Шварцман столкнулся с Шумахером в гонке Ф-2 в борьбе за победу. Сын Михаэля извинился

Роберт Шварцман и Мик Шумахер во второй гонке пятого этапа стартовали с первого ряда — позиции на решётке в воскресных спринтах определяются по финишному протоколу субботнего заезда с перевёрнутой первой восмьёркой. И Шварцман с Шумахером финишировали накануне как раз восьмым и седьмым.
На старте всё прошло отлично: две машины «Према» расположились на двух первых позициях, а в погоню за ними отправился Юки Цунода, японский юниор «Ред Булл», выступающий за «Карлин».
С первых же кругов дуэль между Шварцманом и Шумахером была очень плотной, однако до непосредственной борьбы не дошло — Мик обозначил пару атак, после чего ошибся, сбавил темп, чтобы не перегреть позади другой машины резину.
И план немца удался — ближе к концу гонки Шварцман начал терять темп из-за проблем с задними шинами, и Шумахер с Цунодой очень быстро подтянулись к Роберту. Мик не спешил с атакой и какое-то время присматривался к напарнику, пока не поравнялся со Шварцманом на прямой после «Арены» и не опередил его перед поворотом «Бруклэндс».
В поворот Шварцман входил уже позади Шумахера, но был на внутренней траектории и не стал отказываться от шанса вернуть позицию. Мик, при этом, въезжал в поворот так, словно внутри никого не было, и в итоге снёс Шварцману переднее антикрыло.
Оба пилота продолжили гонку, но если Шумахер доехал до финиша вторым, фактически ничего не потеряв в борьбе с Робертом, то Шварцман с разваливающимся антикрылом добрался до финиша лишь 13-м и уже в третий раз в четырёх последних гонках остался вообще без очков.
После финиша Мик по радио извинился перед командой: «Скажите Роберту, что если это была моя ошибка, мне очень и очень жаль. Я виноват, и мне невероятно жаль». Правда, на подиуме Шумахер добавил, что должен пересмотреть запись инцидента, чтобы составить окончательное мнение.
Так или иначе, по итогам пяти этапов недавний фаворит первенства Роберт Шварцман занимает в общем зачёте лишь третью позицию — вперёд вышли Каллум Айлотт, выигравший субботнюю гонку, и Кристиан Лундгор, который в субботу финишировал вторым. От Айлотта Шварцмана отделяет 21 балл.
Сезон Формулы-2 2020 года достиг экватора — впереди ещё пять этапов, и пока никто из претендентов не выбыл из чемпионской гонки (разве что Маркус Армстронг уступает уже более 70 очков и вряд ли сможет отыграться). Роберт Шварцман уже продемонстрировал, что является одним из быстрейших пилотов в этих гонках, однако проблема россиянина — квалификации. Не то что бы Шварцман уступает другим на быстрых кругах, но ему регулярно не везёт с трафиком и жёлтыми флагами — в субботних гонках Роберт ни разу не стартовал выше шестой позиции.
Если команде удастся добиваться более высоких результатов в квалификациях, а Шварцман сможет избегать инцидентов, подобных этому, он вновь станет главным фаворитом сезона.
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