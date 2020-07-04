«Феррари» в пике: откат к середнякам, скандалы, склоки внутри. Что дальше?

Квалификация в Шпильберге подтвердила худшие опасения — новая машина «Феррари» не просто плоха, а очень плоха. Ещё до начала уик-энда руководитель команды Маттиа Бинотто, немного оправдываясь за отсутствие обновлений, пообещал привезти в Венгрию — на третий этап! — полностью переработанный аэродинамический пакет. Это — «полная переработка аэродинамического пакета» — уже тревожный сигнал, но мало кто мог предположить, что в квалификации ни одного из пилотов «Феррари» не будет в топ-6. И проблемы с машиной — лишь вершина айсберга. В Маранелло очень многое внезапно пошло не так.

Австрийский ад для «Феррари»

В последние несколько лет «Феррари» догоняла «Мерседес» — вот уже два или три года в начале сезона кажется, что у немцев больше нет технического преимущества, но к середине или концу сезона выяснялось, что даже с таким автомобилем «Скудерия» (или её пилоты) может проиграть. Тем не менее считается, что способной бороться с «Мерседесом» машины у «Феррари» в последние годы не было — в том числе этим Феттель оправдывал отсутствие у него титулов со «Скудерией» в этот уик-энд.

Шарль Леклер во время квалификации Гран-при Австрии Фото: Peter Fox/Getty Images

Сейчас однако ситуация гораздо хуже — и у Феттеля, пожалуй, ещё не было такой плохой «Феррари». В прошлом году первая квалификация для «Скудерии» тоже завершилась холодным душем, но даже тогда Феттель и Леклер стабильно держались в первой шестёрке. В этот раз им не по зубам оказался даже «Рейсинг Пойнт» — прошлогодний «Мерседес», который на Гран-при Австрии-2019 остался далеко позади.



Не исключено, что на Гран-при Штирии инженеры разберутся с настройками или обновления позволят отыграть на «Хунгароринге» порядка секунды, но пока «Феррари» не выглядит способной бороться не то что за победу, но и за подиум. Главной заслугой Бинотто — экс-моториста — считалось то, что инженеры под его руководством добились явного прогресса — сейчас никакого прогресса не видно.

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Феттеля уволили. Он не сам ушёл

В этот же уик-энд стало окончательно ясно, что из «Феррари» Феттеля уволили, хотя ранее некоторые источники сообщали, мол, немец сам отказался, поскольку остался недоволен предложенными условиями. «Не было предложений. Они просто позвонили и сказали, что не будут продлевать контракт, — признался в Австрии Себ. — Хотя до этого мне дали понять, что сохранят меня».

Феттель на пресс-конференции в Шпильберге Фото: Mark Sutton/Getty Images

Журналисты бросились к Бинотто за объяснениями, но он ничего вразумительного не ответил и сослался на коронавирус и ограничение бюджетов, в которое зарплаты пилотов не входят. В общем, теперь не осталось сомнений в том, что Феттель считает себя преданным и готов пойти против команды, если так будет нужно ему. И на фоне проблем с машиной, когда менее опытному Леклеру будет сложнее обрести уверенность, Себ сделает всё, чтобы погромче хлопнуть дверью.



С другой стороны, прежние опасения о том, что Феттель помешает Леклеру в борьбе за титул, становятся менее актуальными. По крайней мере, если в ближайшие две гонки не будет радикального прогресса.

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Не закрыт вопрос о прошлогоднем моторе

Главный технический спор в паддоке — о легальности DAS — подходит к концу: ФИА вновь объявила систему легальной и отклонила протест «Ред Булл». Однако далека от завершения история с тайным соглашением федерации с «Феррари». Тогда, напомним, команды высказали подозрения о том, что инженеры из Маранелло манипулируют данными датчиков скорости подачи топлива, и попросили ФИА разобраться.



Несколько месяцев стюарды изучали силовую установку «Феррари» и в итоге выпустили странное заявление: «С командой заключены внутренние соглашения с тем, чтобы пресечь возможные нарушения технического регламента. Детали соглашения опубликованы не будут». Легален ли был двигатель «Скудерии» или нет, в коммюнике сказано не было.

Маттиа Бинотто Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Мерседес» и «Ред Булл» ещё активнее потребовали объяснений и даже пригрозили ФИА судом. Жан Тодт, президент федерации, попытался уладить дело, признавшись, что это «Феррари» настояла на секретности соглашения, что лишь подлило масла в огонь. Теперь соперники всё более настойчивы, а Маттиа Бинотто в ответ лишь ссылается на тайну интеллектуальной собственности. Объяснения внезапно упавшей мощности «Феррари» в конце прошлого года до сих пор нет. Так или иначе, очевидно: ставка «Феррари» спорные технические решения провалилась в долгосрочной перспективе, и теперь команда и её клиенты страдают.

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Что предпримет Бинотто?

После сложных первых сезонов «турбогибридной» эры в 2017-м году «Феррари» вновь начала регулярно выигрывать гонки и бороться за титул, оставляя «Ред Булл» в роли третьей силы. Теперь же команда рискует откатиться на уровень 2014 года, когда даже подиумы были для Маранелло редкостью.



В данный момент «Феррари» выглядит слабой — с технической, спортивной и политической точек зрения. Едва ли «Ред Булл» или «Мерседес» сумеют заставить Маранелло раскрыть детали своего мотора, но теперь за каждым шагом итальянских инженеров будут следить с утроенным вниманием. При том, что улучшить текущее шасси наверняка окажется непросто — а с ним команда обязана выступать и в 2021 году.



Зимой 2018-2019 годов Маурицио Арривабене передавал Маттиа Бинотто куда более сильную и сплочённую «Феррари».