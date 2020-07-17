Годится ли «Ред Булл» для борьбы за титул и есть ли жизнь в «Феррари»? Венгрия, ответь

В эти выходные Формулу-1 ждёт третий этап сезона и первый не на «Ред Булл Ринге» — третий этап сезона примет «Хунгароринг». Венгерская трасса — почти прямая противоположность австрийской. Если «Ред Булл Ринг» состоит из трёх прямиков с двумя жёсткими торможениями и парой скоростных поворотов после них, то «Хунгароринг» — «гигантский картодром», как описал эту трассу Алонсо.

Венгерская трасса очень узкая, извилистая, состоит из нескольких длинных поворотов и связок между ними. Здесь, в отличие от «Ред Булл Ринга», не так важна мощность мотора, на первый план выходят аэродинамика и сцепление. И поэтому третий этап сезона — лучший шанс выяснить, на что же на самом деле способны «Ред Булл» и «Феррари».

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Что с аэродинамикой «Феррари»?

Перед стартом сезона руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснял, что в 2019 году команда ошиблась в подходе к аэродинамике — автомобиль был очень быстр на прямых за счёт минимального коэффициента лобового сопротивления, но ему катастрофически недоставало прижимной силы. В этом году философию при разработке шасси изменили на противоположную, но толку от этого по-прежнему нет. Больше того, в Австрии «Феррари» оказалась в числе середняков и с трудом протаскивала хотя бы одну машину в третий сегмент.



В чём именно кроются проблемы, не знают ни специалисты, ни сама «Скудерия», но на «Ред Булл Ринге» только на прямых, по оценкам Бинотто, гонщики теряли по 0,7 секунды на круге. Проблемы с максимальной скоростью возникли и у клиентов «Феррари» — «Альфа Ромео» и «Хааса», поэтому в паддоке даже вспомнили о махинациях с датчиками расхода топлива, в которых Маранелло обвиняли ещё в прошлом году.

Шарль Леклер на Гран-при Штирии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Как бы там ни было и что бы ни являлось причиной такого отставания итальянской команды, на «Хунгароринге» максимальная скорость не имеет такого значения. Здесь от машины требуется высокая прижимная сила и возможность эффективно преодолевать повороты. И если проблемы «Феррари» действительно кроются в двигателе, либо же инженеры вновь просчитались и перегрузили SF1000 «прижимом», то в Венгрии команда должна смотреться существенно лучше.

Ну а если «Феррари» вновь окажется где-то на границе второго и третьего сегментов, значит, проблемы с машиной гораздо глубже и она в принципе очень плоха. Возможно, с этим и связаны слухи об увольнении Маттиа Бинотто — не исключено, что Гран-при Венгрии станет его последним шансом спасти ситуацию.

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К «Ред Булл» тоже есть вопросы

«Быки» в Австрии тоже разочаровали. Хельмут Марко по-прежнему настаивает на том, что его команда борется за чемпионство, но на данный момент это не очевидно. На Гран-при Штирии, например, Макс Ферстаппен не представлял для Хэмилтона никакой угрозы, а неделей ранее, когда погодные условия лучше подходили машине «Ред Булл», в квалификации голландец проиграл Боттасу на всех отрезках трассы, кроме третьего поворота. И в чуть более скоростном четвёртом, и в весьма быстрых шестом и седьмом поворотах Ферстаппен был медленнее.



Марко перед третьим этапом заявил, что в «Ред Булл» и «Хонде» были удивлены прогрессом, которого «Мерседес» добился в плане мощности мотора, но никакие лошадиные силы не объясняют того, что австрийские автомобили проигрывают в поворотах. Но проигрыш «Ред Булл» в первой квалификации могут объяснить не самые лучшие настройки или баланс — после свободных заездов второго этапа Ферстаппен заявил, что машина стала гораздо лучше, но в субботу на трассе шёл дождь, и прямое сравнение шасси было невозможно.

Права на видео принадлежат Formula One Championship Limited. Полностью посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте Формулы-1.

В прошлом году в квалификации в Венгрии Ферстаппен был быстрее Боттаса почти во всех поворотах и, несмотря на проигрыш на прямых, вырвал у финна поул с преимуществом около двух сотых секунды. Если в этот уик-энд Макс вновь сможет хотя бы что-то отыгрывать в поворотах (о поуле речи пока не идёт), значит, «Ред Булл» действительно может навязать «Мерседесу» борьбу. Если же RB16 вновь будет уступать почти по всей трассе, надежды на титул придётся отложить до лучших времён.

На что способен «Рейсинг Пойнт»?

В руках Серхио Переса и Лэнса Стролла в этот уик-энд будет почти такая же машина, как та, что выиграла Гран-при Венгрии в прошлом году. Уже в Австрии «розовые «Мерседесы» навели на соперников ужас, после чего в «Рено» подали протест, считая, что «Рейсинг Пойнт» RP20 не соответствует регламенту. Чтобы разобраться в вопросе, в ФИА опечатали тормозные диски команды Стролла и будут сранивать их с тормозами прошлогоднего «Мерседеса». Но пока решения федерации нет.

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В Венгрии довольно сложно обгонять, квалификация здесь имеет огромное значение, а «Рейсинг Пойнт» в этом компоненте пока смотрится не слишком выгодно. На длинных отрезках в Австрии Перес уверенно обгонял «Макларены», но в обеих квалификациях оказывался позади хотя бы одной из оранжевых машин.



Правда, и «Макларен» далеко не так прост: год назад Норрис с Сайнсом квалифицировались седьмым и восьмым, уступив лишь гонщикам трёх топ-команд. Следует и в этот раз ожидать от них сюрпризов.