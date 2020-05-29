Великое второе место Шумахера: заклинило трансмиссию, но он всё равно приехал на подиум

Шумахеру тогда было 25 лет, он выступал за «Бенеттон» и проводил лишь третий полный сезон в Формуле-1. К тому моменту на счету немца было уже шесть побед, все понимали, что он талантлив и перспективен, но насколько именно, вряд ли кто-либо мог себе представить. Многое изменилось после Гран-при Испании — 1994.

Эхо Имолы

1994-й — один из самых печальных годов в истории Формулы-1. В Имоле погибли Роланд Ратценбергер и Айртон Сенна, а через две недели после аварии на скорости 280 км/ч в Монако в коме оказался Карл Вендлингер. Вскоре на тестах в Сильверстоуне Педро Лами вылетел за заграждение и рухнул на мост через трассу — португалец заработал серьёзные травмы. Наконец, в субботу накануне Гран-при Испании не удержался в последнем повороте Андреа Монтермини.

Какой была Формула-1 в день последней победы Сенны Ровно 25 лет назад Айртон Сенна одержал свою последнюю победу. Представляете, «Макларен» и «Уильямс» тогда были в порядке.

Для Монтермини это был первый этап Формулы-1 — итальянец занял в «Симтеке» место погибшего в Имоле Ратценбергера. Андреа слишком широко выехал из последнего поворота, колёса выехали на траву, а заднюю часть повело в сторону отбойника. Гонщик попытался поймать автомобиль обратным движением руля, но из-за этого машину носовым обтекателем бросило в стену. В этой аварии Монтермини сломал правую ногу и вынужден был пропустить вторую квалификацию — третью гонку подряд «Симтеку» предстояло выступать лишь одной машиной.



Поул-позицию же в Барселоне весьма уверенно взял Шумахер. Деймон Хилл, квалифицировавшийся вторым, проиграл немцу 0,65 секунды, третье место занял Мика Хаккинен, а все остальные отстали на секунду и более. В теории это должна была быть очень скучная гонка — Михаэль удержался впереди на старте и уверенно отрывался от всего пелотона. Пока не заехал в боксы на 22-м круге.

Фото: Paul-Henri Cahier/Getty Images

На пятой передаче

Сразу после остановки возникли проблемы: коробку передач заклинило на пятой. Шумахер не мог ни повысить, ни понизить передачу, но автомобиль всё же оставался на ходу. Первые два круга после пит-стопа Михаэль проехал довольно медленно, но за это время сумел оценить поведение машины, подобрать альтернативные траектории и апексы и стабилизировать темп. Как позже расскажет сам пилот, в этом ему помог опыт в гонках спорткаров. Повезло и с передачей: пятая позволяла развивать сколько-нибудь приличную скорость на прямой, а характеристики мотора «Форд» уменьшали потери в поворотах.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Михаэль по-прежнему был медленнее Деймона Хилла на две секунды — англичанин вышел на первое место и начал отрываться, а сзади прессинговал Хаккинен, выбравший агрессивную тактику трёх пит-стопов. Шумахер самоотверженно боролся с автомобилем и трассой и даже умудрился совершить пит-стоп — немец заехал в боксы, остановился перед механиками, не заглохнув, поехал дальше — и всё это на одной только пятой передаче!

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Казалось, сдержать Хаккинена Шумахер точно не сможет, но сам по себе финиш с заклинившей трансмиссией — уже подвиг, тем более на подиуме. Но второго места Михаэль не потерял: за 17 кругов до финиша на «Макларене» Хаккинена сгорел двигатель. После схода Мики на третью позицию вышел его напарник — Мартин Брандл, но и второй «Макларен» гонку не закончил — умерла коробка передач.



Первым финишную черту пересёк Деймон Хилл — это была первая победа «Уильямса» в том сезоне и первая после гибели Сенны. «Сейчас для всей команды тяжёлые времена, и я хочу посвятить эту победу ей и всем поклонникам Айртона», — сказал тогда Хилл.



Шумахер в итоге приехал вторым — с отставанием в 24 секунды. «Поначалу было трудновато проходить все повороты на пятой передаче, — признался на пресс-конференции Михаэль. — Но затем мне удалось найти хорошую траекторию и поддерживать более или менее конкурентоспособное время круга, чтобы бороться с теми, кто шёл позади». Третье место после схода двух «Макларенов» завоевал Марк Бланделл — и для пилота, и для команды «Тиррелл» это был последний подиум в Формуле-1. К слову, лишь Шумахер и Бланделл в тот день финишировали в одном круге с Хиллом.

Подиум Гран-при Испании-1994 Фото: Paul-Henri Cahier/Getty Images

Цена подвига

В тот день Шумахер проехал на пятой передаче 43 круга из 65. Никто бы не поверил, что при этом можно ещё и приехать на подиум, если бы тогда Михаэль этого не сделал. В тот день стало ясно, что Шумахер — не просто хороший, а превосходный гонщик.



Согласно системе начисления очков 1994 года, Шумахер в Барселоне заработал шесть баллов — и если бы не они, то вполне вероятно, что перед стартом финала в Аделаиде Михаэль отставал бы в общем зачёте от Хилла.

Становление Михаэля. Как Шумахер взял титул и испортил репутацию Ровно 21 год назад Аделаида подарила Формуле-1 нового чемпиона — Михаэля Шумахера, первый титул в карьере которого стал самым скандальным.

В таких условиях судьба чемпионского титула могла бы быть совсем иной — без преимущества по очкам Шумахеру не было бы смысла выбивать соперника с трассы.