«Ред Булл» перехитрил «Мерседес»! Макс выиграл Гран-при 70-летия, Квят — в очках

Оказывается, Ферстаппен ещё в субботу нанёс по «Мерседесу» мощный удар. Ну а мечты Халка о подиуме мечтами и остались.

Боттас отбился на старте

Валттери Боттас сохранил первое место на старте, отбив атаки Льюиса Хэмилтона, а на третью позицию мимо Нико Хюлькенберга прорвался Макс Ферстаппен. Халк через пару поворотов пропустил и Стролла, но вскоре контратаковал напарника и удержался на четвёртом месте. Даниэль Риккардо откатился на шестую позицию, Пьер Гасли остался седьмым, а Ландо Норрис прошёл Алекса Албона и поднялся на восьмую строчку. Шарль Леклер потерял две позиции и опустился на шестую строчку, но куда хуже гонка началась для Себастьяна Феттеля: немец вылетел в первом повороте и откатился в самый конец пелотона.

Даниил Квят на первом круге отыграл две позиции — опередил Феттеля и Расселла, а на третьем вышел на 13-ю строчку, опередив «Хаас» Кевина Магнуссена.

Валттери Боттас тем временем оторвался от Хэмилтона на 1,3 секунды, лишив того возможности атаковать с помощью DRS. Ферстаппен за четыре круга отстал от лидера на 3,8 секунды — лидер «Ред Булл» стартовал на более жёстких шинах и на первых кругах более или менее выдерживал темп «Мерседесов», одновременно с этим наращивая отрыв от пары пилотов «Рейсинг Пойнт» позади себя.

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«Ред Булл» выходит вперёд

На шестом круге инженеры сообщили Боттасу, что левая передняя шина на его машине уже сильно изношена, а в конце круга на пит-лейн свернул Александер Албон — таец сменил восьмое место на комплект свежего «харда» и вернулся на трассу последним. Уже на следующем круге «медиум» на «хард» сменил Пьер Гасли.

Средние шины очевидно изнашивались, и все, кто стартовал на «медиуме», вынуждены были немного сбавить темп. Ситуацией воспользовался Макс Ферстаппен — он не атаковал во весь опор и берёг «хард», но постепенно приближался к лидировавшим «Мерседесам».

В конце 13-го круга на пит-лейн свернул Валттери Боттас, а на следующем круге за свежими шинами уехал Льюис Хэмилтон. Ферстаппен так и не провёл ни одной атаки на британца, но возглавил гонку. Стартовавашие на «харде» начали менять шины в конце 19-го круга. Первым из них стал Даниил Квят, который за счёт чужих пит-стопов вышел на восьмое место. С пит-лейна россиянин вернулся на трассу 15-м — аккурат между двумя «Альфа Ромео».

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Ферстаппен же не просто продолжал лидировать, но и шёл быстрее «Мерседесов». Макс блестяще обращался с резиной, и на 21-м круге поставил лучшее для себя время в гонке — Боттас и Хэмилтон на том же круге были на секунду медленнее гонщика «Ред Булл». Отрыв Макса, который в какой-то момент упал до 12 секунд, вновь начал расти и к 26-му кругу достиг 20 секунд.

«Переобувшись» в «медиум», Ферстаппен вернулся на трассу вторым — непосредственно позади Боттаса. Но Максу за несколько поворотов удалось прогреть резину и пройти Валттери по внешней траектории в «Лаффилде». На свежих шинах Ферстаппен мгновенно оторвался от финна на две с лишним секунды.

Первая в сезоне победа «Ред Булл»

Второй раунд пит-стопов лидеров начался на 32-м круге, когда Ферстаппен и Боттас синхронно отправились на пит-лейн. Макс таким образом проехал на «медиуме» лишь шесть кругов и на финальный отрезок ушёл на самых жёстких шинах, будучи при этом впереди одного из своих главных соперников.

Хэмилтон же оставался на трассе как можно дольше — за 12 кругов до финиша в «Ред Булл» попросили Ферстаппена прибавить на тот случай, если Льюис вообще не поедет на второй пит-стоп. Но Хэмилтон уже на следующем круге остановился в боксах и за десять кругов до финиша лидер чемпионата вернулся на трассу в 12 секундах позади Ферстаппена и в 8,5 секунды позади Боттаса. На свежих шинах Хэмилтон поставил быстрейший круг гонки, разом отыграв у Ферстаппена 1,7 секунды, но и Макс в ответ взвинтил темп, сохранив разрыв на прежнем уровне.

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В итоге Ферстаппен благополучно добрался до финиша и завоевал девятую в карьере и первую в Сильверстоуне победу. Льюис Хэмилтон за пару кругов до финиша опередил Валттери Боттаса и вышел на второе место — отрыв в чемпионате между гонщиками «Мерседеса» вырос до 34 очков, но на второе место поднялся Ферстаппен — он уступает 30 баллов. Тем не менее независимо от результатов следующего этапа действующий чемпион сохранит за собой первую строчку.

Четвёртое место сенсационно завоевал Шарль Леклер, блестяще проехавший дистанцию со всего одним пит-стопом, пятым финишировал Александер Албон, в концовке прошедший Лэнса Стролла, а седьмым гонку закончил Нико Хюлькенберг — немец вплоть до самого конца шёл пятым, но уступил две позиции из-за загадочного дополнительного пит-стопа за семь кругов до финиша.

Восьмое место занял Эстебан Окон — француз, как и Леклер, останавливался в боксах лишь один раз, на девятой строчке расположился Ландо Норрис. 10-м же гонку закончил Даниил Квят — последние 17 кругов россиянин проехал на «медиуме», но сумел сохранить отрыв от Гасли и Феттеля.

Следующий этап — Гран-при Испании — пройдёт в Барселоне с 14 по 16 августа.