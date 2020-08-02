Россияне доминируют в главной гоночной «молодёжке» мира! Никите тоже пора в Формулу-1?

Моносерия Формула-2 пусть и не превращается во внутрироссийские разборки, но факт есть факт: из четырёх основных гонок нынешнего сезона в трёх победы одержали представители России. Никита Мазепин ещё на прошлом этапе в Венгрии напомнил, что в чемпионате есть не только Роберт Шварцман, а в субботу заявил о себе как о претенденте на самые высокие позиции в общем зачёте.

Доминирование в Сильверстоуне

Субботняя гонка прошла под диктовку Никиты. Повезло россиянину лишь до старта, когда заглох занимавший вторую позицию Каллум Айлотт — судя по выступлению британца в ходе гонки, победа вполне могла достаться именно ему. Ну а коли гонщик Академии «Феррари» откатился назад, то инициатива перешла к Мазепину.



Ещё в квалификации россиянин занял высокое пятое место, а вскоре после старта Никита стал вторым — и быстро догнал Мика Шумахера. Гонщик «Хайтека» был заметно быстрее сына семикратного чемпиона мира — и оперативно вышел вперёд. При этом пилоты находились на идентичной тактике: старт на более мягких шинах «медиум» с последующим переходом на «хард».



После чётко проведённого пит-стопа Мазепин остался впереди Шумахера, и дальше у Никиты были три задачи: обгонять медленных соперников, беречь шины и ждать, пока в боксы поедут стартовавшие на «харде». Когда все гонщики сменили шины, Мазепин вернулся в лидеры с преимуществом в солидные пять секунд.

Дальше оставалось лишь посмотреть, насколько быстрее окажутся пилоты, которые провели пит-стопы позднее и перешли на более мягкий «медиум». Однако совсем уж колоссальной разницы в темпе не было, к тому же многие пилоты и команды — в отличие от Мазепина и «Хайтека» – явно не справились с задачей попасть в настройки и их болиды сильно расходовали резину. Тот же Шумахер в итоге откатился на скромное девятое место. А вот Мазепин остался первым, не подпустив к себе Чжоу Гуаньюя на свежем «медиуме».



25 очков за победу позволили россиянину разом подняться в общем зачёте на четвёртую позицию — всего в трёх баллах от замыкающего топ-3 Кристиана Лундгора. До сохранившего лидерство Роберта Шварцмана теперь 29 очков — на дистанции сезона, в котором подтверждено ещё минимум шесть этапов (а ждать нужно как минимум восемь), сущий пустяк. Так что Никита ещё может внезапно вмешаться в борьбу за титул.

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Кто такой Мазепин

Свежие успехи россиянина приятно удивляют на фоне слабого дебюта в Формуле-2 в сезоне-2019 и не менее слабого старта нынешнего чемпионата. В 2019-м неудачи Мазепина были особенно болезненны на фоне того, что его напарник по команде «АРТ» Ник де Врис стал чемпионом. Зимой Никита сменил команду на родной «Хайтек» — коллектив, финансируемый его отцом Дмитрием.



Для «Хайтека» сезон-2020 — дебютный в Ф-2, но известно, что команда сумела привлечь ряд опытных инженеров, к тому же у коллектива серьёзный опыт выступлений в различных сериях, да и напарник Мазепина — опытнейший Лука Гьотто. В общем, «Хайтек» ещё на зимних тестах показал скорость, которую теперь подтверждает.

Если вернуться к Мазепину, то до нынешних успехов его главным достижением является звание вице-чемпиона в сезоне-2018 GP3, когда он проиграл только Антуану Юберу, проводившему в чемпионате уже второй год. 2018-й фактически перезапустил карьеру Никиты, ибо до него на счету россиянина были два слабых сезона в европейской Формуле-3 и не слишком впечатляющие выступления в двухлитровой Формуле «Рено».



Вместе с тем благодаря финансовой поддержке отца Мазепин долгое время сотрудничал с «Форс Индия», а в 2019-м даже отработал один день на тестах в составе «Мерседеса», где разозлил Хельмута Марко своей высокой скоростью. Ну, точнее, разозлил босса «Ред Булл» не сам россиянин, а тот факт, что за рулём «серебряной стрелы» потрясающий темп может демонстрировать даже новичок. Так или иначе, сотрудничество сразу с двумя командами Ф-1 тоже явно пошло на пользу Мазепину.

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Но и после нынешних успехов нельзя сказать, что у Мазепина огромные шансы попасть в Ф-1. Да, деньги есть, появляются и результаты, но вакансий в Формуле-1 на 2021-й всё меньше, причём одни команды делают ставку только на своих воспитанников, а другим нужны опытные гонщики, а не молодёжь со спонсорами. Теоретически у Мазепина есть шанс пробиться, например, в «Хаас», если у американцев будет серьёзный дефицит бюджета, но не исключено, что реальные вакансии появятся только спустя сезон.

А что же Шварцман?

Если где-то прибыло, то где-то и убыло. Для Роберта Шварцмана и его команды «Према» этап в Сильверстоуне пока получается провальным. Россиянин никогда не любил эту трассу, а тут ещё вместе с командой совершенно не попал в настройки. Если в квалификации ещё можно было списать 18-е место на трафик, то в гонке стало очевидно: машина не едет.



На прошлых этапах Шварцман восхитил всех умением беречь шины, но на сей раз колёса на его машине изнашивались заметно быстрее, чем у конкурентов — что тут говорить, если по ходу гонки к Роберту иногда подъезжал даже Шон Гелаэл. При этом аналогичные проблемы с покрышками испытывал и напарник россиянина Мик Шумахер — так что инженерам «Премы» придётся поломать голову перед воскресной гонкой. А ведь впереди второй этап на «Сильверстоуне»…

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Для чемпионата Шварцмана ничего страшного пока не случилось: Айлотт явно не добрал очков из-за проблемы перед прогревочным кругом, Шумахер набрал лишь два очка. Заметно приблизился лишь Лундгор, но и он прямо перед финишем упустил Цуноду в борьбе за подиум.



Шварцман всё же может упустить лидерство после воскресной гонки: Роберт стартует только 14-м и с непонятными перспективами, а вот Айлотт с четвёртого места может помечтать и о победе. Но и при таком раскладе важнее не сиюминутное положение россиянина, а решение проблем с настройками до второго этапа в Великобритании.

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Маркелов…

Если Шварцман пока сохраняет лидерство, а Мазепин блистает здесь и сейчас, то третьему россиянину в чемпионате остаётся лишь посочувствовать. Есть ощущение, что Артём Маркелов ошибся, когда решил полноценно вернуться в Ф-2 именно с HWA Racelab. Вроде бы опытная команда выглядит в этом сезоне беспомощно: в квалификации её пилот лишь раз оказывался выше 17-го места, в гонке темпа тоже нет.



Ну, по крайней мере у Маркелова прервалась серия сходов и он смог нормально поработать с машиной в гоночном режиме — может, прорыв случится в следующий уик-энд? В конце концов, в Мазепина после австрийских этапов (одно очко за четыре гонки) мы тоже не верили.