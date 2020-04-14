Ещё в подборке пока секретная заставка для сезона-2020 и ламповое интро, которое все так любили в 90-х.

Музыкальную тему Формулы-1 сыграли на гитаре — мощь! А вот версия на флейте чудовищна

Продолжаем жить без автоспорта: в лучшем случае сезон Формулы-1 стартует в самом конце июня, да и то вряд ли, ведь все ожидают отмены или переноса Гран-при Франции. В такой ситуации всё сильнее начинаешь скучать по фирменной музыкальной теме Формулы-1 от композитора Брайана Тайлера.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Брайана Тайлера

Официальную мелодию чемпионата представили перед сезоном-2018, и, несмотря на изначальный скепсис болельщиков, новая официальная музыка Ф-1 быстро стала для всех родной. А что символизирует действительно успешную композицию? Конечно же, появление её альтернативных версий. Например, на Гран-при Мексики своё прочтение темы Ф-1 представили местные музыканты, специализирующиеся на стиле мариачи.

Более классическую версию темы исполнили на пианино.

Пробирает до мурашек музыкальная тема Формулы-1, сыгранная на электронной гитаре. Просто здорово, не правда ли?

Для контраста предлагаем вам посмотреть, как тему Ф-1 попробовали воспроизвести на флейте. Когда эту версию услышал сам Тайлер, то саркастически сказал, что обязательно поставит её на рингтон.

Пилоты хором исполнили тему из телезаставки Формулы-1, Норрис дал волю эмоциям

Кстати, на YouTube успела просочиться официальная заставка Формулы-1 на 2020 год. Музыка Тайлера, естественно, на месте, в ролике появились Латифи и Окон вместо Кубицы и Хюлькенберга, а главное отличие — появление на фоне легендарных моментов прошлых лет. Таким образом организаторы напоминают, что в 2020-м собирались праздновать 70-летие Формулы-1. Самые внимательные зрители заметят пару «пасхалок»: позади Макса Ферстаппена горит болид его отца, а когда на экране Даниил Квят, то на фоне вступает в драку Нельсон Пике-старший.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Formulitis aguda

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В этом мини-материале, посвящённом заставкам и музыкальным темам Формулы-1, было бы неправильно не напомнить про интро, на котором росли все российские болельщики Ф-1, начавшие смотреть гонки ещё в 90-х. Итак, вспомним ту самую версию, с которой начинались трансляции Ф-1 на РТР, «Российских университетах», ТВЦ и вновь РТР.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно на YouTube-канале f1racingmanagement

Кстати, ещё помните, какой была заставка Формулы-1 до прихода «Либерти»? Напомним и её.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно на YouTube-канале 3GM65D

Хотите чего-то необычного? Тогда вот вам десятиминутная подборка заставок, которые использовались на японском телеканале Fuji TV с 1989 по 2002 годы.

Ну и напоследок ещё одно видео. К сожалению, вставить его на сайт не можем, а то рискуем нарушить чьи-нибудь права. Возможно, вы догадались — да, речь про знаменитый ролик, который показывали на РТР в начале 2000 годов. Музыка Жана-Мишеля Жарра, легендарные моменты Ф-1 прошлых лет… Ностальгия как она есть!



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