Формула-1 в 2020-м: как готовы все команды и кто нас удивит? Главная информация

«Мерседес»

Что изменилось за зиму. Несмотря на продолжающийся парад побед, инженеры «Мерседеса» решили для верности добить соперников очередными новинками, включая поразившую всех на тестах систему DAS. Её легальность всё ещё вызывает вопросы, но и без подвижной рулевой колонки новый болид W11 определённо даст Хэмилтону возможность побороться за седьмой чемпионский титул. Подвести команду Вольфа может разве что двигатель: в попытке отыграть побольше лошадиных сил инженеры зашли слишком далеко. Теперь вопрос, успели ли в Бриксуорте всё исправить за промежуток между тестами и стартом чемпионата.



Ожидания от сезона. Несмотря на серию отказов двигателя и солидный темп «Ред Булл», «Мерседес» вновь входит в чемпионат в качестве фаворита. Последний год действия нынешнего технического регламента вполне может принести Хэмилтону и его команде рекордные седьмые титулы. Никаких других целей быть не может по определению.



Коэффициенты на чемпионство: Хэмилтон — 1,50; Боттас — 7,00.



Прогноз «Чемпионата» (по итогам опроса авторов отдела): 1-е место в Кубке конструкторов.

Кто кого опережает в Формуле-1? Версии и рейтинги от главных экспертов «Феррари», похоже, не так плоха, а розовому «Мерседесу» предрекают подиум.

«Феррари»

Что изменилось за зиму. Межсезонье не принесло новой надежды болельщикам «Скудерии». Новый болид не назвать провальным, но, по общему мнению, к борьбе с главными конкурентами машина пока не готова. А тут пришла беда, откуда не ждали: новый мотор, перестроенный после легальных разбирательств с ФИА, потерял в мощности по сравнению с предшественником. Таким образом, «Феррари» по-прежнему проигрывает конкурентам в поворотах, но вдобавок перестала уезжать от них на прямых.



Ожидания от сезона. Несмотря на траурные заявления Маттиа Бинотто, гоночные симуляции в исполнении Леклера и Феттеля не позволяют окончательно похоронить сезон «Феррари». Возможно, в режиме гонки «Скудерия» будет конкурентоспособна уже в Мельбурне, а с первым обновлением мотора удастся подтянуть и квалификацию. Однако есть опасение, что, как и год назад, итальянцы слишком много проиграют на старте чемпионата, тем более что на сей раз впереди должен оказаться не только «Мерседес», но и «Ред Булл».



Коэффициенты на чемпионство: Леклер — 8.00; Феттеля — 13.00.



Прогноз «Чемпионата»: 3-е место.

Слишком наглый «договорняк» в Формуле-1. «Феррари» и федерация подставили сами себя Пытаясь не дать разгореться мощному скандалу в Формуле-1, «Феррари» и ФИА по факту подлили в костёр бензина. Гнев конкурентов понятен.

«Ред Булл»

Что изменилось за зиму. Долгожданная стабильность: прежний партнёр-моторист, прежний состав пилотов, тесты без совсем уж серьёзных происшествий. Лёгкий проигрыш «Мерседесу», вероятно, всё-таки присутствует, но речь идёт лишь о паре десятых секунды.



Ожидания от сезона. «Быки» ставили задачу наконец-то начать чемпионат без существенного отставания от «Мерседеса» и, похоже, справились. С учётом умения «Ред Булл» сильно прибавлять в ходе чемпионата и обещаний «Хонды» по части мотора Ферстаппен может наконец-то получить шанс на борьбу за титул. А вот в Кубке конструкторов придётся сложнее: по-прежнему неясно, готов ли Албон на равных бороться с топ-пилотами.



Коэффициенты на чемпионство: Ферстаппен — 5.50; Албон — 101.00.



Прогноз «Чемпионата»: 2-е место.

