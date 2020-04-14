День, когда Шумахеру бросил вызов истребитель

Заезды проходили в середине декабря 2003-го — Михаэль Шумахер заканчивал год в статусе шестикратного чемпиона мира, а «Феррари» только что в пятый раз подряд выиграла Кубок конструкторов. На волне этого успеха итальянское Министерство обороны решило организовать заезды: чемпионская «Феррари» с Шумахером за рулём против Маурицио Кели за штурвалом Eurofighter Typhoon. Это был уже не первый раз, когда итальянские ВВС сражались с машинами Формулы-1 — и в прошлый раз военные без вариантов уступили гонщикам.
Маурицио Кели — астронавт Европейского космического агентства (ESA) и второй астронавт Италии. В конце 80-х Кели был лётчиком-испытателем ВВС и параллельно получал степень магистра наук по аэрокосмическому машиностроению, а отбор для ESA-2 прошёл в начале 90-х. В рамках программы STS-75 Кели пробыл в космосе чуть более двух недель. После этого он вернулся на службу ВВС и работал в Alenia Aeronautica, а с 1998 года был главным пилотом-испытателем Eurofighter Typhoon.
Михаэль Шумахер и Маурицио Кели
Фото: Bongarts/Getty Images
К лётной эксплуатации «Тайфун» был допущен в 2000 году, а в 2003-м как раз попал в серийное производство. Заезды Формулы-1 должны были таким образом стать частью промо-кампании новинки, которая позднее окажется на вооружений армий практически всех стран НАТО.
В заезде против Шумахера на истребителе не было установлено оружия, тем не менее масса машины составляла внушительную 21 тонну. «Феррари» тоже участвовала в заездах почти в том виде, в котором выступала в гонках того года, — для управления автомобиля команда отправила на аэродром целую бригаду механиков. Правда, некоторые элементы кузова всё же были модернизированы, чтобы сократить сопротивление воздуха.
Фото: Bongarts/Getty Images
На мероприятии собрались тысячи зрителей. В воздух перед зрителями с показательной программой поднялись несколько самолётов, затем выступил оркестр, и наступила очередь сражения. Праздник немного испортила прохладная погода, так что скорости потенциально могли быть и выше. Тем не менее сам Шумахер на чемпионской «Феррари» бросает вызов одному из новейших истребителей планеты с пилотом, который знает его лучше всех в мире.
В первом заезде автомобиль и самолёт соревновались на дистанции в 600 метров — и лёгкая «Феррари», увереннее цепляясь за асфальт, на несколько сотых опередила самолёт.
Фото: Bongarts/Getty Images
Правда, более длинный заезд — на 1200 метров — не оставил Шумахеру никаких шансов, а Кели уверенно сравнял счёт. Всё должен был решить финальный заезд на компромиссные 900 метров. И в итоге победа осталась за Кели и «Тайфуном» — самолёт оказался быстрее на 0,2 секунды.
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«Лучшим был первый заезд! — заявил тогда Михаэль. — Если бы не дождь, у нас было бы больше сцепления, но результат в этой гонке в любом случае не важен. Было весело увидеть взлетающий самолёт с той позиции, в которой я сидел».
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