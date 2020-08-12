«Вы облажались, и вы это знаете». Феттель ругает «Феррари», хотя сам во всём виноват

Кто больше всех облажался

Для Феттеля Гран-при 70-летия Формулы-1 прошёл насыщенно. Сначала немца развернуло в первом повороте, а позднее, недовольный тактикой, он прямо по ходу гонки стал ругаться с инженером. «Вы облажались, и вы это знаете», — бросил он. Гнев Феттеля вызвало то, что после выезда из боксов он оказался в трафике, а второй пит-стоп немец совершил через 10 кругов после первого. «Зачем нужно было ставить „хард“ только на десять кругов, чтобы на оставшиеся 20 перейти на „медиум“?» — недоумевал гонщик после финиша.

«Возможно, несколько кругов и позволили бы ему не потерять позицию относительно Райкконена, но мы знали, что он пройдёт его, не теряя времени. Это позволило Шарлю продолжить отыгрывать места, — ответил на слова гонщика руководитель команды Маттиа Бинотто. — Не думаю, что наша стратегия испортила ему гонку. Его гонку в первую очередь испортил старт».

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Бинотто и не скрывает, что время первого пит-стопа Себа было подобрано под Леклера: Шарль шёл на тактике одного пит-стопа, и малейшая задержка могла бы привести к повреждению комплекта на первых же кругах — это поставило бы крест на надеждах на хороший финиш. Но и слово «облажались» здесь не подходит: после первого пит-стопа Феттель действительно быстро прошёл Райкконена и застрял за Сайнсом, провал которого предсказать было невозможно. И именно второй пит-стоп позволил Себу финишировать впереди Карлоса — все эти 10 кругов на трассе немец пройти «Макларен» не мог.



Больше всех в этой гонке облажался сам Феттель: как признался сам пилот, развернуло его из-за слишком резкой атаки поребрика. После такого любой пит-стоп отправил бы Себа в трафик.

Проблема, впрочем, здесь не в стратегии, а в том, что «Феррари» не доверяет Феттелю — иначе его просто попросили подвинуться, но Маттиа Бинотто не был уверен в том, что немец не начнёт пререкаться и тем самым портить гонку Леклеру.



«Никто не подставлял Себа, — объяснил Бинотто. — Наш приоритет — это максимальное количество очков для „Феррари“». Леклер на Гран-при 70-летия принёс команде 12 очков, Феттель после своей ошибки в лучшем случае набрал бы два.

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Феттель мыслями в «Рейсинг Пойнт»?

Когда «Феррари» объявила об увольнении Себа, Феттель, не пользующийся социальными сетями, никак не комментировал произошедшее. Однако стоило немцу оказаться в паддоке, и он дал понять, что «Скудерия» даже не предлагала контракта. Феттель тем не менее пообещал в сезоне-2020 полностью отдаваться за рулём и работать на благо «Феррари».



Но первая гонка закончилась разворотом после странной атаки на Сайнса — и лишь одним очком, заработанным за счёт многочисленных технических сходов. На Гран-при Штирии Феттеля уже в третьем повороте выбил Шарль Леклер, и лишь в Венгрии, благодаря собственному решению поставить «медиум», Себу удалось приехать на шестое место. После сильного результата казалось, что дела пойдут на лад, но в Сильверстоуне начался настоящий кошмар: постоянные технические проблемы и нестабильное поведение машины. «Я словно упёрся в стену», — разводил руками четырёхкратный чемпион мира.

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Лоран Мекис, спортивный директор «Феррари», поддержал гонщика, заявив, что задача всей команды — помочь Феттелю обрести уверенность за рулём. Тем временем сам Себ демонстративно заигрывал с «Рейсинг Пойнт» и катался с Отмаром Зафнауэром на заправку.



«Я уже принял решение по поводу своего будущего», — сказал немец перед Гран-при 70-летия. А затем вылетел в первом повороте гонки. Мысленно Себ, похоже, в другой команде, и свою нынешнюю он явно подводит.

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Что делать «Феррари»?

Герхард Бергер предлагает прямо сейчас уволить Феттеля и переключиться на составы 2021 года. «Отношения Феттеля и „Феррари“ становятся токсичнее с каждым днём — даже не с каждой гонкой», — считает Джолион Палмер. «Скудерия» смирилась с тем, что в ближайшие полтора сезона не сможет бороться за чемпионство, таким образом, команде нет смысла удерживать Себа в команде, тем более что очков он не приносит.

Но перейти сейчас на составы-2021 будет непросто. «Макларен», вероятно, не против отпустить Сайнса раньше, если в «Рено» согласятся расстаться с Риккардо, но тогда встаёт вопрос о доступности Фернандо Алонсо. Если испанец недоступен, французы могли бы рассмотреть вариант с возвращением Нико Хюлькенберга — недавняя гонка показала, что он в отличной форме и полон мотивации.



С другой стороны, избавившись от Феттеля сейчас, «Феррари» могла бы заменить его на остаток сезона Кими Райкконеном — он по крайней мере совершает куда меньше ошибок и явно скучает в «Альфа Ромео».

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Ну а на месте финна можно было бы уже в этом году опробовать кого-то из новичков с прицелом на сезон-2021: Мика Шумахера или кого-то из лидеров Формулы-2 — Роберта Шварцмана или Каллума Айлотта. Соперничество с Джовинацци на фоне того, что в 2021 году останутся нынешние шасси, дало бы инженерам полную картину о гонщике в преддверии следующего чемпионата.



Так или иначе, на Гран-при Испании за «Феррари» по-прежнему едет Феттель. В Барселоне Себу предоставят новое шасси, и в Маранелло надеются, что на новой машине немец обретёт темп и поедет на уровне с Шарлем Леклером. Но если он снова провалится, у Бинотто будет две недели до следующих этапов, чтобы подыскать ему замену.