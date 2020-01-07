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Келли Пике, возможно, рассталась с гонщиком Формулы-1 Даниилом Квятом — фото, комментарии

Келли Пике и Даниил Квят
Михаил Дубовский
«Кому ты будешь нужна с прицепом?» Россияне обиделись и ругают (бывшую) подругу Квята
Российские пользователи «Инстаграма» пришли в аккаунт Келли Пике и начали её увещевать и учить жизни.
Авто / Формула-1 0

Увы, главный инстаграм-сериал межсезонья Формулы-1 связан с российским пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом. Никем не объявлено официально, но практически все считают, что россиянин и его подруга Келли Пике, к сожалению, расстались. Бразильянка удалила почти все совместные фотографии, начала постить «сториз» из серии «Меня легко потерять, но невозможно забыть», а люди из паддока Ф-1 тоже косвенно подтвердили разрыв.

С одной стороны, к спорту тема прямого отношения не имеет, с другой — не секрет, что на многих гонщиках Формулы-1 сказываются неурядицы в личной жизни. В этом, к примеру, признавался Льюис Хэмилтон: больше всего ошибок он допускал в период непростых отношений с Николь Шерзингер.

Так или иначе, ситуацию продолжают обсуждать, и когда наши коллеги из Sports.ru первыми решились написать о вероятном разрыве Келли и Даниила, то российские пользователи «Инстаграма» моментально отправились на страничку Пике, чтобы высказать своё мнение.

Советы в воспитании (ещё до слухов о разрыве)

motakujl: «Учи русский язык! Пригодится!!»

Burcevo: «Кондей продует ребёнка!»

«В заговоры верю». Интервью с главной FB-фанаткой Формулы-1
75-летняя Лариса Швыдун — одна из главных интернет-поклонниц Ф-1. Она рассказала о любви к автоспорту, Квяту, Путину и знаменитых смайлах.

Первые вопросы…

eva_rzn: «Келли, что случилось у вас с Даней? Он хороший парень!»

Warrrrrhammer: «А где гонщик?»

seva_maker: «Забрала ребёнка, убежала от Данечки. Он там с грусти водку пьёт и по картингам ходит».

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Аналитика о причинах расставания

catgoodmood: «Судя по тому, что Даня поставил лайк, то инициатором разрыва была Келли».

Maxll64: «Все проще, он просто предложил встретить новый год с его родителями, хотя бы в Италии, про РФ даже молчу, но Келли не захотела уезжать из Бразилии на Рождество, обычный бразильский сериал, скоро помирятся) Happy New Year, Kelly!!»

Попытки спасти ситуацию

allaan2709: «Пусть бог или кто-то другой даст ума и благородных, чистых, верных поступков».

Catgoodmood: «Есть предложение, давайте пустим хэштег только понятный келли на английском, что то типа — прости квята».

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«Да кому ты такая нужна»?

vitaly_ryaboff: «Кинула Даню. Что, трудно быть мамой да? Гулять захотелось? О ребенке вообще не подумала, я в шоке. Как после такого тебя ещё уважают. Даня молодец, он получше найдет. А ты недостойна никого».

iakimenko.marg_arita: «Торопитесь Кelly, время работает сейчас против вас. Желаю вам сил и мудрости вернуть семью».

Dasnoller: «Даня и так в Монако большую часть года живёт. *Нафиг* ему этот 3 мир Бразилия сдалась. В *заднице* мира, да ещё и очень опасная страна».

Sharovalexander: «Кому ты теперь нужна будешь немолодая, да еще и с прицепом?»

Со своей стороны просто пожелаем Келли и Даниилу оптимально для обеих сторон и, главное, их дочери Пенелопы оставить позади этот непростой жизненный период.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/danydk1

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