий фактор в виде клоунады в конце третьего сегмента. Леклер позже выиграл гонку — Бинотто заявил, что гонщик прощён за свой демарш.

Конфликт получил продолжение в Сочи. Леклер выиграл квалификацию, но, чтобы отсечь Хэмилтона, пилоты «Феррари» решили работать вместе: Шарль дал Феттелю слипстрим на старте, это позволило Себу прорваться в лидеры гонки, однако затем немец отказался возвращать позицию, несмотря на прямой приказ команды. В итоге Феттель сошёл из-за технических проблем, а Леклер финишировал третьим — позади пары «Мерседесов».

Себ, таким образом, стал главным злодеем в команде, а Шарль получил шанс завершить сезон на высокой ноте. Правда, сам его и упустил, когда в Японии не поделил трассу с Ферстаппеном, а потом отказался ехать в боксы за новым антикрылом, чем вызвал дополнительный штраф.

Феттель опережает Леклера на старте гонки в Сочи Фото: Clive Mason/Getty Images

Новичок команды или уже лидер?

Итак, в общей сложности Леклер в минувшем сезоне в четырёх гонках допустил крупные ошибки, повлиявшие на итоговый результат, и как минимум трижды проигнорировал распоряжения команды. С одной стороны, ошибки можно было бы оправдать тем, что это был лишь второй сезон пилота в чемпионате, но тогда, пожалуй, не стоило нарушать распоряжения командного мостика и перетягивать на себя роль лидера — одно с другим не вяжется. К слову, сам Леклер никогда не стремился оправдать свои ошибки нехваткой опыта.

Топ-пилот калибра Хэмилтона отличается от просто хорошего гонщика тем, что способен весь сезон выдавать максимум без сбоев. Ферстаппену понадобилось четыре года в Формуле-1, чтобы добиться стабильности и не перегибать палку в тех случаях, когда в этом нет необходимости. Сможет ли Леклер на третий год в чемпионате поехать надёжно и без ошибок?



В теории, конечно, может, но психологический прессинг в новом сезоне будет выше. Добавьте к этому внутреннее напряжение в команде, ведь Феттель из принципа не отступит — это не в духе немца. Вместе с тем стратеги «Феррари» далеко не всегда работают идеально — и некоторое недоверие к их решениям лишь добавит пилотам нервозности.

Если Леклер в таких условиях проведёт сезон, подобный тому, какой выдал в этом году Ферстаппен, это будет выдающийся результат — даже если его не хватит для победы в чемпионате, а если хватит — разразится настоящая сенсация. Однако это не самое вероятное развитие событий — Леклер наверняка ещё допустит немало ошибок, ведь из них и состоит опыт.

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В любом случае, если «Феррари» не удастся построить машину уровня «Мерседеса», о какой-либо борьбе за титул речи и быть не может. Очень многое будет зависеть от решений Маттиа Бинотто — если чемпионство будет достижимо, то к летней паузе Маранелло придётся выбирать первого номера. А выбор «Скудерии» в последние годы предсказать невозможно.