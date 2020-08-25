Главные трансферные интриги Формулы-1: «глупый сезон» в руках Феттеля и Райкконена

Самая привлекательная вакансия — пилота чемпионского «Мерседеса» — пока свободна, но всё идёт к тому, что Льюис Хэмилтон продлит контракт с немецкой командой. Сам британец недавно говорил, что готов выступать в Формуле-1 ещё года три. В «Феррари», «Макларене», «Рено» и «Уильямсе» уже определились с составами на сезон-2021, но есть ещё пять команд, в которых решение о составе ещё не приняли (или не объявили о нём публично) — сегодня речь о них.

Что решит Хельмут Марко?

Из квартета пилотов «Ред Булл» и «Альфа Таури» контракт на следующий год подтверждён лишь у Макса Ферстаппена, и пока неясно, кто станет напарником голландца. Алекс Албон, который сейчас пилотирует вторую машину «Ред Булл», регулярно уступает Максу в квалификациях (счёт — 0:6) и проигрывает ему целую пропасть на дистанции гонки.



Руководство концерна, однако, поддерживает Албона. Больше того, после недавнего Гран-при Испании Хельмут Марко обрушился с критикой на нового инженера Алекса — Саймона Ренни, обвинив его в провале на восьмое место. В «Ред Булл» также отмечают, что Албон продолжает прогрессировать, и это, судя по всему, поможет ему сохранить за собой место. Правда, в прошлом не раз бывало, что заверения в поддержке гонщика и его увольнение разделяла пара недель…



Вместе с этим не стоит забывать, что Алекс, как и сам «Ред Булл», родом из Таиланда, а на горизонте нет пилотов, которые гарантированно смогут добиваться более высоких результатов.

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В «Альфа Таури» ситуация чуть сложнее. В сезоне-2020 Пьер Гасли смотрится сильнее и результативнее Даниила Квята, но этого вряд ли хватит, чтобы потеснить в «Ред Булл» Албона. Тем не менее своё место в Фаэнце француз почти наверняка защитил. А вот для Даниила Квята сезон складывается непросто, и даже Марко признал, что россиянин выступает ниже ожиданий.



В то же время пока замена россиянина выглядит маловероятно. Единственный реальный кандидат из молодёжной программы — Юки Цунода — в Формуле-2 пока не слишком стабилен и выступает в Европе лишь второй год. С другой стороны, японец быстр, и «Хонда» очень хочет увидеть соотечественника на стартовой решётке. Многое тут будет зависеть от результатов Даниила и Юки во второй половине сезона.

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Ждут ли Феттеля в «Рейсинг Пойнт»?

После объявления об уходе Феттеля из «Феррари» в конце сезона дальнейшая судьба немца стала одной из главных тем в паддоке. Считается, что Себ перейдёт в «Рейсинг Пойнт» (со следующего года — «Астон Мартин»), он регулярно общается с владельцем команды Лоуренсом Строллом и её руководителем Отмаром Зафнауэром и говорит, что уже определился со своим будущим. И если переход в итоге не состоится, это будет сенсация.



А вот если он состоится, то Лоуренсу Строллу придётся высадить из кокпита кого-то из нынешних пилотов — опытнейшего Серхио Переса или собственного сына Лэнса Стролла. Выбор казался очевидным, и даже Чеко заявил, что в случае прихода Феттеля место потеряет не сын владельца. Тем не менее в дни Гран-при Испании мексиканец сказал, что рассчитывает продолжать сотрудничество с командой, плюс поползли слухи, что спонсоры Чеко готовы увеличить взнос.



Больше того, Лэнс Стролл в одном из интервью признался, что ему место в команде не гарантировано. «Одно дело — рабочие отношения, другое — отношения отца и сына, — сказал Лэнс. — Если он уволит меня из команды, я не буду затаивать обиду. Это бизнес, и иногда он бывает таким...»

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Кто поедет за «Хаас» и «Альфа Ромео»?

Пожалуй, наименее предсказуемая ситуация с составом пилотов сейчас у команд-сателлитов «Феррари». Предполагается, что Кими Райкконен в конце сезона завершит карьеру и освободит место в «Альфа Ромео», и занять его может кто-то из молодых пилотов «Скудерии» (Мик Шумахер, Роберт Шварцман или Каллум Айлотт) или же опытный гонщик без контракта — Нико Хюлькенберг или Серхио Перес. При этом Антонио Джовинацци тоже не гарантирован контракт на сезон-2021, а потому в «Альфа Ромео» может образоваться сразу две вакансии.

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Если говорить о «Хаасе», то позиции Ромена Грожана с каждой неделей выглядят всё более зыбкими. Француз проводит уже пятый сезон в американской команде, но с каждым годом опускается в чемпионате всё ниже и регулярно уступает Магнуссену в квалификациях. И это при том, что Грожану уже 34 года, он — третий самый возрастной пилот на стартовой решётке сезона-2020 (старше только Райкконен и Хэмилтон).



Наиболее логичным вариантом на место Грожана является Перес (если он всё-таки потеряет место в «Рейсинг Пойнт»). Чеко на четыре года моложе, его поддерживают мексиканские спонсоры, а союз пилота с американской командой открывает для Джина Хааса неплохие маркетинговые перспективы.