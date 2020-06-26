Летящий самолёт на ходу заправил гоночную «Феррари». Как снимали легендарную рекламу 90-х

В 90-е годы совсем не обязательно было являться поклонником Формулы-1, чтобы запомнить действительно эффектную рекламу, связанную с гонками. Максимально эффектная картинка: по шоссе, проложенному по пустыне Мохаве в Америке, мчит болид «Феррари». Но вдруг в кадре появляется что-то ещё более впечатляющее: огромный чёрно-белый лайнер с турбовинтовыми двигателями.
Вскоре выясняется: самолёт не собирается бросать вызов болиду и легко его обгонять, нет: лайнер хочет заправить «Феррари» прямо на ходу!
Пилот самолёта-заправщика исполняет опасный манёвр: на минимальной высоте долго прицеливается в горловину топливного бака и наконец как настоящий снайпер попадает точно в цель. Бензин начинает поступать внутрь «Феррари» F310B, пока гонщик и пилот филигранно выдерживают одинаковую скорость. Наконец, дозаправка завершена — лайнер взмывает ввысь, а болид после эффектного «жука» мчит в обратную сторону, красота!
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Поностальгировали? А теперь давайте расскажем, как снималась эта реклама. Благо, специалисты Shell подготовили отдельный мини-фильм, посвящённый съёмкам. Вот главные факты.
Первое. Сверхнизкий полёт заправщика — абсолютная правда. Организаторы арендовали небольшой аэродром с достаточной длиной взлётной полосы и эффектным пейзажем вокруг, что позволило самолёту держаться прямо над гоночной машиной, а съёмочной группе — получать максимально красивые кадры.
Второе. Часть съёмок проходила не на аэродроме, а на перекрытом шоссе — этого требовал сценарий рекламы. Естественно, дорога общего пользования была перекрыта и на ней снимались менее рискованные кадры. Однако можно заметить, как в начале очередного заезда крыло лайнера оказывается не так и далеко от электрических столбов и проложенных между ними проводов.
Фото: youtube.com
Третье. В какой-то момент болид «Феррари» поставили на грузовик-эвакуатор, чтобы операторы смогли снимать лицо гонщика в момент пролёта над ним самолёта.
Четвёртое. Опасного «выстрела» заправочного шланга в реальности не было. Вернее, был, но в отдалении от машины. Иное было бы слишком опасно, ведь шланг запросто мог «прилететь» в шлем гонщику – сами понимаете, к чему это могло привести на такой скорости. Так что заправочную «кишку» держала в руках сама съёмочная группа, ну а дальше дело техники. То есть комбинированных съёмок.
Права на видео принадлежат Shell. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале компании.
Пятое. За рулём болида сидел не Михаэль Шумахер и даже не Эдди Ирвайн. В съёмках принял участие не каскадёр, а тогдашний тест-пилот «Феррари» Никола Ларини, признавшийся, что временами ему было немного страшновато. Что ж, результат того стоил!
- 25 июня 2020
-
23:15
-
21:59
-
20:51
-
19:46
-
19:33
-
18:27
-
16:57
-
16:42
-
15:08
-
14:52
-
14:08
-
13:44
-
12:38
-
12:08
-
11:17
-
10:07
-
08:58
-
00:50
- 24 июня 2020
-
23:47
-
22:35
-
20:42
-
20:34
-
19:06
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
15:32
-
13:51
-
13:03
-
12:16
-
11:52
-
10:16
-
09:17
-
00:54
- 23 июня 2020
-
23:49