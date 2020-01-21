«С закрытыми глазами мог бы быстрее проехать». Как Петров в Тольятти с шинами сражался

Глобальное потепление и повсеместное изменение климата должны волновать не только экоактивистов, но и поклонников автоспорта. С каждым годом проводить зимние гонки становится всё сложнее. Морозы слабеют, снега выпадает меньше и меньше, а гоняться-то хочется! Вот и приходится уже с декабря готовить трассу, чтобы во второй декаде января собрать на полигоне в селе Сосновка близ Тольятти, где «АвтоВАЗ» традиционно проводит Гонку чемпионов, лучших представителей российского автоспорта. Которых, похоже, погода не в состоянии напугать. Зато легко может поставить в сложную ситуацию смена покрышек. Но обо всём по порядку.

В 2020 году на старт 23-й по счёту Гонки чемпионов вышли 16 пилотов, включая Виталия Петрова, Тимура Тимерзянова, Кирилла Ладыгина, Клима Гаврилова, Владимира Череваня и других известных гонщиков. Столь представительный состав обещал интересное сражение в равных условиях — для всех пилотов были подготовлены одинаковые 170-сильные седаны Lada Vesta Sport с кулачковой коробкой передач и покрышками Pirelli с 4,5-миллиметровым шипом. И кто бы мог подумать, что именно шинный фактор окажется одним из ключевых в определении чемпиона чемпионов.



Но прежде чем гонщики смогли отправиться в очное сражение на трассе, необходимо было подготовить эту самую трассу. В условиях практически полного отсутствия снега и температуры, колеблющейся около плюсовой отметки, организаторам пришлось отменить пятничные тренировки, чтобы сохранить покрытие для субботней квалификации и финальных заездов в воскресенье. Этих-то отменённых сессий и не хватило многим участникам, чтобы получить важный «вкат» и показать достойный результат. И внезапно — не только для фанатов, но и для самого себя — из числа фаворитов выбыл… Виталий Петров!

Кирилл Ладыгин и Виталий Петров Фото: Lada

«Хотелось бы, конечно, побольше снега, чтобы брустверы были побольше и помягче, — рассказал первый российский пилот Формулы-1. — Но претензий у меня к трассе нет: обыкновенная трасса для ледовых гонок, где постоянно надо следить за покрытием во время заезда, чётко и правильно позиционировать машину, чтобы ехать быстро.



Состояние трассы — не такая большая проблема, как новые колёса. Я не говорю, что покрышки Pirelli плохие — конечно, нет. Речь о том, что всю свою жизнь я ездил на более узкой резине и досконально знаю как «ёлочку», так и «шашечку», понимаю, как на ней ехать. В этом году, когда я первый раз сел за руль, я не обратил внимание, что на машине установлены более широкие шины с другим рисунком — в первой тренировке я проиграл 5 секунд, а такое в принципе невозможно, и у меня глаза были по пять копеек.



Я просто не понимал, что с машиной происходит — я знаю, как машину на шипах заставить ехать что в быстрых, что в медленных поворотах. Автомобиль на узкой резине рулится предсказуемо, просто. И самое главное, что у него есть упор — в повороте, даже если ты не попадаешь, всегда можно дорулить. А вот широкая резина как будто бы проскальзывает и нет того «держака», который есть у узкой. Об этом и времена в квалификациях говорят: лучшие были показаны в первой части, потому что когда лёд чистый, то на нём любая резина может быть быстрой.



В этом году тренировок как таковых не было и к новой резине пришлось привыкать сразу в квалификации. Она превратилась для меня в ужас: руки не слушаются, я не понимаю, в какую сторону поворачивать, чтобы хотя бы просто в поворот попадать. Как будто зима и шипованные покрышки для меня это что-то новое! Скажу честно, я просто не был готов к такому сюрпризу в виде новых шин, поэтому так плохо выступил в квалификации и в заездах — мне не хватило времени, чтобы «вкатиться» и понять эту резину до конца. Даже по итогам двух дней у меня руки всё ещё не запомнили, как правильно рулить на новых шинах, чтобы ехать быстро.



