«Мерседес» не непобедим. А «Феррари» что-то может. Итоги Гран-при 70-летия Формулы-1

«Ред Булл» окрыляет (иногда)

После первых четырёх гонок казалось, что у «Мерседеса» есть реальный шанс выиграть все этапы сезона-2020, но «Ред Булл» положил конец мечтам поклонников немецкой команды. Австрийцы провели безупречный с тактической точки зрения уик-энд, сделав первый ход ещё в квалификации, когда Макс Ферстаппен прошёл в финальную часть на самых жёстких шинах.

Самого по себе этого было мало — залогом победы стали 26 первых кругов на «харде», по ходу которых Макс умудрился сберечь резину и не отстать слишком далеко от гонщиков «Мерседеса». Ну а добил лидеров чемпионата второй пит-стоп Ферстаппена, на который он отправился раньше Боттаса. Этим решением в «Ред Булл» до минимума сократили количество кругов на не самой удобной для себя резине и затем уверенно контролировали гонку.



«Мерседес» в этот уик-энд не был медленным, проблема была в том, что действующие чемпионы выступили слишком консервативно. Стратегам немцев не пришло в голову пройти Q2 на «харде», хотя Хэмилтону с Боттасом это было бы сделать проще, чем Ферстаппену.



А если бы Льюис на первом отрезке не так гнался бы за Боттасом и придержал бы Ферстаппена, возможно, это оставило бы победу за «Мерседесом». Разумеется, это было бы командной тактикой и выглядело бы нечестно по отношению к Хэмилтону, но когда пожертвовать надо Боттасом, Тото Вольф раздумывает не слишком долго.

«Ред Булл» перехитрил «Мерседес»! Макс выиграл Гран-при 70-летия, Квят — в очках Оказывается, Ферстаппен ещё в субботу нанёс по «Мерседесу» мощный удар. Ну а мечты Халка о подиуме мечтами и остались.

Леклер блистает, Феттель едет всё хуже

Ещё одним героем гонки стал Шарль Леклер, который умудрился проехать дистанцию с одним пит-стопом. Монегаск не лучшим образом стартовал, но главным было то, что он не провалился вниз после 18 кругов на «медиуме» в начале заезда — только у Окона первый отрезок на средних шинах был длиннее. После остановки в боксах Леклер проехал на одном комплекте 33 круга — и это был самый длинный «стинт» всего заезда. Под конец гонки Шарлю даже не пришлось отбиваться от соперников, поскольку Албон и Стролл уже были далеко.

Разворот Себастьяна Феттеля в начале гонки Фото: Andrew Boyers/Pool via Getty Images

А вот для Себастьяна Феттеля эта гонка стала полным провалом. Второй уик-энд подряд у немца ломается машина в тренировках, а баланс машины оставляет желать лучшего — и это странно, поскольку куда менее опытный Леклер способен заставить болид хоть как-то работать, а четырёхкратный чемпион мира — почему-то нет. Притом что это был второй подряд этап на одной и той же трассе. В любом случае все шансы были потеряны уже в первом повороте, когда Себ ошибся, вылетел с трассы и оказался последним.



По итогам пяти этапов чемпионата на счету Феттеля 10 очков, он занимает 13-ю позицию в чемпионате. У Шарля Леклера 45 баллов, он на четвёртой строчке.





1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 107 очков



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3. Валттери Боттас («Мерседес») — 73



4. Шарль Леклер («Феррари») — 45



5. Ландо Норрис («Макларен») — 38



6. Александер Албон («Ред Булл») — 36



7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 28



8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22



9. Даниэль Риккардо («Рено») — 20



10. Эстебан Окон («Рено») — 20…



16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 2. Положение в общем зачёте (топ-10):1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 107 очков2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 773. Валттери Боттас («Мерседес») — 734. Шарль Леклер («Феррари») — 455. Ландо Норрис («Макларен») — 386. Александер Албон («Ред Булл») — 367. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 288. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 229. Даниэль Риккардо («Рено») — 2010. Эстебан Окон («Рено») — 20…16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 2.

