Два колеса оторвались от болида Ф-1, словно кто-то нажал кнопку! 10 лет эпичному инциденту

Гонщик «Торо Россо» забавно пытался рулить машиной, у которой уже не было передних колёс.

Твиттер-аккаунт Формулы-1 сегодня напомнил про случай, произошедший ровно десять лет назад — 16 апреля 2010 года. Тогда, в первой пятничной тренировке Гран-при Китая в Шанхае, Себастьян Буэми угодил в крайне необычный инцидент. На торможении в конце длинной «задней» прямой, где скорости уверенно достигают 300 км/ч, от болида швейцарца разом оторвались оба передних колеса.

К счастью, ничего страшного не произошло: машина прокатилась по прямой и замерла в гравийной ловушке. Шокированный Буэми, который после отрыва колёс продолжал рефлекторно крутить рулём, после секундной паузы вылез из болида и побрёл к механикам в боксы. Больше неприятностей могли принести вырвавшиеся на свободу колёса: одно из них даже задело телевизионную камеру. Лучше уж так, чем оператора или маршалов. В итоге никто не пострадал, так что эпизод вошёл в историю, как один из самых забавных и эпичных в истории чемпионата мира.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Что же случилось с машиной Буэми? Конечно, никакой секретной кнопки, «отстреливающей» на болиде «Торо Россо» передние колёса, не было, хотя с удовольствием шутили на эту тему. Ларчик открывался просто: итальянская команда привезла на Гран-при Китая новую версию стоек подвесок, и первая же тренировка показала, что при разработке обновлённого узла инженеры что-то неправильно рассчитали. В итоге сначала сломалась правая стойка, а через мгновение, которое трудно заметить даже на замедленной съёмке, резко возросшей нагрузки не выдержала уже левая стойка. Именно поэтому от автомобиля разом отлетело сразу два колеса.

Разбитый болид Буэми STR5 Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Утренний инцидент Себастьена был связан с технической проблемой с правой стойкой подвески, — рассказал тогдашний технический директор «Торо Россо» Джорджио Асканелли. – Это оказалось легко определить, как только машину вернули в боксы. Мы устранили проблему, что доказано большим числом кругов, которое проехал в дневной сессии Хайме Альгерсуари». В «Торо Россо», что логично, до конца уик-энда установили обратно проверенную старую версию стоек.

Пытливый читатель может задать вопрос: почему шины не удержали специальные стальные тросы, которые были внедрены в автомобили Формулы-1 как раз для того, чтобы колёса не улетали куда попало? Всё просто: тросы были прикреплены как раз к сломавшимся стойкам и отлетели вместе с ними.

«Мне особо нечего сказать про случившееся в первой практике, — комментировал инцидент тогда 21-летний Буэми. – Я затормозил, колёса отлетели — вот и всё. Физически я в порядке. Да, инцидент был диким, серьёзный вылет. Но, вероятно, со стороны это смотрелось захватывающе, а внутри машины не выглядело мощным».

«Мерседес» построил крутую машину с настоящим мотором Ф-1. Покупатели всё ещё ждут заказы Объясняем, как много невероятный Mercedes-AMG One взял от болида Формулы-1 и как по проекту ударил «Фольксваген».

День, когда Шумахеру бросил вызов истребитель Ещё никогда у Михаэля не было столь грозного и мощного соперника.