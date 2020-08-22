Как Шумахер Джордана обманул, а тот отомстил. 5 пилотов Ф-1, отказавшихся от контрактов

Когда в Шпильберге стартовал сезон-2020, и стало понятно, что «Феррари» далека от тех позиций, на которые рассчитывала, стали шутить о том, что Карлос Сайнс — первый в истории гонщик, который не рад контракту со «Скудерией». Испанец дал понять, что не намерен отказываться от подписанного соглашения (да и где бы он в таком случае выступал? В «Макларене» его место занято Риккардо), но подобные случаи в истории Формулы-1 бывали.

Жан Алези и «Уильямс»

Жан Алези пришёл в Формулу-1 в 1989 году, заменив в «Тиррелле» Микеле Альборето. В первой же своей гонке француз приехал на четвёртое место, став настоящей сенсацией, в первой гонке сезона-1990 он сражался с Сенной и занял второе место на Гран-при США в Финиксе, а вскоре повторил этот результат в Монако. Эти успехи привели к тому, что на сезон-1991 контракт Алези предложил «Уильямс» — и Жан его подписал.

Но Фрэнк Уильямс не торопился объявлять о переходе француза, поскольку надеялся переманить Айртона Сенну. О контракте с Алези должны были объявить на Гран-при Франции, но этого не произошло, Жан ждал до Гран-при Великобритании — но и там «Уильямс» никаких заявлений не сделал.

Жан Алези в 1990 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В то же время стало известно, что «Феррари» покидает Найджел Мэнселл, и в Маранелло предложили его место Алези. И француз, родители которого родом из Сицилии, всегда мечтавший выступать за «Скудерию», согласился — несмотря на контракт с «Уильямсом». «Скудерии» пришлось выкупить у Фрэнка контракт Алези — и в придачу подарить Гроуву один из своих автомобилей (красная «Феррари» даже стояла в музее «Уильямса»!).

Сенну в тот раз Уильямс так и не уговорил, но подписал контракт с Мэнселлом, который в сезоне-1992 выиграет свой единственный титул. Алези выступал с «Феррари» до 1995 года и добился с итальянской командой лишь одной победы.

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Михаэль Шумахер и «Джордан»

В середине 1991 года в Формуле-1 появился не слишком известный немецкий гонщик Михаэль Шумахер — на Гран-при Бельгии «Джордану» понадобилась замена, поскольку один из её основных пилотов — Бертран Гашо — оказался за решёткой. Вилли Вебер, менеджер молодого немца, перед этапом составил письмо от имени Михаэля, в котором тот обещал выступать за «Джордан» как минимум до 1993 года, если ему дадут дебютировать в Бельгии. Правда, в отпечатанный договор от руки были внесены пара незначительных правок, а определённый артикль превратился в неопределённый.

Эдди Джордан в 1991 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В Бельгии Шумахер выступил — в гонке немец проехал лишь несколько сотен метров, но блеснул в квалификации, обратив на себя внимание всего паддока. Тут же Берни Экклстоун посоветовал обратить на Михаэля внимание Флавио Бриаторе, руководителя «Бенеттона», куда более сильной, чем «Джордан» команды. И та самая замена на неопределённый артикль позволила юристам «Бенеттона» оспорить договор с «Джорданом».

Перед следующим этапом Эдди Джордану пришло письмо от Михаэля, в котором тот сообщил, что больше не сможет выступать за его команду, и уже в Монце Шумахер гонялся в цветах «Бенеттона». За «Джордан» же поехал Роберто Морено — бразилец, которого Бриаторе высадил из машины ради Михаэля. На следующий год в Бельгии Шумахер одержит свою первую победу в Формуле-1, «Джордан» же выиграет свою первую гонку только в 1998-м — и тоже в Спа.

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Ральф Шумахер и «Джордан»

Та победа «Джордана» на Гран-при Бельгии обрадовала не всех: Ральфу Шумахеру, который шёл вторым позади партнёра по команде Деймона Хилла и был намного быстрее, запретили бороться с напарником. Не то чтобы Джордан был против Ральфа, но он знал, что Хилл в случае атаки будет биться до последнего, а потому не хотел рисковать столкновением двух машин под дождём.

