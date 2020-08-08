Команда Ф-1 грубо нарушила правила, но почти не наказана. Теперь воздуховоды с кэшбеком?

«Розовые „Мерседесы“» нелегальны. Команда «Рейсинг Пойнт» признана виновной в нарушении одного из пунктов спортивного регламента: в Формуле-1 запрещено копировать аэродинамические разработки конкурентов вообще и воздуховодов тормозов в частности.
В прошлом сезоне приобретать эти воздуховоды у соперников можно было — и если кто-то так делал, то предполагалось, что вечером 31 декабря все инженеры команды одновременно забудут детали именно этой части своего автомобиля. «Рейсинг Пойнт» покупал воздуховоды в прошлом году и по их подобию сделал новые — для нынешней машины. Судьи сочли, что это является нарушением того самого пункта.
«Рейсинг Пойнт» оштрафована на 400 тысяч евро и лишена 15 очков в Кубке конструкторов. Собственно, эти очки в команде даже не считают — для богатого владельца Лоуренса Стролла это сущие копейки. В теории прошлогодний «Мерседес» способен в каждой гонке набирать больше 15 очков и быстро отыграть потерянное, да и даже шестое место Кубка конструкторов, на котором команда идёт сейчас, принесёт десятки миллионов евро призовых. Паддок в бешенстве. «Феррари», «Рено» и «Макларен» собираются подавать апелляцию на решение федерации.
Прежде казалось, что «Рейсинг Пойнт» всех перехитрил и доказать факт копирования не удастся — если вдруг «Мерседес» сам не признается, что передавал чертежи. Скопировали по фотографиям, с гордостью говорил технический директор «Рейсинг Пойнт»; у нас отличные фотографы, шутил руководитель команды.
Но в «Рено» тоже не дураки: французы обратили внимание, что воздуховоды тормозов по фотографиям не скопировать. «Рейсинг Пойнт» с тех пор фотографами не хвастается, а Зафнауэру пришлось признать, что именно эти воздуховоды, так сказать, разрабатывались на основе прошлогодних мерседесовских — совершенно легально приобретённых в прошлом году.
В «Хаасе», автомобиль которой строит «Даллара», решили вопрос радикально: наняли в итальянской фирме дополнительных инженеров, и они независимо от остальных работали именно над этими воздуховодами. «Это стоило нам уйму денег, — мрачно признался руководитель команды Гюнтер Штайнер. — Но для нас главным было убедиться в том, что мы не нарушаем никаких правил».
«Хаас», при этом, тоже не разрабатывает самостоятельно воздуховоды — для них это делает «Даллара» за дополнительные деньги. Разница лишь в том, что воздуховоды от «Даллары» больше никому не нужны.
А что, если Red Bull Technologies — формально независимое от команды Формулы-1 подразделение — начнёт разрабатывать воздуховоды, у неё будет два клиента — «Ред Булл» и «Альфа Таури», и их воздуховоды совершенно случайно окажутся очень похожи?
У ФИА был изящный выход из положения — в конце концов, если бы в «Рейсинг Пойнт» сказали, что эти воздуховоды приснились одному из инженеров, он их начертил, но потом ударился головой и всё забыл, доказать обратное было бы невозможно.
Судьи тем не менее вынесли решение о том, что «Рейсинг Пойнт» правила нарушил. При этом, как сказал технический директор Формулы-1 Николас Томбасис, «Рейсинг Пойнт» не придётся переделывать воздуховоды, поскольку «неразумно ожидать, что инженеры забудут конструкцию тех, что стоят у них сейчас». Интересно, почему эта мысль не пришла Николасу Томбасису раньше? Кому вообще понадобилось это правило и как оно делает Формулу-1 лучше?
Почему «Рейсинг Пойнт» вообще не исключён из Кубка конструкторов? Почему команда, процесс создания машины которой нарушает правила Формулы-1, претендует на призовые от промоутера и будет на общих основаниях бороться за подиумы?
И это в паддоке ещё не забыли о тайном соглашении с «Феррари» о прошлогоднем двигателе «Скудерии»…
Копировать чужие разработки в Формуле-1 запрещено. Но если вам не жалко 400 тысяч евро и 15 очков в Кубке конструкторов, у вас будут чемпионские воздуховоды. Воздуховоды «Даллары» подешевле. А в конце года — кэшбек от организаторов.
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