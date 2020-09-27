Как выглядит Гран-при России в условиях «короны»: инсайды и эксклюзивные фото с трассы

Пандемия коронавируса в 2020 году повлияла на весь мир — не осталось, похоже, ни одной страны, ни одной отрасли экономики и ни одной сферы жизни, которую бы не затронул COVID-19. Формула-1 исключением не стала. И несмотря на то, что Гран-при в сезоне-2020 проходят, это уже далеко не те гонки, что были хотя бы год назад. Не с точки зрения спортивных результатов, а с позиции того, как всё организовано. И на «Сочи Автодроме» стоило побывать хотя бы с тем, чтобы сравнить, в чём Гран-при России образца 2020 года отличается от всех предыдущих гонок в Олимпийском парке.

Первое, что бросается в глаза — пресловутая социальная дистанция. В паддоке Формулы-1 она в полной мере социальная. Речь не о соблюдении физической дистанции между людьми (а её свято поддерживают все даже внутри команды, не говоря уже о сотрудниках разных коллективов, которые держатся друг от друга на почтительном расстоянии), а о различиях в положении «социальных групп». В паддоке только сотрудники команд, представители Международной автомобильной федерации ФИА и десяток-другой журналистов с телеканалов.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

При этом съёмочные бригады в боксы скоротать время между записью сюжетов уже не пускают, соблюдая принцип «пузырей», которые друг с другом не взаимодействуют, а кроме того все носят маски. За исключением, пожалуй, Йоса Ферстаппена, который как-то даже демонстративно не носит средств индивидуальной защиты.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Ареал обитания всей остальной прессы, включая пишущих журналистов и фотографов, ограничен вторым этажом здания пит-билдинга. Весьма забавно (и даже чуть грустно) наблюдать, как десятки фотографов выстраиваются на балконе, чтобы попытаться снять что-то из жизни паддока, а журналисты общаются с пилотами на пресс-конференции посредством видеосвязи. И тут уже нет разницы, откуда задавать свои вопросы — из дома в другой части Европы или сидя в пресс-центре «Сочи Автодрома», но в соседнем помещении от гонщиков без возможности с ними пообщаться.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Поскольку очных встреч с журналистами пандемийный сезон не подразумевает, стенды с расписанием активностей команд в пресс-центре пустуют, зато повсюду развешаны и расставлены санитайзеры, лежат одноразовые маски и перчатки.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Впрочем, тот немногочисленный пул прессы (в 2019 году в Сочи приехало порядка 400 журналистов, а нынче их немногим больше полутора сотен) преимущественно со своими средствами защиты. Журналистов и фотографов так мало, что вместо двух гигантских помещений, которые обычно отдают прессе на «Сочи Автодроме», занят один зал, и тот позволил рассадить всех в шахматном порядке с соблюдением необходимой дистанции. Все дисциплинированно в масках и, возможно, были бы и в перчатках, если б в них было удобно набирать тексты или обрабатывать фото.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Минимум прессы на трассе дарит уникальную для паддока Формулы-1 картину. Во-первых, с наступлением темноты жизнь буквально останавливается — паддок пуст, и лишь у боксов команд спокойно ужинают сотрудники, а руководство (тот же Сириль Абитебуль) не прячется в домике для телефонных переговоров, а беседует на свежем воздухе.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Во-вторых, и днём нет никакого ажиотажа — Хельмут Марко, Кристиан Хорнер и Франц Тост спокойно сидят за столом и нет никакой толпы фотографов и операторов, приезд Маттиа Бинотто в паддок сопровождает один лишь оператор. И только Тото Вольфа по пятам преследует целая свита с камерами и микрофонами.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

И тут самое время раскрыть небольшую тайну. С начала сезона-2020, несмотря на жёсткие ограничения на посещение паддока посторонними людьми и представителями прессы, в медиа появляется масса фотографий из самого эпицентра событий. Всё дело в том, что гоночные коллективы временно наняли ряд фотографов и сделали их штатными сотрудниками. Поэтому-то в паддоке можно встретить вооружённых до зубов фототехникой людей в командной одежде «Альфа Таури», «Рейсинг Пойт» или «Ред Булл» — тех, кто ещё в прошлом году был независимым фотографом на трассе, а в нынешнем превратился в работника конкретной команды.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Что до «Мерседеса», то в нём обилие людей с видеотехникой объясняется ещё проще — в командную одежду облачили съёмочную бригаду «Нетфликса», которая в Сочи снимает жизнь немецкого коллектива в ожидании исторического достижения Льюиса Хэмилтона, которому на Гран-при России 2020 года может покориться казалось вечный рекорд Михаэля Шумахера по числу выигранных гонок в Формуле-1.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