Эдди Джордан, Ральф Шумахер и Деймон Хилл на подиуме Гран-при Бельгии-1998 Фото: Bongarts/Getty Images

Ральф считал, что у него отобрали победу. Гонщик был в ярости, отношения с Эдди Джорданом были испорчены. А после гонки в Италии «Уильямс» объявил о двухлетнем контракте с Шумахером-младшим, хотя Ральф, по соглашению с «Джорданом», должен был провести за команду ещё один сезон. В ситуацию даже вмешался Михаэль, заявивший Джордану, что его брат больше никогда не будет гоняться за его команду.

В итоге Михаэль выкупил у Джордана контракт Ральфа за два миллиона фунтов стерлингов. Ральф перешёл в «Уильямс», с которым выиграл впоследствии шесть гонок, а Джордан получил финансовую и моральную компенсацию, в некотором смысле отомстив Шумахеру-старшему за уход из команды в 1991-м.

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Дженсон Баттон, БАР и «Уильямс»

К середине сезона-2004 Дженсон Баттон шесть раз поднимался на подиум и занимал третье место в чемпионате — тот год для команды «БАР» получился действительно прорывным. Но Баттон хотел большего — Дженсон хотел перейти в «Уильямс-БМВ», считая, что в этой команде у него будет шанс побороться за чемпионство. У Баттона при этом уже был контракт на сезон-2005 — с «БАР». Юристы гонщика ссылались на пункт соглашения, разрешавший Баттону покинуть команду, если та лишится поддержки «Хонды». Но «БАР» уладила дела с японцами, а комиссия Формулы-1 по контрактам признала правоту команды — Баттону пришлось остаться.

Дженсон Баттон на подиуме Гран-при Германии-2005 Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Тем не менее Дженсон по-прежнему стремился перейти в «Уильямс» и подписал с командой новый договор — предварительное соглашение на сезон-2006, но внезапно выяснилось, что «БМВ» уходит к «Зауберу», а британская команда остаётся без титульного технического партнёра. И тогда Баттон передумал: перспективы «БАР», который как раз превращался в заводскую «Хонду», оказались более привлекательны, чем машина «Уильямса» с моторами «Косуорт». Правда, чтобы остаться в «БАР», Дженсону пришлось выплатить «Уильямсу» компенсацию в размере 18 млн фунтов.

Баттон оказался прав. В 2006-м за рулём «Хонды» он одержал первую победу, а в сезоне-2009, когда эта команда стала «Брауном», выиграл чемпионский титул. Для «Уильямса» же уход «БМВ» стал большим ударом, от которого команда оправилась только в 2014-м, получив моторы «Мерседес».

Захватывающий рассказ Баттона о карьере в Ф-1: ужасные машины, пилотаж через боль, триумфы Чемпион-2009 вспомнил гонку с переломом и полный провал в 2001-м, а также объяснил, что было не так с «Хондой» в 2015-м (спойлер — всё!).

Гидо ван дер Гарде и «Заубер»

Перед стартом сезона-2015 необычная ситуация сложилась в «Заубере»: сразу четыре гонщика подписали контракты с командой. Мониша Кальтенборн, руководитель команды, перед первым этапом чемпионата называла основными пилотами Фелипе Насра и Маркуса Эрикссона, однако ранее она уже подписывала контракты с Адрианом Сутилем и Гидо ван дер Гарде. И если первый не стал бороться за место и просто отпустил ситуацию, то ван дер Гарде приехал в Мельбурн, хотя команда его не ждала, и стал требовать исполнения обязательств.

Гидо ван дер Гарде в боксах «Заубера» в дни Гран-при Австралии-2015 Фото: Mark Thompson/Getty Images

На неделе перед гонкой ван дер Гарде даже подал в австралийский суд, который, выслушав в том числе адвокатов Насра и Эрикссона, постановил, что «Заубер» обязан дать Гидо возможность выступить на этапе (ранее к такому же выводу пришёл швейцарский суд). В «Заубере» отказались подчиняться решению, заявив, что сажать в кокпит ван дер Гарде будет небезопасно, так как машины проектировались под Насра и Эрикссона. Кроме того, юристы команды утверждали, что контракт с ван дер Гарде более недействителен, поскольку гонщик, в нарушение его условий, публично обсуждал содержимое документа.

В конце концов, после вмешательства Берни Экклстоуна, ван дер Гарде отказался от участия в Гран-при Австралии, а через несколько дней после гонки стало известно о соглашении пилота с командой: контракт аннулирован, а голландец получил 16 миллионов долларов компенсации.