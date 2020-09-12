Квят вновь опередил напарника, а «Ред Булл» не справился с «Мерседесом». Хотя надежды были

Снова «Мерседес»

В тренировках Макс Ферстаппен держался очень близко к гонщикам «Мерседеса», но как дело дошло до квалификации, «Ред Булл» не смог ничего противопоставить лидерам. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас уже в первых попытках финального сегмента проехали круги за 1:15,1 и 1:15,2, в то время как Макс выдал лишь 1:15,5. Алекс Албон показал четвёртое время, однако вновь очень много проиграл напарнику — 1:15,9.

Во вторых попытках ни Хэмилтону, ни Боттасу улучшить не удалось. Ферстаппен прибавил, но всё равно остался в 0,36 секунды позади Льюиса. Немного улучшил и Албон, удержавшийся в итоге на четвёртой строчке, а на пятое место в последний момент вырвался Шарль Леклер. Лидер «Феррари» довольно много уступил квартету лидеров, зато сумел по нескольку сотых «привезти» пилотам «Рейсинг Пойнт». Перес уже в четвёртый раз подряд опередил Стролла, но из-за штрафа за инцидент с Райкконеном в тренировках будет стартовать седьмым, в то время как с шестой позиции в бой уйдёт Лэнс.



Восьмое место занял Даниэль Риккардо, который легко опередил Карлоса Сайнса — испанец провалил свою первую попытку, а во второй вынужден был сбросить — с трассы вылетел Эстебан Окон.

Норриса выбил напарник

На одиннадцатой позиции квалифицировался Ландо Норрис, которого в самом конце второго сегмента выбил Карлос Сайнс — пилотов «Макларена» разделили 0,12 секунды. Это первый в сезоне случай, когда Ландо не дотянулся до Q3.



Даниил Квят во второй раз в трёх последних квалификациях опередил Пьера Гасли — россиянин расположился на 12-й позиции, хотя в своей второй попытке он ошибся и зацепил гравий в седьмом повороте.



13-е место занял Кими Райкконен, причём финн вплоть до тысячной доли секунды повторил время Квята. Себастьян Феттель стал 14-м — немец улучшил в последней попытке, но этого оказалось недостаточно, в то же время Ромен Грожан вообще прибавить не смог и уступил собственному времени первого сегмента полторы десятых.

Пьер Гасли выбыл в Q1

Неделю назад Пьер Гасли сенсационно выиграл Гран-при Италии, на Гран-при Тосканы машины «Альфа Таури» тоже смотрелись очень неплохо, однако француз выбыл уже в первом сегменте. Пяти сотых французу не хватило до результата Феттеля в Q1, и в итоге недавний победитель остался лишь на 16-й строчке.

17-е место занял Антонио Джовинацци, в четвёртый раз подряд уступивий Кими Райкконену в квалификацию. Итальянец оставил позади оба «Уильямса», причём Джордж Расселл, несмотря на пропуск утренней тренировки (проблемы с тормозами) и ошибку в седьмом повороте, в девятый раз в сезоне опередил Николаса Латифи. Замкнул протоколы Кевин Магнуссен.



Гран-при Тосканы стартует в воскресенье 13 сентября в 16:10 по московскому времени.