В остальном, что касается закулисья Формулы-1, всё по-прежнему. Журналистов на «Сочи Автодроме» тепло встречают и разве что теперь в пресс-центр попасть не так просто — если раньше можно было пройти напрямую через паддок, то теперь приходится идти в обход.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Оказавшись без доступа в паддок словно в своеобразном загоне, представители прессы тем не менее не голодают — есть и закуски (причём исключительно из категории здорового питания!), и полноценные горячие обеды (меню каждый день новое) и, конечно, традиционные кофе-чай. О коронавирусе напоминает только отсутствие шведского стола — все порции индивидуальные. Но главное, что остался борщ — одна из скреп Гран-при России, которую высоко ценят журналисты.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Но чтобы жизнь не казалась мёдом, каждые 3 дня всех гостей медиа-центра равно как и каждого из сотрудников команд, FIA, FOM и так далее ждут под сводами одной из нескольких военных палаток, которые развёрнуты на трассе. Там проводят тесты на коронавирус. Не менее чем за сутки до теста каждый из посетителей «Сочи Автодрома» обязан заполнить электронную форму и записаться на сдачу анализов. Дату выбирают так, чтобы с момента предыдущей проверки прошло не больше трёх дней. Соответственно, чем дольше ты на Гран-при России, тем больше тестов сдаёшь. Для каждой категории участников этапа предусмотрена своя палатка, чтобы не смешивать потоки людей, а там уже по записи и живой очереди медики ждут для проверки на COVID-19.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Отзывы у всех разные. Зарубежные журналисты говорят, что в России тесты проводят весьма гуманно, хотя у автора этих строк мазок, казалось, брали не из носа и горла, а прямиком проникли в душу — неприятные ощущения не проходили до конца дня. С другой стороны, можно и потерпеть подобные секундные неудобства ради общего блага. За всё время проверок коронавируса на Гран-при России ни у кого не выявили, что не может не радовать

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Красотища! Русский гонщик выступит в Сочи в уникальном шлеме в стиле конструктивизма Пожалуй, шлемов с таким дизайном, как у Мазепина, в гонках ещё не было! У Квята тоже будет необычная раскраска шлема.

Впрочем, журналистам жаловаться грех — всё-таки это не работа маршалов на трассе, которые целыми днями на жаре под 30 градусов стоят на своих постах в несгораемой экипировке, в толстенных перчатках и, конечно, обязательных медицинских масках.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

А вот в Олимпийском парке о таких неудобствах, похоже, не слышали. Да, маски гости Гран-при России носят, но не поголовно. В перчатках же и вовсе лишь сотрудники автодрома да волонтёры. Температуру у всех при входе проверяют, но делают это как будто для вида — никого не смутило, когда в один из дней у меня намерили аж 33,2 градуса. Видимо, всё, что меньше 37, автоматически проходит в норму и открывает допуск на трибуны…

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Развлекательная зона «Чемпионата» на Формуле-1: море болельщиков и конкурс с Алёшиным

Но болельщиков это ничуть не смущает — жизнь в Олимпийском парке бьёт ключом с самого утра и до позднего вечера. Люди отдыхают в перерывах между заездами и активно участвуют во всех мероприятиях, что подготовили для них организаторы Гран-при. Один из центров притяжения — дакаровский КАМАЗ, к которому буквально не зарастает народная толпа. Гости трассы с удовольствием фотографируются с гоночной машиной легендарной команды и её пилотом Айратом Мардеевым, который никому не отказывает ни в совместном селфи, ни в автографе.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Фото: Елена Защитина, «Чемпионат»

Что касается немногочисленных VIP-гостей, которые в этом году лишены традиционного Paddock Club, то для них организован Rosgonki Club и даже гоночное такси по «Сочи Автодрому». Счастливчиков катают по трассе на 625-сильных спорткарах BMW M8 и BMW M8 Competition Gran Coupe, причём последний представлен в том числе в особом исполнении First Edition.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат».

Словом, хотя 2020-й год и вышел из ряда вон, но жизнь продолжается. С ограничениями и новыми требованиями, но всё же. И Формула-1 продолжается вместе с ней.