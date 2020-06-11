Выбрать «Феррари» и всё испортить. История Алези, который ворвался в Ф-1 ярче Шумахера

Квалификацию в Монреале Алези провёл не очень: в пятницу показал четвёртое время, уступив партнёру по команде почти три десятых, а в субботу не смог улучшить время на сырой от утреннего дождя трассе и откатился на пятое место — прибавил Култхард. Но ДиСи «убрался» сам уже на втором круге — молодой шотландец не удержался на торможении к шикане. Удивившись ошибке Дэвида, Бергер немного сбросил, и тогда Алези уверенно проехал мимо напарника — Жан разом отыграл два места и вышел на третью позицию.

Алези начал постепенно приближаться к Деймону Хиллу, и на 17-м круге прошёл англичанина — на «Уильямсе» с самого старта барахлила трансмиссия, и через какое-то время коробка передач отказала окончательно. Впереди уверенно шёл Михаэль Шумахер, преимущество которого во второй половине дистанции достигло полуминуты. Однако и у Шуми возникли проблемы с машиной: зависло программное обеспечение, и на пит-стопе механикам «Бенеттона» пришлось менять руль и очень долго ждать, пока все системы загрузятся.

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Алези не сразу понял, что вышел в лидеры. «Они не успели поменять табличку, когда я проезжал, но по реакции трибун я понимал, что что-то случилось, — вспоминал он много позже. — На следующем круге на табличке появилось „Алези — П1“. Остальные круги были чистым удовольствием».



Выйдя в лидеры, пилот «Феррари» не допустил ни единой ошибки и пересёк линию финиша на полминуты раньше любого другого гонщика. Зрители на трибунах обезумели и выбежали на трассу ещё до окончания гонок — канадцев тогда в Формуле-1 не было, но победил франкоговорящий пилот на красной «Феррари» № 27 — этого было достаточно. При этом, это была первая почти за год победа «Скудерии», ну а самое крутое в том, что для Жана это был день рождения.



В этот день 25 лет назад на Гран-при Канады не было никого круче Алези. В честь день рождения и его легендарной победы вспоминаем карьеру самого невезучего пилота 90-х.

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Сенсация года

Жан Алези родился в Авиньоне в сицилийской семье. У его отца была своя автомастерская, а время от времени он на любительском уровне выступал в ралли и гонках по подъёму на холм. Ещё отец Жана дружил с Жаном Раньотти, победителем Ралли Монте-Карло-1981, и часто помогал ему с машинами. Жан с детства был увлечён машинами, но поначалу мечтал выступать в ралли, а не в кольцевых гонках, и занялся картингом лишь в 16 лет.



В младшие формулы Жан Алези пришёл в 1983-м, а уже через четыре года стал чемпионом французской Формулы-3. В 1988-м перспективный новичок перешёл в Формулу-2 и уже в своей третьей гонке — на улицах По! — приехал на второе место. Гонщиком заинтересовался Эдди Джордан, и уже в его команде в свой второй сезон в чемпионате Алези боролся за титул.

Жан Алези на Гран-при Германии-1990 Фото: Getty Images

Алези был настолько хорош, что Джордану посреди сезона удалось пристроить пилота в «Тиррелл» Формулы-1 — команда тогда нуждалась в деньгах, и молодой гонщик помог помочь сделке с табачным спонсором. Дебют в «Больших призах» пришёлся на Гран-при Франции в Ле-Кастелле. В первой квалификации Алези показал великолепное десятое время, но не смог улучшить во второй сессии и стартовал 16-м. Тем не менее в гонке 25-летний пилот чудом избежал завала, уже ко второму кругу прорвался в первую десятку, а к финишу вышел на четвёртое место — это была сенсация.

Контракт, который изначально действовал лишь на этап во Франции, автоматически стал постоянным. Алези пришлось совмещать выступления в Ф-1 и Ф-3000 — в первой он ещё дважды блеснул (пятое место в Монце, четвёртое — в Хересе), а во второй стал чемпионом (на второй год выступлений).



Сезон-1990 начался ещё лучше. В Финиксе Алези сражался с Айртоном Сенной на несоизмеримо более быстром «Макларене» за победу, а в Монако занял второе место, обогнав Алена Проста на «Феррари». 25-летний гонщик стал главной сенсацией Формулы-1 — его хотели пригласить к себе все топ-команды, и если в «Макларене» места прочно были заняты Сенной и Бергером, то «Уильямс» и «Феррари» сделали свои предложения.

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Герой тифози

Алези выбрал «Феррари». Он всегда выступал под французским флагом, однако во многом считал себя итальянцем, к тому же вариант с Маранелло выглядел более логичным: в 1990-м именно «Скудерия» боролась с «Маклареном» за титул, а не «Уильямс». В 1991 году всё изменилось: новая машина «Феррари» была ужасной, а вот «Уильямсы», хотя и были ненадёжными, благодаря активному использованию электронных помощников с каждым днём становились всё быстрее. «Феррари» того года была настолько плоха, что впервые за пять лет команда не одержала ни одной победы. Под конец сезона Прост обозвал машину грузовиком и тут же был уволен.



