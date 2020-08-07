Лидировавшего россиянина выбили — и ничего. Зато самого Смоляра потом лишили победы

Позади четыре этапа Формулы-3, и в двух из них в центре внимания оказывался российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр. В Венгрии россиянин блестяще выиграл дождевую квалификацию и уверенно принял старт с поул-позишен, но в первом повороте его выбил потерявший управление над автомобилем Логан Сарджент. Американец как ни в чём не бывало продолжил гонку, финишировал шестым и таинственным образом не получил от стюардов никакого штрафа. Вообще никакого! Загадочная история.

Права на видео принадлежат Formula Three Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-3

Зато действия самого Смоляра на этапе в Сильверстоуне две недели спустя стюарды без внимания не оставили. В воскресной спринтерской гонке Александр на прямой Hangar Straight неоднократно вилял из стороны в сторону, чтобы не позволить преследовавшему его Дэвиду Бекманну попасть в слипстрим и благодаря системе DRS успешно провести атаку. Инженер несколько раз просил Смоляра прекратить виляния, но пилот всё-таки иногда вновь ими занимался. Сначала стюарды «заметили» действия россиянина, затем объявили, что расследуют их после гонки, а в итоге наказали Александра пятью штрафными секундами, что отбросило пилота с первого места на шестое. Мы подробно разобрали со Смоляром оба спорных момента.

Венгрия

— Насколько вы были удивлены, что Сарджент не получил никакого штрафа?

— Честно, я был очень зол, не мог найти никакого объяснения. Например, когда я выступал в чемпионате России по картингу, там если ты выносил лидера, то получал дисквалификацию. Конечно, дисквалифицировать Сарджента не надо было, но какой-то иной штраф могли назначить.



Ко мне подходили пилоты из других команд и говорили, что не знают, как обошлось без наказания и что им обидно за меня. С Сарджентом я после гонки не контактировал: было очень плохое настроение.



— В младших сериях свои стюарды или те же, что занимаются гонками Ф-1?

— В Ф-3 и Ф-2 свои, их тоже трое. Они аргументировали решение не наказывать Сарджента тем, что были очень сложные условия на трассе и любой пилот мог допустить ошибку.

Машину Сарджента начинает нести боком в сторону Смоляра Фото: Mark Thompson/Getty Images

Великобритания

— В Сильверстоуне штраф как раз был — по вашу душу. Насколько вы с ним согласны?

— Это наказание не выглядит абсолютно несправедливым. Действительно, мне не стоило так вилять, это было просто не нужно. Единственная причина, по которой я это делал на том «прямике»: во время нашей гонки был очень сильный встречный ветер, из-за чего DRS работала в два раза лучше, чем обычно. В тот момент я думал, что только с помощью таких действий смогу остаться впереди. Пересмотрев гонку, мне стало понятно, что чаще всего до обгона было довольно далеко. Но из машины и на экране телевизора всё выглядит по-разному.



Согласно регламенту, я не должен так делать — если создаю опасную ситуацию. Но я не крыл других пилотов, не зажимал их в траву и так далее, поэтому, считаю, не создавал никакой небезопасной ситуации. Но из-за того, что мне по радио говорили четыре раза и я вилял всю гонку, судьи скорее всего подумали, что я просто игнорировал их замечания, хотя на самом деле у меня просто не работало радио. Формула-3 выложила в соцсетях видео, в котором инженер говорит мне не вилять, и я отвечаю: «Понял». Но это был первый раз, когда я услышал инженера за всю гонку! И после этого я не вилял.

Права на видео принадлежат Formula Three Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-3

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— Я следил за флагами и, честно признаюсь, ждал этого флага из-за своих необычных манёвров. Но флагов не было. Поэтому решил, что всё нормально. Для себя я сделал вывод: не надо давать судьям даже малейшего повода рассматривать эпизоды с моим участием.

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Сезон

Пользуясь случаем, мы задали Александру ещё несколько вопросов про то, как пока в целом складывается чемпионат. Впереди ещё пять этапов, пока Смоляр с 20 очками занимает 12-е место в общем зачёте.



— Как вам начало чемпионата?

— В целом результаты меня устраивают, хотя не всегда получалось показать то, на что мы были способны. Первый этап в Австрии получился хорошим, удалось в обеих гонках заехать в очки — считаю, для дебютанта это хорошо, если учитывать, что разница между Формулой «Рено» и Ф-3 довольно большая, плюс шины «Пирелли» очень непростые. А времени привыкать нет: есть только два круга в квалификации, надо всё ловить на ходу.



Второй «Ред Булл Ринг» не получился, но зато в Венгрии удалось взять поул-позишен. Но в первой гонке ничего не получилось, как вы понимаете. Потом вторая вышла неплохая — в общем, такие качели. Но радует, что в последние два этапа появилась относительная стабильность: я начинаю понимать машину. Доволен, что второй этап подряд у меня есть скорость. Надеюсь удержать планку и дальше прибавлять.

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— Судя по результатам, на старте сезона «Према», как и год назад, явно сильнее остальных?

— На «Ред Булл Ринге» и «Хунгароринге» доминирования «Премы» не было, но вот в Сильверстоуне они были на голову выше остальных. Когда я после квалификации вижу, что они на шесть десятых быстрее… А ведь я был доволен своим кругом! Мне было сложно понять такой разрыв. Хотя признаюсь, что у нас были большие проблемы с настройками — понимали, что они далеки от идеальных. В этом плане заметна стабильность «Премы»: да, выигрывают они не всегда, но всегда в топ-5. Это было видно и в том году, когда Шварцман не выигрывал каждую гонку, но постоянно был в топе. Сейчас то же самое видим с Пиастри. Конечно, с такой машиной легче, но я считаю, что со своей стороны мог бы показывать гораздо большую стабильность. Но не всегда получается. Уверен, если мы «достанем» идеальные настройки, то у нас обязательно всё получится.



— В чём проблема? Инженер не до конца понимает, чего вы хотите от машины?

— Понимаете, когда три пилота приходят на разбор полётов и говорят разные вещи, отзываясь о машине, то это сложно. Я заметил, что в Сильверстоуне все три пилота зачастую приводили разные впечатления о машине. Обычно пилоты приносят в команду одинаковую информацию, различаясь только в деталях, а у нас, к сожалению, почему-то было не так.



— А настройки у вас одинаковые? Или вы изначально сильно в них разошлись?

— Настройки всегда одинаковые. Подход такой: если условный Фернандес показывает первое время, то нам с Пуршером нужно ехать на его настройках. Не нужно ничего придумывать из серии — ой, знаете, у меня «морду» провозит, я хочу больший угол атаки крыла… Так не работает. Если пилот показал первое время в квалификации, то машина может привезти всех трёх гонщиков на первое место – мешать машине не нужно. Поэтому все идут в одном направлении. У команды огромный опыт, она ещё до тренировки знает, что ставить. Но всегда есть что доработать, чтобы прийти к идеалу.

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— Какие цели до конца чемпионата?

— Изначально я был бы доволен, если бы стал лучшим новичком. Но мы видим, что Оскар Пиастри на недосягаемом уровне — по крайней мере, сейчас. Мне до сих пор обидно за «Хунгароринг»: там можно было набрать очень много очков, при лучшем раскладе — порядка сорока, и сразу же подняться в топ-5. Сами понимаете, одно дело идти в личном зачёте 12-м, а другое — пятым. В этом плане штраф в последней гонке не так принципиален: что 6 очков, что 15 кардинально не влияют. Мне хочется быть в конце сезона гораздо выше.