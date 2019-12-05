Феттель проиграл впервые за 5 лет, Квят не добил Гасли. Кто кого победил в Ф-1

Почти все цифры говорят, что Леклер в первый же год в «Феррари» обыграл четырёхкратного чемпиона мира. Разбираем все пары Ф-1.

В Формуле-1 твой главный соперник — твой напарник. Если не победить его, ты не выиграешь гонку. Сравнение партнёров по команде это одна из редких возможностей оценить выступление пилота, независимо от техники, которой он обладает, ведь у напарника такая же машина (хотя бывают и исключения).



Гран-при Абу-Даби позади, так что самое время по горячим следам подвести итоги внутрикомандных дуэлей сезона-2019. Неожиданностей в этом году не так много, хотя год назад мало кто догадывался, какой удар ждёт Себастьяна Феттеля — молодой напарник нанёс ему первое с 2014 года поражение.

Хэмилтон vs Боттас

Квалификации — 14-7 / Гонки — 15-6



В паре «Мерседесов» всё очевидно. Валттери Боттас время от времени опережал Хэмилтона, а в начале сезона даже навязал напарнику реальную борьбу за титул, но на дистанции всего сезона Льюис финна разгромил. Единственный показатель, в котором Валттери дотянулся до действующего чемпиона мира — поулы (у обоих пилотов по пять), но факт остаётся фактом: в трёх совместных сезонах Боттас трижды проиграл Хэмилтону.

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон на Гран-при Сингапура Фото: Charles Coates/Getty Images

Феттель vs Леклер

Квалификации — 9-12 / Гонки — 11-9 (не учитывались гонки, в которых сходили оба гонщика)



Это была, без сомнения, главная дуэль года. В начале сезона «Феррари» официально объявила лидером команды Себастьяна Феттеля. Предполагалось, что поначалу Шарль Леклер будет учиться у более опытного напарника, однако монегаск сразу поехал почти в темпе немца и едва не выиграл уже вторую гонку сезона. Под конец года Леклер 12 раз опередил Феттеля в квалификации (проиграв девять из них) и набрал больше очков — 264 против 240. В гонках Феттель чаще финишировал впереди, но не будем забывать, что в Мельбурне Леклера просили оставаться позади, а в Бахрейне отказала машина — счёт должен быть немного иным.

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Ферстаппен vs Албон

Квалификации — 8-1 / Гонки — 5-4



Как и в «Мерседесе», в «Ред Булл» есть очевидный лидер — Макс Ферстаппен. В начале сезона голландец уничтожил репутацию Гасли (11:1 и в квалификациях, и в гонках), а затем уверенно переиграл нового напарника. Правда, после летнего перерыва Макс был не так стабилен, как в первой части чемпионата, потому счёт в гонках с Албоном чуть более скромный — 5:4, однако на счету Ферстаппена победа и ещё три подиума, а Алекс не поднимался выше четвёртого места.

Ландо Норрис и Карлос Сайнс после Гран-при Бразилии Фото: Getty Images/Getty Images

Сайнс vs Норрис

Квалификации — 10-11 / Гонки — 13-8



Сезон-2019 получился лучшим в карьере Сайнса — испанец занял шестое место в чемпионате и впервые поднялся на подиум Гран-при. Как и предполагалось, уже весьма опытный Карлос стал лидером команды. Однако и Ландо Норрис в свой первый сезон смотрелся весьма впечатляюще — шестое место во второй гонке и восемь побед над Сайнсом в 12 первых квалификациях. Впоследствии испанец перехватил инициативу и сравнял квалификационный счёт (во многом помешал отказ мотора в Бразилии, не будем переоценивать формальную победу Норриса), но в следующем сезоне бороться с Ландо будет куда сложнее. Сражение внутри «Макларена» обещает стать одной из главных интриг чемпионата.