В сезоне-1992 дела шли ещё хуже: «Феррари» набрала лишь 21 очко и всего два раза (усилиями Алези) поднялась на подиум. «Уильямс» же уже в середине сезона праздновал чемпионство Найджела Мэнселла. В 1993 году ситуация лучше не стала: «Уильямсы» снова доминировали, Сенна на «Макларене» пытался за ними угнаться, третьей силой был «Бенеттон», а «Феррари» боролась с «Лижье» за четвёртое место Кубка конструкторов.

Алези лидирует на старте Гран-при Италии-1994 Фото: Anton Want/Getty Images

Словно этого было мало, 1994 год принёс ещё больше кошмаров. Сначала была Имола, когда за рулём «Уильямса» погиб Сенна — это была в некотором смысле та машина, от которой сам Алези отказался несколько лет назад. Затем была Монца — Алези выиграл поул и лидировал под овации тифози, пока не отказала трансмиссия.



Итальянские болельщики Алези обожали и считали его своим. Жан отвечал взаимностью и всегда сражался на трассе страстно и искренне, блистал под дождём, который нивелировал недостатки шасси, а также полностью отдавал себя «Феррари». Многие болельщики были уверены, что Алези способен вернуть «Скудерии» чемпионство — если команда построит соответствующую машину.



А потом случился Гран-при Канады-1995 — Жан Алези завоевал для «Феррари» первую за год победу. Казалось, теперь Маранелло возродится, а Алези получит долгожданный шанс. Но на деле эта победа уже ничего не меняла — Жан Тодт и Лука ди Монтедземоло договорились о переходе в «Феррари» Михаэля Шумахера, и для Алези места в команде уже не было.

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Ветеран Алези

В 1996 году Алези вместе с Герхардом Бергером — они вместе три года выступали за «Феррари» — перешли в «Бенеттон». Казалось, что у Жана есть отличный шанс перезапустить карьеру в чемпионской команде, но спроектированный под Шумахера болид оказался слишком нервным и капризным, а затем Росс Браун и Рори Бёрн вслед за Михаэлем ушли в «Скудерию».

В лидеры чемпионата снова вырвался «Уильямс», «Феррари» стремительно догоняла британцев, а к концу сезона-1997 подтянулся и «Макларен» — «Бенеттон» уже был лишь четвёртой по скорости машиной. А к концу года Бриаторе решил взять молодых Джанкарло Физикеллу и Александера Вурца — Бергер завершил карьеру, а Алези ушёл в «Заубер».



В начале сезона-1998 Алези было уже 34 года — он выступал в Формуле-1 дольше, чем его команда. Несколько лет ходивший в статусе пилота, которому лишь хорошей машины не хватает для борьбы за титул, оказался в середине пелотона без реальных шансов на победу. В дождевой гонке в Спа Алези прорвался на третье место, но даже этот успех остался в тени дубля «Джордана» и его внутрикомандных договорённостей.



Последняя надежда на возрождение карьеры появилась в 2000 году, когда Алези перешёл в «Прост» — новый проект Алена Проста, в котором французский пилот за рулём французской машины, построенной на деньги французских спонсоров, с французским двигателем будет выигрывать гонки. Но проект не взлетел, Прост поссорился с «Пежо» и многими спонсорами, а через полтора года Алези разругался с Аленом и посреди сезона ушёл из команды.



Свои последние пять гонок в Формуле-1 Алези провёл за «Джордан» — команду человека, который 11 лет назад привёл его в Формулу-1. Жан, по слухам, даже не знал о том, что Джордан договаривается с «Тирреллом» о месте для него. Напоследок Алези финишировал шестым в Спа, но это уже был конец его карьеры.

Ральф Шумахер, Деймон Хилл и Жан Алези на подиуме Гран-при Бельгии-1998 Фото: Bongarts/Getty Images

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Алези и Алези

Алези считается одним из самых любимых пилотов «Феррари», и хотя в его карьере лишь одна победа в Гран-при, итало-француз считается одним из самых талантливых гонщиков, у которых не было конкурентоспособной машины. Алези очень часто не везло с техникой, притом что в молодёжных сериях и в свои первые сезоны Жан был главной восходящей звездой.

Джулиано и Жан Алези в дни Гран-при России-2019 Фото: Charles Coates/Getty Images

Сейчас Жан Алези занимается виноградниками и карьерой сына — Джулиано Алези является слушателем Академии «Феррари» и готовится ко второму сезону в Формуле-2 (его напарником станет Артём Маркелов). Недавно Алези-отец признался, что вынужден был продать коллекционную «Феррари», чтобы оплатить сыну сезон. Будем надеяться, что инвестиция окупится и мы ещё увидим Жана на вершине подиума Гран-при — вместе с сыном. Хотя, признаемся, пока Джулиано смотрится не так мощно, как его отец. Может, зато повезёт с выбором команды?