Халк по-прежнему без подиума

Возвращение Нико Хюлькенберга на стартовую решётку стало одним из главных сюжетов Гран-при 70-летия, и немец не подвёл. В квалификации Халк занял сенсационное третье место, опередив Лэнса Стролла, который знает машину намного лучше. В гонке, несмотря на то что немец пропустил Ферстаппена уже на старте, он тоже смотрелся достойно: долго шёл четвёртым и лишь из-за экстремальной тактики Леклера откатился на пятую строчку.

Команда Ф-1 грубо нарушила правила, но почти не наказана. Теперь воздуховоды с кешбэком? Решение ФИА по делу о «розовом «Мерседесе» — самое абсурдное из всех, какие только можно было себе представить.

В конце, правда, возникли проблемы с шинами, что потребовало третьего пит-стопа, но даже седьмое место на новой для себя технике после 8-месячного перерыва — отличный результат. Собственно, благодаря Хюлькенбергу Гран-при 70-летия стал для «Рейсинг Пойнт» самым результативным в этом сезоне (если не считать этапа в Венгрии, за который с команды сняли 7,5 очка).



Главное в этом выступлении то, что Хюлькенберг доказал, что по-прежнему быстр и находится в хорошей форме — можно было предположить, что после 8 месяцев на диване немец под финиш будет допускать ошибки из-за усталости и нагрузок, от которых он отвык. Нико, впрочем, проехал так, словно никуда и не уходил в конце прошлого года. Акции Халка на фоне этого уик-энда подросли, и, возможно, у него ещё будет шанс подняться на подиум Гран-при Формулы-1.

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 180 очков



2. «Ред Булл» — 113



3. «Феррари» — 55



4. «Макларен» — 53



5. «Рейсинг Пойнт» — 41



6. «Рено» — 36



7. «Альфа Таури» — 14



8. «Альфа Ромео» — 2



9. «Хаас» — 1



10. «Уильямс» — 0.

Квят вернулся в топ-10

Отметим и Даниила Квята, уик-энд которого, казалось, был безнадёжно испорчен квалификацией: россиянин ошибся на решающем круге, выбыл уже в первом сегменте и в пятый раз уступил Гасли. Пьеру, однако, сильная квалификация ничего не принесла — французу пришлось стартовать на «медиуме», и после пит-стопа на седьмом круге он откатился глубоко в трафик, где невозможно поддерживать стабильный темп и тем более следить за шинами.

Даниил Квят и Даниэль Риккардо на Гран-при 70-летия Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Квят же стартовал на «харде» и два первых отрезка провёл на самых жёстких шинах, что к 35-му кругу привело Даниила на седьмую позицию. Второй пит-стоп прошёл быстро и эффективно, и на трассу россиянин вернулся впереди Гасли — это и предопределило финиш в топ-10.



Этой гонки, впрочем, мало, чтобы компенсировать все неудачи Квята в этом году. «Альфа Таури» явно позволяет занимать более высокие места на стартовой решётке — пусть и не в третий, но во второй сегмент эта машина должна выходить без проблем. К тому же, несмотря на результативный финиш, у Даниила всего два очка в общем зачёте. У Гасли их 12.

Эмоции Квята — очень плохой знак. Даниилу крайне важно не сожрать самого себя Всё может пойти по негативному сценарию 2017 года, когда Даниила убрали до конца сезона. Не хотелось бы.

В «Рено» подставили сами себя

Эстебан Окон, как и Леклер, провёл гонку с одним пит-стопом, прорвался с 14-го места на старте и, сдержав Ландо Норриса, завоевал восьмое место — и с ним четыре очка. Это неплохой в принципе результат, однако на фоне отличного темпа в тренировках и пятого места Риккардо в квалификации в Энстоуне наверняка рассчитывали на большее, чем повторение первых этапов.



Но в тех самых тренировках стратеги «Рено» и просчитались — только французы в пятницу пользовались «хардом», в то время как остальные берегли этот состав на гонку. Поэтому-то Окону и пришлось ехать с одним и пит-стопом, а Даниэлю Риккардо пришлось три отрезка ехать на «медиуме» — у него оставался только один комплект жёсткой резины. И даже его австралиец умудрился испортить, когда вылетел на 31-м круге.