От «пылесоса» до мегаруля. 10 самых необычных и прорывных разработок в Формуле-1 Ещё до «штурвала» нового «Мерседеса» конструкторы Формулы-1 находили хитроумные решения. Вспоминаем самые интересные.

«Макларен»

Что изменилось за зиму. Оранжевые сохранили прежний состав пилотов, но получили нового технического директора: болид MCL35 стал первым, который был построен под руководством Джеймса Ки. С одной стороны, «Макларен» развил идеи прошлогоднего MCL34, с другой – не обошёлся без нескольких существенных новаций. Вышло неплохо, но шаг вперёд не такой сильный, как у «Рейсинг Пойнт» с её прошлогодним «Мерседесом».



Ожидания от сезона. После успешного чемпионата-2019 «Макларен» рассчитывал вновь стать лучшим из середняков и сократить отставание от лидеров, но фактор «Копи Пойнт» может спутать Уокингу все карты. С другой стороны, Сайнс и Норрис как гонщики всё-таки сильнее Стролла, что может помочь в Кубке конструкторов. На тестах мы до конца не поняли потенциал MCL35 – осталось дождаться Австралии.



Коэффициенты на чемпионство: Сайнс — 501.00; Норрис — 1001.00.



Прогноз «Чемпионата»: 5-е место.

«Рено»

Что изменилось за зиму. Французская команда пережила существенную перетряску: в отставку отправился технический директор Ник Честер, а Нико Хюлькенберг уступил своё место более молодому Эстебану Окону с «правильным» паспортом. Честер ещё до ухода запланировал существенное изменение концепции болида, которое должно дать плоды в виде наконец-то работающих обновлений: в два предыдущих сезона новинки, внедрявшиеся в ходе чемпионата, практически не помогали. «Рено» обещает агрессивный план развития автомобиля в стартовой части сезона-2020.



Ожидания от сезона. Абитебуль и компания осторожничают: никаких шапкозакидательских заявлений про подиумы и прочее. По сути задача «Рено» — просто достойно провести сезон-2020 и максимально хорошо подготовиться к 2021-му. С другой стороны, совсем уж слабые результаты могут стоить Абитебулю своего поста, плюс окажется сложнее удержать в команде Риккардо, а концерн может взять и прикрыть никак не взлетающий формульный проект. В общем, деликатная ситуация.



Коэффициенты на чемпионство: Риккардо — 1001.00; Окон — 1001.00.



Прогноз «Чемпионата»: 6-е место.

«Мерседесы» быстры, но ломаются, у Квята есть шансы. Итоги тестов Формулы-1 К надёжности чемпионских моторов всё больше вопросов. А копипастеры из «Рейсинг Пойнт» начинают раздражать конкурентов.

«Альфа Таури»

Что изменилось за зиму. Самое главное – новое название. В остальном «модники» готовятся к уже третьему сезону с «Хондой», забрали ещё больше компонентов у «Ред Булл» и располагают неприлично опытной парой гонщиков: у Квята и Гасли даже больше Гран-при в Формуле-1, чем у дуэта из главной команды «быков»!



Ожидания от сезона. «Альфа Таури» неплохо провела зимние тесты и, похоже, находится в эпицентре схватки с участием остальных команд-середняков. Опытный состав гонщиков повышает шансы итальянского коллектива выполнить установку босса: Франц Тост нацеливается на место в топ-5. Правда, конкуренция будет даже суровее, чем в 2019-м.



Коэффициенты на чемпионство: Гасли — 1501.00; Квят — 2001.00.



Прогноз «Чемпионата»: 7-е место.

«Феррари» без Феттеля, Квят без «Альфы»? 5 пилотов Формулы-1, которых могут уволить Кому из гонщиков тревожнее всего перед стартом нового сезона.

«Рейсинг Пойнт»

Что изменилось за зиму. Получив деньги Стролла, инженеры решили использовать их максимально полезно: скопировать прошлогоднюю чемпионскую машину, часть деталей которой и так покупают на легальных основаниях. Судя по тестам и волнению соперников, с упражнением Ctrl+C – Ctrl+V Энди Грин и компания справились на отлично.



