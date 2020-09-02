Сезон «Феррари» — провал и позорище. Но придёт ли команда в себя хотя бы в 2021-м?

Сезон-2020 ещё не достиг экватора, но уже сейчас ясно, что для самой популярной команды Формулы-1 этот год провален. «Феррари», которая ещё два года назад на равных сражалась с «Мерседесом» за чемпионство, сейчас в Кубке конструкторов занимает лишь пятое место. У «Скудерии» нет ни конкурентоспособного мотора, ни хорошего шасси. И хуже того: в следующем году команды будут использовать нынешние шасси (с небольшими доработками), поскольку на фоне коронакризиса в Формуле-1 заморозили регламент.

Есть ли у команды хоть какой-то шанс вернуться если не к победам, то хотя бы к регулярным подиумам в сезоне-2021?

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Что не так с SF1000?

О проблемах новой машины «Феррари» заговорили ещё до зимних тестов: в итальянской прессе появились слухи о том, что на компьютерных симуляциях аэродинамика ведёт себя совсем не так, как рассчитывали инженеры. На тестах SF1000 действительно не выглядела такой уж быстрой, но истинный масштаб проблем тогда было представить трудно. Как только чемпионат стартовал стало очевидно, что машина с трудом выходит в третий сегмент и не способна по чистой скорости бороться за подиумы.



Шарлю Леклеру за счёт агрессивной тактики или проблем соперников ещё удавалось время от времени добиваться неплохих результатов, но недавний Гран-при Бельгии стал низшей точкой. На требовательной к мощности трассе со множеством скоростных поворотов, в которых необходима эффективная аэродинамика, «Феррари» порой уступала даже своим сателлитам, а на финише Феттель с Леклером оказались позади Райкконена. Притом что Кими и Себ, напомним, были на одинаковой тактике. То есть проблемы касаются не только двигателя.



«В Формуле-1 не бывает серебряных пуль, требуются терпение и стабильность, — объясняет Бинотто. — На этот сезон двигатели заморожены, так что в этом плане мы пока ничего не можем сделать, но мы дорабатываем силовую установку на следующий год, и на стенде мы добились прогресса. Сейчас проблема в том, что машина потеряла мощность. Все производители потеряли в мощности, но мы потеряли больше других».

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Бинотто лукавит

Если взглянуть на отсечки максимальной скорости по ходу Гран-при Бельгии, то будет видно, что в трёх «ловушках» из четырёх машины «Феррари» развивали более высокую скорость, чем Хэмилтон и Ферстаппен, а на четвёртой Феттель уступил Льюису лишь 0,3 км/ч. Таким образом, говорить о какой-то катастрофической нехватке «максималки» по сравнению с другими командами нельзя. К тому же в квалификации Гран-при Великобритании на довольно скоростной трассе в Сильверстоуне Леклер, напомним, был четвёртым.



Не верит в слова Бинотто и Росс Браун, который был одним из авторов легендарных побед начала 2000-х. «Несмотря на всё, что они говорят о нехватке мощности, невозможно потерять 1,3 секунды с круга за год только из-за этого, — считает он. — В этот раз им не удавалось удерживать шины в рабочем окне. Когда такое происходит, темп падает мгновенно и очень сильно».

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Бинотто утверждает, что в этом году все команды потеряли в мощности, но никто из соперников не говорит о том, что их двигатель стал слабее. Ферстаппен, например, утверждает, что «Хонда» в межсезонье сосредоточилась на доработках в области надёжности, но лошадиных сил двигатель не терял, а в «Мерседесе» и вовсе добились прибавки.



Маттиа лукавит и скрывает истинную природу проблем машины. Почему? Потому что тогда руководителю команды придётся признать, что отдел аэродинамики ошибается второй год подряд — в сезоне-2019, напомним, инженеры сделали ставку на минимальное лобовое сопротивление, из-за чего прижимной силы машине не хватало. При Маурицио Арривабене такого не было — при предыдущем руководителе «Феррари» подтянулась к «Мерседесу» как раз тогда, когда инженерам дали больше свободы в аэродинамике.

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Есть ли шанс?

Впрочем, утверждать, что аэродинамика SF1000 не работает совсем, тоже было бы преувеличением, ведь в квалификации на «Хунгароринге» Феттель и Леклер были пятым и шестым, уступив лишь «Мерседесу» и «Рейсинг Пойнт».



Очень показательным для «Феррари» станет предстоящий Гран-при Италии в Монце. Гонка пройдёт на ещё более скоростной трассе, чем в Спа, и, в отличие от предыдущего уик-энда, прогноз обещает в дни заездов 30-градусную жару. То есть проблем с прогревом резины быть не должно, а это значит, что «Альфа Ромео» «Феррари» обязана опережать. О борьбе за победу или даже за подиум речи по-прежнему не идёт, но если Феттель с Леклером вернутся на более приличные позиции и смогут набрать хотя бы несколько очков, это станет сигналом о том, что SF1000 — не столь уж безнадёжная машина.

Получится ли её превратить в претендента на победу в 2021-м? Вряд ли, хотя из-за сокращения уровня прижимной силы в следующем году не исключено, что в других командах столкнутся с непредвиденными проблемами (в следующем году инженерам придётся немного переделать днище и воздуховоды задних тормозов), и тогда «Феррари» сможет вернуться в число топ-команд. Тем более есть основания полагать, что лошадиных сил у «Скудерии» будет побольше — всё-таки за год можно привести мотор в чувство, а на этом фронте итальянцы были в полном порядке и тогда, когда ещё не обвинял их двигатель в нелегальности.



Но всё же куда более вероятно, что «Феррари» останется среди середняков. Сейчас, похоже, даже в Маранелло не верят, что смогут вернуться к победам в следующем году. Маттиа Бинотто отмечает, что в команде уже сейчас сосредоточены «в том числе на сезоне-2022», и куда логичнее было бы направить (ограниченные) ресурсы команды на разработку нового проекта. Тифози же советуем готовиться к ещё одному сезону сплошной боли.