Феттель всё же получит «Мерседес»? Но надо уволить сына владельца или классного пилота

Руководитель команды говорит, что места для Себа в «Рейсинг Пойнт» нет. Но это неточно.

Немецкий таблоид Bild, а за ним и телеканал ORF сообщили, что «Рейсинг Пойнт» (со следующего года — «Астон Мартин») предложил Себастьяну Феттелю контракт на следующий год. Журналисты отмечают, что пилот склонен принять предложение, но никаких бумаг ещё не подписано.

Но зачем четырёхкратному чемпиону мира команда-середняк? И разве у Переса со Строллом нет долгосрочных контрактов с «Рейсинг Пойнт»? И да, и нет — разберёмся по порядку.

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Не такой уж и середняк

«Розовые «Мерседесы» — это, пожалуй, главный сюрприз сезона-2020. Как и опасались многие на зимних тестах, теперь «Рейсинг Пойнт» по силам бороться за подиумы — на Гран-при Штирии Серхио Перес легко обгонял «Макларены» и «Рено», а под финиш едва не обогнал Албона на «Ред Булл». И пока Чеко гнался за тайцем, его время на круге не уступало, а порой и превосходило темп лидировавших чёрных «Мерседесов». И по ходу сезона RP20 наверняка будет лишь прибавлять — если, конечно, ФИА не запретит этот автомобиль после протеста «Рено».

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Кроме того, на фоне мощных финансовых вливаний со стороны Лоуренса Стролла в августе 2022 года команда рассчитывает достроить новую базу. Изначально переезд был запланирован на следующее лето, но его пришлось отложить на год из-за коронавирусного локдауна. Помимо этого, команда сможет пользоваться ресурсами «Астон Мартина», под брендом которого будет скоро выступать. На фоне перехода на новый технический регламент в сезоне-2022 нельзя исключать, что «Астон Мартин» сможет выигрывать гонки.

Серхио Перес впереди «Феррари» и «Макларена» на Гран-при Австрии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

«В этом году „Рейсинг Пойнт“ производит очень сильное впечатление, — сказал сам Феттель в Австрии. — Я уже много лет хорошо знаком с некоторыми представителями команды, и в этом году у них явно очень хорошая машина». До этого Себ отметил, что хочет остаться в Формуле-1 и хочет добиваться новых успехов, а не просто гоняться ради гонок.

Последние несколько сезонов в «Феррари» подмочили репутацию Феттеля, и после увольнения из Маранелло Себ вовсе может выпасть из Формулы-1. «Ред Булл» опровергает слухи о том, что может вернуть Себа на место Албона, «Мерседес» намерен продлить контракты с Хэмилтоном и Боттасом, «Макларен» выбрал Риккардо, а за «Рено» поедет Алонсо. Кроме «Рейсинг Пойнт», немцу больше некуда идти, если он действительно намерен остаться в «Больших призах» и не быть статистом. К тому же прямо сейчас «Рейсинг Пойнт» быстрее «Феррари».

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А как быть с Пересом и Лэнсом?

На Гран-при Штирии руководителя «Рейсинг Пойнт» Отмара Зафнауэра спросили, готова ли команда пригласить Феттеля, но тот дал понять, что для немца места нет. «У нас долгосрочные контракты с обоими пилотами, так что логично было бы сказать, что мест нет», — сказал он. Но контракты в Формуле-1 расторгаются так же легко, как и подписываются. Например, оказывается, что вроде бы многолетнее соглашение Переса на следующий год ещё должно быть подтверждено командой — до 31 июля. В случае отказа «Рейсинг Пойнт» обязан выплатить мексиканцу солидную компенсацию, но тем самым освободит место.

Серхио — лидер команды, в прошлом сезоне он набрал вдвое больше очков, чем Стролл, и со счётом 18-3 разгромил напарника в квалификациях. Недавний Гран-при Штирии также завершился разгромом: Стролл стоял на стартовой решётке гораздо выше, но финишировал позади Переса и ни разу по ходу гонки не был столь же быстр.

Серхио Перес и Лэнс Стролл на зимних тестах в Барселоне Фото: Charles Coates/Getty Images

Кроме того, за Пересом стоят спонсоры — возможно, Лоуренс Стролл справится с содержанием команды и без них, но бонус всё же приятный. В общем, отказываться от услуг Переса ради перехода Феттеля (и ещё неизвестно, восстановит ли немец к этому моменту форму) — не самое логичное решение. Тем более что если «Рейсинг Пойнт» пожертвует мексиканцем ради Себа, к серьёзности подхода «Астон Мартин» возникнут большие вопросы.

Но есть и другие слухи: Лоуренс Стролл (прежде всего бизнесмен и лишь затем — хороший отец) может перевести своего сына в запас, другую команду или даже в другой чемпионат. Сезон-2020 — уже четвёртый для Лэнса в Формуле-1, и пока ни разу канадец убедительно своих напарников не побеждал. Стролл очень здорово проводит первые круги, но больше ему пока похвастать нечем.

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Всё зависит от Стролла

Окончательное решение о составе пилотов «Рейсинг Пойнт»/«Астон Мартин» будет принимать Лоуренс Стролл, и, по слухам, именно он предложил Феттелю контракт. Кто поедет за команду в следующем году, ключевой вопрос с точки зрения позиционирования команды в Формуле-1. Если при наличии Феттеля и Переса команда оставит в составе Лэнса, то будет означать, что даже под брендом «Астон Мартин» она существует для того, чтобы обеспечить машиной сына миллиардера. Если же команда откажется от услуг Серхио Переса, то это будет уже второй гонщик, которого высадили из машины ради Лэнса. Ну а если гонщиками станут Чеко и Себ, это покажет, что «Астон Мартин» возлагает на свой проект большие надежды.

В любом случае вряд ли развязка наступит совсем скоро: в Австрии Феттель сказал, что не будет торопиться. «Я хочу убедиться, что принимаю правильное для своего будущего решение, — поделился Себастьян. — Я многого добился в этом спорте и хочу добиться большего, а для этого мне нужны правильная машина и правильные люди вокруг. На данный момент я рассматриваю все варианты: продолжать гоняться, сделать перерыв или уйти насовсем».