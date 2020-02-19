Скандал в Формуле-1? Новая машина «розовых пантер» подозрительно похожа на «Мерседес»

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» провела презентацию перед сезоном-2020 Формулы-1 17 февраля – однако специалисты сразу подметили, что на мероприятии в Австрии коллектив из Сильверстоуна показал просто перекрашенный автомобиль прошлого года. Не опубликовали «розовые пантеры» и студийные фотографии или хотя бы рендеры нового болида RP02.

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Возможно, в «Рейсинг Пойнт» просто не хотели, чтобы в момент объявления о расширении сотрудничества с титульным спонсором BWT все обсуждали не фирменные розовые цвета, а некоторую проблему с новым автомобилем. Ну, как проблему: просто он выглядит практически копией прошлогоднего «Мерседеса».

Сравниваем фото

«Рейсинг Пойнт» не является дочерней командой немцев, но очевидно, что после перехода под контроль Лоуренса Стролла связи стали ещё крепче. И если перед сезоном-2019 у «Рейсинг Пойнт» просто не было возможности по максимуму использовать наработки немцев, то в 2020-м они разошлись по полной – и превзошли даже «Альфа Таури» и «Хаас» — полноценных сателлитов «Ред Булл» и «Феррари» соответственно.

Фото: Mark Thompson/Charles Coates/Getty Images

В первую очередь все обратил внимание на новый узкий нос, словно расплющенный в передней части (у кого-то возникают менее пристойные ассоциации). Сузил нос и «Рено», но его решение всё-таки заметно отличается от вариантов «Мерседеса» и «Рейсинг Пойнт», которые фактически идентичны.



А ещё — видите, насколько похожи задние антикрылья, а также дополнительные Т-крылышки, установленные в задней части капота? Поразительное сходство.

Фото: Mark Thompson/Charles Coates/Getty Images

На втором фото также можно увидеть, насколько похожи решения команд в области боковых воздухозаборников. Причём если «Мерседес» в этом году всё-таки взял на вооружение вариант «Феррари», сдвинув понтоны назад и вынеся боковые структуры безопасности, то в «Рейсинг Пойнт» старательно использовали прошлогодний вариант. Кстати, на фото ниже вы увидите, что в ходе прошлого чемпионата «Мерседем» использовал обновлённую версию сайдподов, в то время как на RP02 задействовано изначальное решение немцев.

Отдельное внимание на вырезы в переднем антикрыле и форму всех пяти закрылков. Также можно полюбоваться на конструкцию зеркал заднего вида.

Фото: Mark Thompson/Charles Coates/Getty Images

Ну а третья фотография показывает нам, что на RP02 используется переднее антикрыло, чья конструкция ну очень близка к решению, которое использовал «Мерседес» в заключительной части сезона-2019. Также можно сравнить верхний вохдухозаборник и упомянутые выше Т-крылья. А вот в области сайдподов, как мы уже писали, «Мерседес» к финалу сезона-2019 ушёл от решения, которое сейчас перекочевало к «Рейсинг Пойнт». Впрочем, у британцев ещё весь сезон впереди!

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Конкуренты недовольны

Естественно, что столь высокое сходство двух машин привлекло внимание соперников и явно их не обрадовало. Согласно правилам Формулы-1, каждая команда может покупать ряд узлов конкурентов (например, коробку передач и связанную с ней заднюю подвеску), но вот всю аэродинамику каждый конструктор (на то он и конструктор) обязан проектировать самостоятельно. Тут же полное ощущение, что в Сильверстоуне получили чертежи от соседей в Брэкли и воплотили их в жизнь.



«Когда общаешься с другими командами, то они не слишком впечатлены тем, что «Рейсинг Пойнт» использует «точную копию» прошлогоднего «Мерседеса». Но я не имею права рассказать вам, какие команды жалуются», — написал в «Твиттере» авторитетный журналист Тобиас Грюнер.



Впрочем, доказать конкуренты все равно ничего не смогут – поворчат и успокоятся. А как долго будут ворчать, зависит от скорости RP02. В первый день испытаний в Барселоне Серхио Перес и Лэнс Стролл на двоих проехали более ста кругов, при этом мексиканец показал третий результат и уступил – только не смейтесь – только гонщикам «Мерседеса».

Объяснения команды

Наши коллеги из Auto Motor und Sport обратились за разъяснениями к техническому директору «Рейсинг Пойнт» Энди Грину. По словам Энди, удивляться сходству не стоит. Во-первых, между командами всегда существовал контракт, по которому «Рейсинг Пойнт» помимо мотора получает коробку передач, заднюю и даже переднюю подвеску, а также гидравлическую систему. Наличие столь большого числа узлов само по себе сказывается при создании проекта.



Второй момент – прошлогодний переезд команды в аэродинамическую трубу «Мерседеса». При использовании инфраструктуры немцев и узлов их прошлогодней машины Грин и его подопечные более чем логично решили и в целом использовать концепцию «Мерседеса» с узким носом и совсем не большим уклоном машины. И все рабочие процессы в аэродинамической трубе выстроены как раз вокруг концепции болида «Мерседеса», отметил техдир.

Новая заводская команда Ф-1 в своё время была российской. Богатая история «Астон Мартина» В 90-х «Джордан» чуть не победил «Феррари» и «Макларен», а пару лет назад команда вновь едва не досталась россиянину.

В целом, понять подход «Рейсинг Пойнт» легко. Ставка на проверенные прошлогодние решения «Мерседеса» позволила техническому департаменту РБ потратить меньше ресурсов на разработку болида-2020 и уделить больше внимания предстоящей технической революции в Формуле-1. Как вы понимаете, машину-2021 Грину предстоит разрабатывать куда более автономно, ведь узлы с «Мерседеса» W11 в массе своей не пригодятся.



Но если создание первого «Астон Мартина» ещё только начинается, то от PR20 в «Рейсинг Пойнт» ждут многого прямо сейчас. «Если наши данные подтвердятся на трассе, то мы сделаем огромный шаг вперёд», — надеется Грин.