«Мерседесы» быстры, но ломаются, у Квята есть шансы. Итоги тестов Формулы-1

В Барселоне завершились предсезонные тесты Формулы-1 — в следующий раз команды соберутся только через две недели, когда в Мельбурне начнётся новый сезон чемпионата. Как обычно, команды не стали раскрывать всех карт до начала первенства, однако некоторые тенденции можно проследить уже сейчас.

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Ахиллесова пята «Мерседеса»?

«Мерседес» стал однозначным лидером первой недели тестов, однако вторая сложилась для немцев куда сложнее. Проблемы пришли откуда не ждали — со стороны надёжности. Первые сигналы появились ещё на прошлой неделе: по одному мотору сломалось на «Рейсинг Пойнт» и «Уильямсе», ещё один сменили на машине Боттаса. Немцы тогда утверждали, что возникла мелкая проблема — с ERS, но уже тогда появились слухи, что всё серьёзнее. Теперь мотор сломался снова — и команда потеряла практически полдня, проехав в четверг лишь 61 круг — меньше половины от своей обычной программы.

«Конечно, это повод для беспокойства, — признал Льюис Хэмилтон. — Обычно зимой мы больше уверены в надёжности техники. Не очень хорошо, что мы с этими проблемами столкнулись, но на тестах в этом нет ничего плохого. Да, сейчас не время расслабляться, но я полностью уверен в парнях на базе. Мы всё изучим и в следующие две недели сделаем всё, что в наших силах».

По чистой скорости «Мерседес» по-прежнему впереди всех. «Серебряным стрелам» так и не удалось дотянуться до собственного рекорда прошлой недели (1:15.732), но и с кругом 1:16.196 «Мерседес» оказался впереди всех — никто больше не ездил так быстро ни на первых, ни во вторых тестах. В общем, у W11 очевидно есть скорость, но не факт, что у неё надёжный двигатель — и это странно в свете стабильного регламента на силовые установки.

«На данный момент фаворитом Гран-при Австралии является „Мерседес“, у нас картина пока не идеальная, — признаёт Феттель. — Нам удалось получить больше прижимной силы, но задачей будет добиться ещё большего. Главная цель — увеличить „прижим“ — достигнута, но теперь мы теряем на прямых. Мы стараемся решить проблему сопротивления воздуха, но мы только в начале пути».

Для «Феррари» первая неделя тестов получилась непростой: машина вела себя на трассе не слишком стабильно и не демонстрировала высоких скоростей. На вторых тестах «Скудерия» прибавила, пилоты всё чаще поднимались на верхние части таблицы и отмечали, что машина быстрее едет в поворотах — результат увеличения прижимной силы. Об истинном темпе «Феррари» можно будет судить только после трёх первых гонок, когда новый аэродинамический обвес покажет себя на разных типах трасс.

Не показал пока своего истинного потенциала и «Ред Булл», но RB16, судя по всему, быстра и надёжна. Под самый конец заездов Макс Ферстаппен отправился на быстрый круг на шинах С4 (второй самый мягкий из составов резины) и после двух секторов шёл с опережением графика Валттери Боттаса, но явно отпустил газ на финишной прямой. Моторы «Хонда» за все три дня не ломались (если не считать отказ у «Альфа Таури»), однако полдня «Ред Булл» потерял из-за проблем с подвеской. Тем не менее Кристиан Хорнер, отмечает, что в Милтон-Кинсе довольны итогами зимних тестов.

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«Рейсинг Пойнт» грозит «Феррари»

«Розовый Мерседес» или «Копировальный центр» (от английского copy point), как называют теперь в паддоке «Рейсинг Пойнт», в сезоне-2020 может оказаться одним из регулярных претендентов на подиум. Пусть пока автомобиль не блещет секундами, серьёзность угрозы признаёт даже «Феррари»: «Они очень близки к нам — но это не удивительно, если вы обратите внимание на дизайн их машины. Да, мы рассматриваем их как угрозу», — сказал Маттиа Бинотто.

В «Рейсинг Пойнт» очень довольны своей новинкой: «Я бы соврал, если бы сказал, что мы недовольны тем, где находимся. Мы очень довольны», — хитро ухмыляется технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин. Рекорд команды по ходу тестов — 1:16.634 Серхио Переса на шинах С5. Однако до этого время Чеко было всего на несколько сотых медленнее — и показано оно было на С3, куда более жёстком составе шин. Так что прошлогодний «Мерседес», похоже, потреплет ещё немало нервов, а статус «Макларена» как лидера середины пелотона теперь под вопросом.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Уокинге тоже провели неплохую неделю, однако в британской команде переживают, что соперникам удалось добиться большего прогресса. «Пока сложно оценивать расстановку сил — тем более в середине пелотона, — говорит Карлос Сайнс. — Но я бы выделил „Рейсинг Пойнт“ и „Альфа Таури“. Я бы назвал их самой большой угрозой для нас. Думаю, мы примерно на одном уровне».

«Альфа Таури», к слову, остаётся, наверное, главной загадкой середины пелотона. Длинные серии выглядят неплохо, но Квят и Гасли не проезжали по-настоящему быстрых кругов — по времени на круге «Альфа Таури» пока лишь восьмая из десяти команд чемпионата. Однако это явно не предел для нового шасси из Фаэнцы. «Мы можем быть довольны проделанной работой, — считает Даниил Квят. — Мы многое узнали о машине, и теперь соберём все данные воедино, чтобы на первой гонке сезона в Австралии быть в наилучшей форме».

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Аутсайдер «Хаас»

У «Рено» дела пока идут не слишком здорово — у инженеров явные проблемы с пониманием шасси. В Энстоуне основательно переделали свою машину, и далеко не всегда изменения настроек приводили к положительному результату. Так, команда потеряла половину второго дня, когда ошиблась с регулировками для Эстебана Окона — севшему за руль после обеда Даниэлю Риккардо пришлось начинать заново с базовых настроек. Добавьте сюда технические проблемы, из-за которых команда потеряла полтора часа в первый день вторых тестов. Правда, лучший круг «Рено» — 1:16.276, а быстрее этой зимой ездили только «Мерседес» и «Ред Булл». Так что французы могут быть куда ближе к той же команде Строллов, чем казалось.

Не слишком убедительно смотрятся сателлиты «Феррари»: «Альфа Ромео» и «Хаас». Обе команды проехали в этот раз не так много кругов, да и скоростью зачастую не блистали. И если «Альфа Ромео» может похвастаться, например, временем Роберта Кубицы, который возглавил протоколы в четвертый день, то «Хаас» по сумме шести дней оказался самым медленным. «Хаас» также уступает всем остальным и по числу пройденных за две недели кругов. Это была со всех точек зрения сложная для американской команды зима.

А вот «Уильямс» вновь смотрелся вполне достойно — проехал немало кругов (четвёртое место по пройденной за последние три дня дистанции) и показал неплохую скорость (в четверг Николас Латифи отметился четвёртым временем). Так что не стоит удивляться, если в Мельбурне Джордж Расселл выйдет во второй сегмент квалификации.