Как мне кажется, в Гонке чемпионов более плотное сражение дала бы привычная узкая резина. А сейчас на новой резине проигрывать 5 секунд с двух километров — я с закрытыми глазами мог бы быстрее проехать на старых покрышках! А ведь приехал побеждать…»

Фото: Lada

Было предсказуемо, что у шинников из Pirelli совсем другой взгляд на то, удачным ли оказался выбор шин. «Конечно, пилотам более привычно ездить на хорошо знакомой им узкой резине, — признал представитель компании Георгий Божедомов. — Но и на более широких покрышках они с каждым заездом чувствуют себя всё более и более уверенно. Новая резина — это шины, которые используются в раллийном чемпионате мира WRC 2 и теперь впервые они появились на Гонке чемпионов. Сама покрышка мало того, что шире, чем прежняя, так она ещё и меньше по диаметру — 15-дюймовая — и легче по весу да и сам диск более лёгкий. Уменьшение массы позволило улучшить динамику автомобилей, которые не изменились по сравнению с прошлым годом. Думаю, к следующему году пилоты привыкнут к новой резине и в Гонке чемпионов сезона-2021 мы увидим дальнейшее улучшение времени и рост скорости».



К сожалению, после 13-го места в квалификации отыграться пилоту программы SMP Racing не удалось — ни одного выигранного заезда в своей группе не позволили одному из фаворитов Гонки чемпионов-2020 выйти даже в четвертьфинал. Просто потому, что к трудностям с адаптацией к новым покрышкам добавился и состав соперников. Группу A по итогам отборочных заездов окрестили не иначе как «группой смерти», потому что в квартет пилотов вошли Виталий Петров, Егор Санин, Дмитрий Брагин и Кирилл Ладыгин — пожалуй, более конкурентной и сильной четвёртки Гонки чемпионов и представить себе было нельзя.

Фото: Lada

Но сложности были не только у Петрова — столкнулся с проблемами и опытнейший Брагин, который также лишился возможности побороться за победу.

«У меня остались только лучшие впечатления от Гонки чемпионов даже несмотря на то, что мне не повезло с техникой. Ничего страшного, такое бывает в технических видах спорта. Провёл всего три заезда. Первый был отчасти показательным, со «штурманом», и я ехал не в полную силу. Во втором у меня сломалась коробка передач и только в третьем удалось проехать как следует», — резюмировал действующий чемпион РСКГ в классе «Туринг».



Так что из «группы смерти» в четвертьфинал вышли Санин и Ладыгин, а в других группах сражение за победу продолжили Айдар Нуриев и Тимур Тимерзянов, Михаил Митяев и Владимир Шешенин, Павел Кальманович и Дмитрий Воронов. В итоге сетка заездов свела напарников по AG Team (Санин выбил из борьбы Кальмановича) и Lada Sport Rosneft (Митяев оказался быстрее Шешенина) в одних стартах, а в других соревновались представители разных дисциплин: ралли-кроссмен Тимерзянов опередил раллиста Воронова, а «кольцевик» Ладыгин разгромил ралли-кроссмена Нуриева.



И вышло так, что в четвёрку быстрейших гонщиков битвы в Сосновке вошли представители двух команд — пилотам казанской AG Team выпала участь бороться за третье место, а за победу бился дуэт тольяттинской Lada Sport Rosneft. В сражении за бронзу Санин взял верх над Тимерзяновым, а вторую подряд победу и седьмую за время участия в Гонке чемпионов одержал Ладыгин. Впрочем, Кириллу пришлось попотеть: в финале победителем становится тот, кто выигрывает два заезда, а в первом быстрейшим был Митяев. Обменявшись машинами, во втором старте первым клетчатый флаг увидел Ладыгин. И он же не оставил шанса Михаилу в третьем заезде, который и решил судьбу не только победы 2020 года, но и «Серебряной ладьи».

Фото: Lada

По правилам Гонки чемпионов трофей является переходящей наградой, которую в вечное пользование может забрать только тот, кто выиграет соревнования два года подряд — триумф в 2019-м и новая победа позволили Кириллу Ладыгину стать единоличным обладателем почётного кубка. Как шутили после финиша другие гонщики, в 2021-м можно сразу отдавать победу Ладыгину, а среди остальных разыгрывать второе и третье места на подиуме.



«Первый финальный заезд с Михаилом я проиграл, потому что допустил досадную ошибку – «промазал» передачу. Но во втором собрался, проехал дистанцию чисто и выиграл. А уже в решающем заезде Михаил ошибся, благодаря чему я со старта вырвался вперед и старался поддерживать этот отрыв», – отметил после финиша 7-кратный победитель Гонки чемпионов и автор нового рекорда трассы.



В квалификации 2020 года Кирилл Ладыгин проехал круг по трассе в Сосновке 2:20.29 — быстрее за всю историю состязаний никто и никогда по автодрому не ездил. К слову, одним из ключевых факторов такой скорости стали те самые шины, которые так не понравились Петрову…