Ожидания от сезона. «Рейсинг Пойнт» и без денег-то пару раз становился лучшим из остальных, ну а теперь, получив достойный бюджет и прошлогодний «Мерседес», команда Сильверстоуна способна не только уверенно стать четвёртой, но и покусывать зазевавшихся лидеров за пятки. Серхио Перес, вероятно, получит несколько шансов подняться на подиум, а вот Лэнс Стролл — потенциальное слабое звено. Интересно, как поступит Стролл-старший, если из-за его сына четвёртое место окажется под угрозой?



Коэффициенты на чемпионство: Перес — 351.00; Стролл — 501.00.



Прогноз «Чемпионата»: 4-е место.

Розовая копия «Мерседеса» — наглое нарушение? Объясняем, почему всё нормально «Чужие» шасси — смертельное зло для Формулы-1 или неизбежная реальность?

«Альфа Ромео»

Что изменилось за зиму. На перспективах «Альфы» явно негативно сказывается турбулентная обстановка в «Феррари». Команда Вассёра пострадала дважды: во-первых, ей тоже предстоит использовать придушенный двигатель, а во-вторых, в ходе прошлого чемпионата обратно в «Феррари» отправился технический директор Симоне Реста.



Ожидания от сезона. Пока новый болид «Альфа Ромео» не блещет скоростью. Быть может, швейцарцы решили не раскрывать в Барселоне все козыри, но пока есть ощущение, что форма «Альфы» будет ближе к безрадостной второй половине сезона-2019, нежели к боевой первой. В такой ситуации Кими Райкконен может растерять всю мотивацию и решиться на завершение карьеры.



Коэффициенты на чемпионство: Райкконен — 1501.00; Джовинацци — 2001.00.



Прогноз «Чемпионата»: 8-е место.

Финский журналист назвал дерьмом машину Райкконена

«Хаас»

Что изменилось за зиму. Несмотря на споры и столкновения, «Хаас» сохранил прошлогоднюю пару гонщиков и в целом обошёлся без глобальных перестановок. Но если в 2020-м «Хаас» вновь провалится, то лишиться своих рабочих мест может не только кто-то из гонщиков или пилотов, но и все сотрудники в принципе: Джин Хаас не исключает закрытия проекта.



Ожидания от сезона. Списав в утиль прошлый сезон, американцы надеялись построить автомобиль, который «подружится» с резиной и не будет бесполезным в гоночном режиме. Судя по симуляциям на тестах, эту задачу «Хаас» решил. Но вот есть ли у новинки темп, чтобы вновь выдавать яркие квалификационные выступления и регулярно бороться по воскресеньям за очки? Не исключено, что у Гюнтера Штайнера вновь будет много поводов смачно поматериться.



Коэффициенты на чемпионство: Магнуссен — 1001.00; Грожан — 2001.00.



Прогноз «Чемпионата»: 9-е место.

В «Хаасе» намекнули на уход из Формулы-1 в случае провала в 2020-м

«Уильямс»

Что изменилось за зиму. «Уильямс» завершил переформатирование технического департамента, начатое после позорной подготовки к сезону-2019. Команда сумела сформировать бюджет, взяв богатого канадского рента-драйвера Николаса Латифи и продав долю в собственном инженерном подразделении.



Ожидания от сезона. По крайней мере, «Уильямс» сейчас снова похож на команду Формулы-1. Клэр и компания вовремя построили новый болид, и на тестах он выглядел небезнадёжно. Да, вероятно, британцы сохраняют звание худшей команды пелотона, но теперь у них хотя бы эпизодически должны появляться шансы на попадание в Q2 и, чем чёрт не шутит, очковую зону. Всё внимание Расселлу, у которого теперь будут более интересные задачи, чем разгром польского ветерана.



Коэффициенты на чемпионство: Расселл — 2001.00; Латифи — н/д.



Прогноз «Чемпионата»: 10-е место.