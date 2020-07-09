Квята могут убрать из «Ред Булл» уже в третий раз. Возможно, это и к лучшему

Трансферный рынок Формулы-1 продолжает нас развлекать. «Рено» и Фернандо Алонсо достаточно оперативно ударили по рукам, так что теперь на повестке дня ситуация с другим многократным чемпионом мира: новую команду ищет себе Себастьян Феттель. Сегодня авторитетный портал Motorsport-Total рассказал, что «Ред Булл» всерьёз рассматривает возможность вернуть к себе «блудного сына», а невольной жертвой такого камбэка станет Даниил Квят. Насколько серьёзен такой вариант и к чему готовиться россиянину?

Последний шанс для Феттеля

Не собираюсь хвалиться, но когда австрийский журналист Кристиан Ниммерволь анонсировал «сенсацию покруче возвращения Алонсо», то я сразу подумал про Феттеля и «Ред Булл». Всё-таки для самого Себа это самый реальный и чуть ли не единственно возможный шанс, если он хочет остаться в Формуле-1.



В «Мерседесе» максимально прозрачно намекнули, что даже при своей подходящей национальности Себ не должен вытеснить из команды Хэмилтона или так своевременно выигравшего гонку Боттаса. Плюс на замене есть талантливый и уже набравшийся опыта Джордж Расселл.



Из «Феррари» немца довольно бесцеремонно убирают. В наиболее близких к лидерам «Рейсинг Пойнт», «Макларене» и «Рено» вакансий не осталось, хотя из «розового «Мерседеса» совсем в теории могут высадить Лэнса Стролла. Но зачем это Феттелю? С этими коллективами он в 2021-м не то что за титул не поборется, а даже за победы в гонках. Так что наряду с завершением карьеры остаётся лишь один вариант – тот самый «Ред Булл».

Алонсо возвращается! Но что будет с Феттелем? Все слухи про сезон-2021 Формулы-1 Фернандо Алонсо закрыл очередную вакансию, возвращаясь в чемпионат с «Рено». Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021.

«Быки» латают бреши

Зачем Феттелю «Ред Булл», понятно: возвращение в родную команду и обретение реального шанса на борьбу за победы. Но нужен ли самим австрийцам «пожилой» по их меркам пилот? По данным Ниммерволя, очень даже нужен.



Себастьян в своё время покинул команду Хорнера и Марко без скандалов, сохранил прекрасные отношения и отличную память о себе. В «Ред Булл» по-прежнему благодарны Феттелю и за первые успехи команды, и за легендарную победу в Монце за рулём «Торо Россо», и, разумеется, за четыре титула подряд.

Марко: у нас нет места для Феттеля. Есть Албон, а «Ред Булл» на 51% — тайская компания

Но дело не только в благодарности или ностальгии. Руководство «быков» продолжает с тревогой посматривать на состав главной команды. К Ферстаппену вопросов нет, а вот с его напарником после внезапного ухода Даниэля Риккардо сохраняются проблемы. Пьер Гасли не впечатлил, в перспективы Даниила Квята Марко и Хорнер, вероятно, не слишком верят, однако и Алекс Албон пока недостаточно хорош. Никто не просит от таиландского гонщика бороться за чемпионский титул, но он должен отбирать очки у конкурентов Макса и работать на Кубок конструкторов. С этими задачами Албон пока не слишком справляется, пусть даже на «Ред Булл Ринге» вполне мог одержать шальную победу.

«Начало сезона Феттеля пугает». Иностранные СМИ — о провале «Феррари» и Гран-при Австрии Норриса уже назвали будущим наследником Хэмилтона. А вот есть ли у Боттаса шансы на титул, вопрос пока крайне спорный.

У Алекса ещё есть время проявить себя (к тому же дебютный этап был не совсем показательным, после того как у таиландца отобрали переднее антикрыло в пользу Ферстаппена), но если Албон будет постоянно проигрывать Максу 3-4 десятые в квалификации и сражаться только с «Маклареном» и «Рейсинг Пойнт», то руководство примет меры. Те, что прекрасно знакомы Гасли и Квяту.



И вот в такой ситуации для «Ред Булл» более чем логично посадить в кокпит именно Феттеля. Если Себ получит в своё распоряжение топовую технику, то он может оставить посади серую нелепых ошибок и наконец выдать результат.



Объедет ли при этом Феттель Ферстаппена? Далеко не факт. Но определённо придаст Максу дополнительной мотивации и станет для голландца куда лучшим ориентиром, чем Гасли или Албон.

Ферстаппен: у меня не возникнет проблем с Феттелем, если он будет моим напарником

А как же Квят?

Согласно сценарию Ниммерволя, третьим лишним в группе Феттель-Албон-Квят окажется именно россиянин, и это, увы, логично. Албон отправится набираться опыта в «Альфа Таури», чтобы таиландские совладельцы «Ред Булл» не слишком уж беспокоились насчёт обращения с родным пилотом. А если выбирать из пары Гасли — Квят, то француз моложе, плюс он набрал больше очков во время совместных выступлений с Даниилом в 2019-2020 годах.



Что может сделать Квят, чтобы мнение «Ред Булл» поменялось? Для возвращения в главную команду «быков», боюсь, уже ничего. Есть сильное подозрение, что Марко и Хорнер не рассматривают Гасли и Квята как кандидатов на повышение, раз с первого раза закрепиться не удалось. Их функции – как можно более высокие результаты «Альфа Таури» при умеренных гонорарах, а также готовность заменить пилота «Ред Булл» в случае болезни или травмы. Наконец, Пьер и Даниил фактически греют кокпиты, пока на них появятся новые претенденты из молодёжной программы «быков».

Звучит пессимистично? Так, может, и нет смысла переживать, если переход Феттеля завершит роман Квята с «Ред Булл»? После прошлогоднего решения «быков» поднять наверх Албона, а не Квята есть стойкое ощущение, что никакого светлого будущего с австрийцами у Даниила уже не будет. Если россиянин всё ещё надеется добраться до вершины Формулы-1, то самое время планировать этот путь уже без поддержки «Ред Булл». Тем более, как говорил сам Даниил, в этом году он имеет возможность самостоятельно определять собственное будущее, а не ждать до последнего решения руководства, останется он в Ф-1 или нет.



Да, с альтернативными вариантами сейчас не густо, но, повторимся, и цепляться всеми силами за имеющийся большого смысла нет. Нужно наконец-то побеждать Гасли и активно смотреть по сторонам. А то зимой 2021-го можно самому в стороне и остаться.