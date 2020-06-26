Летящий самолёт на ходу заправил гоночную «Феррари». Как снимали легендарную рекламу 90-х

В 90-е годы совсем не обязательно было являться поклонником Формулы-1, чтобы запомнить действительно эффектную рекламу, связанную с гонками. Максимально эффектная картинка: по шоссе, проложенному по пустыне Мохаве в Америке, мчит болид «Феррари». Но вдруг в кадре появляется что-то ещё более впечатляющее: огромный чёрно-белый лайнер с турбовинтовыми двигателями.

Вскоре выясняется: самолёт не собирается бросать вызов болиду и легко его обгонять, нет: лайнер хочет заправить «Феррари» прямо на ходу!

Болид Формулы-1 прошмыгнул под огромным летящим грузовиком. Очень опасный рекорд! Видео Даже гонщик-каскадёр невольно пригнул голову!

Пилот самолёта-заправщика исполняет опасный манёвр: на минимальной высоте долго прицеливается в горловину топливного бака и наконец как настоящий снайпер попадает точно в цель. Бензин начинает поступать внутрь «Феррари» F310B, пока гонщик и пилот филигранно выдерживают одинаковую скорость. Наконец, дозаправка завершена — лайнер взмывает ввысь, а болид после эффектного «жука» мчит в обратную сторону, красота!

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Поностальгировали? А теперь давайте расскажем, как снималась эта реклама. Благо, специалисты Shell подготовили отдельный мини-фильм, посвящённый съёмкам. Вот главные факты.

Первое. Сверхнизкий полёт заправщика — абсолютная правда. Организаторы арендовали небольшой аэродром с достаточной длиной взлётной полосы и эффектным пейзажем вокруг, что позволило самолёту держаться прямо над гоночной машиной, а съёмочной группе — получать максимально красивые кадры.



Второе. Часть съёмок проходила не на аэродроме, а на перекрытом шоссе — этого требовал сценарий рекламы. Естественно, дорога общего пользования была перекрыта и на ней снимались менее рискованные кадры. Однако можно заметить, как в начале очередного заезда крыло лайнера оказывается не так и далеко от электрических столбов и проложенных между ними проводов.

Фото: youtube.com

Третье. В какой-то момент болид «Феррари» поставили на грузовик-эвакуатор, чтобы операторы смогли снимать лицо гонщика в момент пролёта над ним самолёта.



Четвёртое. Опасного «выстрела» заправочного шланга в реальности не было. Вернее, был, но в отдалении от машины. Иное было бы слишком опасно, ведь шланг запросто мог «прилететь» в шлем гонщику – сами понимаете, к чему это могло привести на такой скорости. Так что заправочную «кишку» держала в руках сама съёмочная группа, ну а дальше дело техники. То есть комбинированных съёмок.

Права на видео принадлежат Shell. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале компании.

Пятое. За рулём болида сидел не Михаэль Шумахер и даже не Эдди Ирвайн. В съёмках принял участие не каскадёр, а тогдашний тест-пилот «Феррари» Никола Ларини, признавшийся, что временами ему было немного страшновато. Что ж, результат того стоил!