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Риккардо vs Хюлькенберг

Квалификации — 14-7 / Гонки — 11-7



Сезон-2019 стал главным вызовом в карьере Хюлькенберга — и Нико не выстоял. В первых гонках немец немец смотрелся лучше Риккардо, но стоило Дэну освоиться с незнакомой техникой, привыкнуть к менее эффективной аэродинамике и хитрым тормозам, и он вырвался вперёд. В гонках Хюлькенберг периодически давал бой напарнику и набирал примерно столько же очков, а в Германии мог сотворить чудо и вернуть «Рено» на подиум, но допустил ошибку. В итоге Халк лишился места в команде, завалил концовку чемпионата (в четырёх последних гонках Риккардо набрал на 17 очков больше) и до сих пор не объявил о своих планах на следующий год.

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Квят vs Гасли

Квалификации — 2-7 / Гонки — 4-5



Возвращаться в Формулу-1 после годичного перерыва всегда непросто, но Квяту удалось продемонстрировать, что за пределами стартовой решётки он стал лишь сильнее и увереннее в себе. Правда, по всем цифрам россиянин уступил. В квалификациях с Албоном у него счёт равный (6:6), но во второй половине сезона Даниил весьма чувствительно уступил отправленному на понижение Гасли (2:7). Да, в первой половине чемпионата Квят победил напарника 8-4, однако это были первые гонки Алекса в Формуле-1. С Гасли счёт в итоге оказался 4-5, да и по очкам россиянин партнёрам по команде уступил — у Даниила 37 баллов, а Пьер и Алекс на двоих набрали 48. Так что «добить» карьеру француза не вышло.

Пьер Гасли и Даниил Квят Фото: Peter Fox/Getty Images

Перес vs Стролл

Квалификации — 18-3 / Гонки — 16-5



18-3 — самый большой счёт во внутрикомандных дуэлях, если не считать «Уильямс». Пожалуй, будет несправедливо говорить, что Стролл сезон провалил — у канадца была пара сильных выступлений (Канада, Германия, Италия), да и в целом команда удержалась на плаву за счёт его семьи, однако из цифр у Лэнса преимущество лишь в спонсорской поддержке — по остальным показателям он крупно уступает. Стролл проиграл Чеко в 16 гонках из 21-й и набрал в два с половиной раза меньше очков.

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Райкконен vs Джовинацци

Квалификации — 12-9 / Гонки — 17-4



Ещё один мощный разгром. В квалификациях Джовинацци время от времени смотрелся неплохо (плюс Кими порой допускал ошибки) и в концовке сезона Антонио подтянулся к напарнику, но в гонках опыт позволял Райкконену лучше распорядиться выпавшими возможностями, в то время как итальянец часто смотрелся неуверенно и чересчур осторожничал. Разрыв по очкам ещё более показателен — у Кими 43 балла против 14 у Джови. В три с лишним раза больше.

Себастьян Феттель и Кими Райкконен на Гран-при Абу-Даби Фото: Mark Thompson/Getty Images

Магнуссен vs Грожан

Квалификации — 13-8 / Гонки — 11-9



Для «Хааса» минувший сезон стал самым тяжёлым за всю недолгую историю в Формуле-1. Машина вроде бы получилась быстрой (18 выходов в Q3), но очень непредсказуемо работала с резиной на длинных отрезках. Точнее, очень даже предсказуемо: плохо. В таких условиях сражение с напарником становится ещё важнее, и победу в «Хаасе» по всем показателям завоевал Кевин Магнуссен. По чистой скорости гонщики часто бывали равны, но Грожан допускал больше ошибок и чаще попадал в неприятности. Правда, не будем забывать, что в первой гонке сезона механики лишили француза хорошего финиша — таких возможностей у гонщика больше не было.

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Расселл vs Кубица

Квалификации — 21-0 / Гонки — 17-3



Возвращение Кубицы в Формулу-1 получилось совсем не таким, как хотелось бы поляку. По словам самого гонщика, этот сезон для «Уильямса» получился даже хуже предыдущего. Правда, и сам Кубица на фоне напарника-дебютанта смотрелся не слишком хорошо — поляк проиграл все до единой квалификации сезона и почти всегда финишировал позади в гонках. В защиту Роберта всё же отметим, что он зачастую отыгрывался на стартах и опережал Расселла на первых кругах гонки и принёс команде её единственное очко в этом году. Ну, и сам Кубица давал понять, что получал от «Уильямса» менее подготовленную технику, чем его напарник.