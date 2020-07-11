Напарника Квята взбесила команда: французу пришлось помогать россиянину

Одним из главных моментов второй пятничной тренировки Гран-при Штирии Формулы-1 стало недовольство Пьера Гасли, который в прямом эфире ругался с командой. По ходу сессии понять причину ярости француза было сложно, но теперь появились подробности: оказывается, Гасли решил, что «Альфа Таури» заставляет его помогать Квяту.

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Слипстрим преткновения

В субботу 11 июля над Шпильбергом начался ливень, который синоптики предсказывали ещё несколько дней назад. Из-за того, что трасса залита дождём, неясно, сможет ли Формула-1 провести квалификацию или перенести её на утро воскресенья. Если не сможет, то стартовая решётка будет сформирована по результатам второй сессии тренировок — об этом команды были уведомлены заранее, а потому провели по несколько дополнительных квалификационных попыток в свободных заездах.



«Ред Булл Ринг» — скоростная трасса с длинными прямыми, «воздушный мешок» здесь может дать от 0,5 до 0,9 секунды на круге, однако в первых попытках выпустить пилотов друг за другом «Альфа Таури» не удалось. «Кто-нибудь даст мне слипстрим?», — спросил в начале первой попытки Пьер. «Отрицательно», — ответила команда. Гасли закончил круг с временем 1:05.647.

Пьер Гасли на тренировках Гран-при Штирии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Перед следующей попыткой французу снова сказали, что он поедет круг сам по себе, но Гасли повезло — перед ним ехали пилоты «Ред Булл» и «Феррари», и гонщик всё же получил слипстрим. И улучшил своё время на девять десятых — 1:04.757.



Впереди оставалась последняя «квалификационная» попытка — третья. Гасли вновь спросил команду есть ли шанс получить слипстрим и вновь получил отрицательный ответ. Гасли покинул боксы — и сразу же за ним выехал Квят.

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«Да мне насрать!»

Гасли, уверенный в том, что без «воздушного мешка» он не сможет улучшить время, а позади едет напарник, высказал всё, что думает по радио: «Я просто тяну Даниила. Это единственная причина, по которой я на трассе». «Это не так, Пьер, — ответил инженер. — Сосредоточься на своём круге».



Француз завершил круг и уступил 0,4 секунды своему лучшему времени, шедший позади него Квят улучшил на полторы десятых — до 1:04.9 (позже этот круг сняли за нарушение границ трассы). Даниил в итоговых протоколах занял 12-е место, Гасли стал 11-м — в пяти сотых позади Леклера на девятой строчке.

Даниил Квят на Гран-при Штирии Фото: Peter Fox/Getty Images

«Окей, Даниил проехал за 1:04,9, ты по-прежнему на две десятых быстрее», — сказал Гасли инженер, но Пьер, недовольный тем, что не смог пробиться в десятку, сорвался в истерику: «Да мне насрать! Мы должны были бы на девятом месте, и я не понимаю, почему мы делаем всё именно так. Мы могли проехать за 1:04.6 или около того. Если это была квалификация, то мы далеко не на максимуме — вот чем я недоволен». «Мы обсудим это вечером», — ответила команда на эскападу француза.



Позднее в ответ на запрос RaceFans в «Альфа Таури» подчеркнули, что у них существует система, согласно которой гонщики чередуют порядок выезда из боксов.

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В ожидании решения о квалификации

В субботу утром над «Ред Булл Рингом» действительно разразился ливень — гонка Формулы-3 была остановлена на середине, а третья тренировка — отложена на неопределённое время и почти наверняка будет отменена. Решение о квалификации дирекция гонки ещё не приняла.