Ситуация с отменой Гран-при Австралии — просто цирк. Формула-1 сильно подставилась

Пока во всём мире отменяли спортивные мероприятия, Формула-1 бодро рапортовала о том, что Гран-при Австралии точно пройдёт. Десятки тысяч болельщиков купили билеты, команды, несмотря на сложности с логистикой, добрались до Мельбурна — но лишь для того, чтобы узнать об отмене соревнований за два часа до первых заездов.



Это не забота о безопасности болельщиков, это была отчаянная попытка «Либерти» провести соревнование и не потерять денег. На здоровье болельщиков промоутерам плевать — в самый разгар пандемии, в тот самый день, когда коронавирус подхватили Том Хэнкс и сотрудник «Макларена», сотни болельщиков стояли у ворот трассы в надежде взять автограф. Потому что «Либерти» обещала, что гонка состоится.

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Как всё было

Участники приехали в Мельбурн за неделю до гонки — для коммерческих мероприятий и акклиматизации. Всё это время считалось, что Гран-при Австралии пройдёт по плану, на этом настаивали и ФИА, и «Либерти», и местный промоутер. Расписание всё же пришлось скорректировать — отменили автограф-сессии, однако в остальном программа уик-энда не пострадала.



Четверг — традиционный медиадень в паддоке: пока механики собирают машины в боксах, пилоты дают журналистам интервью и рассказывают об ожиданиях. И самый частый вопрос был о коронавирусе и целесообразности проведения Гран-при Австралии. И мощнее всех высказался Льюис Хэмилтон: «Я удивлён, что мы вообще сюда приехали. Это вообще шок, что все мы сидим здесь, что пришло столько болельщиков. Весь мир реагирует — Трамп закрыл границу с Европой, сезон НБА приостановлен, а Формула-1 продолжается. И это беспокоит людей здесь — у нас довольно большой цирк. И меня это тоже беспокоит. Но деньги решают. Мне нечего добавить».

Льюис Хэмилтон на пресс-конференции в Мельбурне Фото: Clive Mason/Getty Images

Остальные гонщики выступили скромнее, отметив, что хотят гоняться — раз уж приехали, а решение по поводу того, как именно всё должно пройти, в любом случае принимает ФИА. «Думаю, мы в хороших руках, они контролируют ситуацию, — сказал Даниил Квят. — Мы чувствуем себя защищёнными». Всё шло к тому, что гонка состоится и никаких проблем не возникнет, и внезапно с соревнований снялся «Макларен» — у одного из сотрудников нашли коронавирус, в связи с чем вся команда решила отказаться от гонки. Причём, оказывается, сотрудник был госпитализирован ещё в среду, и в среду же команда уведомила организаторов, что не примет участия в гонке. Это ещё не означало автоматическую отмену гонки, но в паддоке заговорили о возможной отмене этапа.



На протяжении всего четверга от ФИА не было никакой информации — только заявление о том, что федерация следит за ситуацией и считает своим главным приоритетом безопасность участников и болельщиков.

Полиция на входе в «Альберт-парк» Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В пятницу утром у ворот «Альберт-парка» снова собрались тысячи болельщиков — только ради того, чтобы за два часа до старта первой сессии свободных заездов узнать, что ничего не будет. Поводом к отмене Гран-при Австралии в заявлении ФИА назван положительный анализ на COVID-19 у сотрудника «Макларена», а произошло это лишь после того, как почти все команды заявили, что не уверены в своей безопасности. Более того, к моменту объявления Феттель и Райкконен уже покинули страну, а у ворот паддока стояли лишь пять команд — остальные уже собирались. «Все сотрудники и волонтёры вложили гигантское количество усилий, чтобы гонка состоялась, — гласит заявление. — Но приоритет — это безопасность всех членов семьи Формулы-1 и широкой общественности, а также справедливость состязаний».

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Фанаты в ярости

Формула-1 пообещала вернуть деньги всем, кто купил билеты на Гран-при Австралии, однако это даже не половина достойной компенсации — средства, потраченные на авиабилеты и гостиницы, никто не вернёт. И если в случае с Гран-при Бахрейна, который пройдёт без зрителей, болельщики могут сдать возвратный билет и сберечь хоть какую-то сумму (притом что невозвратные билеты и стоимость гостиницы наверняка никто не возместит), то в данном случае услуга по факту выплачена — болельщик уже приехал и уже заселился. Возврат стоимости билетов — это в буквальном смысле меньшее, что Формула-1 может сделать для фанатов, которые, несмотря на всемирную панику, приехали в Мельбурн поддержать свой любимый вид спорта.



«Они ещё несколько дней назад знали, что всё может произойти именно так, — и всё равно дали болельщикам целой толпой собираться у ворот, — цитирует одного из пришедших на трассу зрителя британская The Daily Mail. — Наш отель переполнен людьми, приехавшими на гонку со всего мира».

Меры безопасности не помогли — Гран-При Австралии отменено Фото: Quinn Rooney/Getty Images

«Как здорово узнать за пару часов до первой тренировки, что гонка отменена, — пишет в „Твиттере“ другой болельщик. — Охренительно вовремя, ФИА! Поздравляю, клоуны». «Я всегда был на стороне ФИА, но поверить не могу, что они не в состоянии объяснить происходящее и вообще, похоже, не были готовы».



Похожую претензию к ФИА высказал и один из журналистов: по его словам, в паддоке нет никакой информации о том, как Формула-1 собирается контролировать распространение вируса и что делать тем, кто мог контактировать с сотрудником «Макларена».

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Что решают деньги

Раздражение болельщиков и журналистов можно понять: уже месяцы как пандемия коронавируса бушует в мире, а Формула-1 понадеялась на авось — что всё и так пройдёт. В Мельбурне по какой-то причине не захотели проводить гонку без зрителей — как в Бахрейне, что помогло бы избежать той ситуации, которая в итоге сложилась. За несколько дней до гонки стало известно, что в соседнем от «Альберт-парка» кафе один из сотрудников оказался носителем вируса. Что после этого сделала Формула-1? Ровным счётом ничего. В страну уже приехали десятки тысяч болельщиков, но в «Либерти» не были против, чтобы они все отправились на трассу.



И даже когда проблемы стали реально ощутимы — найден вирус у сотрудника «Макларена» — ФИА тянула с отменой гонки ещё 30 часов. И все эти 30 часов на трассу, на которой и близ которой зафиксированы случаи заражения COVID-19, приходили болельщики, которым Формула-1 не посчитала нужным что-либо объяснить. Цирк, да и только.

Чейз Кэри сообщает болельщикам об отмене Гран-при Австралии Фото: Clive Mason/Getty Images

Не исключено, что ФИА и «Либерти» намеренно затягивали принятие решения — чтобы не возвращать Мельбурну промоутерский взнос. Дело в том, что, согласно информации Formula Money, в том случае, если гонка отменена до завершения всех административных и технических проверок, местный промоутер вправе вернуть себе взнос. Если же этап отменён за два часа до старта тренировок, то мероприятие считается организованным, а потому ничего возвращать «Либерти» не должна.



Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы-1, после решения об отмене гонки заявил, что деньги ничего не решают, отвечая тем самым Хэмилтону. «Если бы деньги решали, мы бы не отменяли гонку, — сказал он, в некотором смысле подтверждая мнение Льюиса. — Ситуация меняется каждый день, каждый час, и мы продолжаем изучать возможные варианты и приемлемые решения. Думаю, все в данном случае сработали хорошо». Ну, с последним не согласны как минимум те, кто пришёл в пятницу к воротам «Альберт-парка», и те, кто весь четверг находился на трассе.