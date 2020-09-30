Перспективнейший российский пилот сел за руль «Феррари» Ф-1. Что дальше?

Как только в календаре Формулы-1 наступила пауза, а серия Формула-2 и вовсе ушла на двухмесячный перерыв перед финалом в Бахрейне, «Феррари» озаботилась собственной перспективной молодежью, коей в 2020-м так много, что «Ред Булл» и Хельмуту Марко остаётся лишь завидовать. Академия «Феррари» организовала тесты для трёх пилотов, которые ближе всего к переходу в Формулу-1 — Мика Шумахера, Каллума Айлотта и Роберта Шварцмана, который сейчас считается перспективнейшим российским пилотом в «формулах».

Для немца, британца и россиянина испытания на домашнем автодроме «Феррари» во Фьорано (домашнем в буквальном смысле — база в Маранелло через дорогу) — и очередной шаг в обучении, и важнейшая подготовка к ещё более серьезной работе. На Гран-при Айфеля Шумахер проведет тренировку в составе «Альфа Ромео», а Айлотт — «Хааса». Шварцману придется ждать больше: его практика с одной из этих двух команд намечена на Гран-при Абу-Даби.

Более того, руководитель Академии Лоран Мекис уже анонсировал, что все три пилота будут привлечены к тестам молодых пилотов Формулы-1, которые пройдут в Абу-Даби после финального Гран-при. Кто где поедет, пока не определено, но кому-то посчастливится сесть за руль актуальной «Феррари». Впрочем, если вспомнить про её скорость, то уже нет уверенности, что слово «счастье» здесь уместно.



Как бы то ни было, в среду Мик, Каллум и Роберт явно были довольны — и особенно россиянин, который, в отличие от коллег, прежде за рулём болида Ф-1 не сидел. Может, именно поэтому первым за руль посадили его — чтобы в случае непредвиденных проблем Роберт получил какое-то представление и накат.

Подробностей испытаний — кто сколько проехал кругов и тем более какой лучший результат показал — пока нет, и не исключено, что и не будет. Всё-таки цель тестов была не в том, чтобы внезапно побороться за рекорд трассы.

По крайней мере, у нас есть подробный и эмоциональный комментарий самого Шварцмана.



«Сегодня просто суперический день, — сказал Роберт в интервью пресс-службе «Феррари». — Я первый раз сел за руль машины Формулы-1. Я очень рад, давно мечтал об этом — ещё когда был маленьким. Наконец-то один шажок по карьерной лестнице я сделал. Рад каждому кругу, который я проехал на машине: это было очень весело. Мне очень понравилось работать с командой Формулы-1. В Ф-1 самые большие команды, самые профессиональные — это было круто. Что меня удивило больше всего в машине Формулы-1? Скорость, с которой ты можешь проходить повороты — это что-то нереальное. Ты думаешь, что надо тормозить, а на самом деле можешь проехать поворот в полный газ. Ещё удивило торможение: ты можешь тормозить очень поздно, и машина будет останавливаться моментально и проходить все повороты со сверхскоростью. Я быстро привык и начал довольно сильно атаковать — было здорово. Машина 2018 года потрясающая, она весь сезон боролась за победы, так что болид действительно быстрый и хороший. И я наслаждался каждым моментом».

Что значат эти тесты для будущего Роберта? Не слишком много, не слишком мало. Опыт управления болидом Ф-1 никогда не бывает лишним, да и инженеры и руководство «Феррари» смогли лучше оценить скорость и потенциал Шварцмана и двух его коллег. Впереди томительное ожидание финала сезона Формулы-2, за время которого постоянно будут появляться слухи насчёт будущего Мика, Каллума и Мика.



Конечно, падение результатов Шварцмана после блистательного старта сезона Формулы-2 сильно ударило по его шансам попасть в Ф-1: считается, что лидирующему в серии Мику контракт гарантирован, тем более с такой фамилией, да и Каллум сейчас выше Роберта в таблице и стабильнее. С другой стороны, конкуренты проводят уже второй сезон в серии, а Шварцман борется с ними в статусе новичка.



Будем следить за развитием событий. Всё быстро меняется: ещё утром в среду многие считали, что у Айлотта хорошие шансы попасть в «Хаас», а теперь стало известно, что переговоры с командой вроде как ведёт семья Мазепиных, которая готова принести очень серьезное финансирование… Конечно, эта информация бьёт и по самому Роберту, ведь шанс на появление в «Хаасе» сразу двух новичков, а тем более из одной страны, не слишком большой. Но посмотрим.

Напоследок дадим слово уже упомянутому нами Лорану Мекису, который заверил, что участие трёх пилотов в практиках Ф-1 и тестах молодых пилотов не надо воспринимать как скрытую дуэль за место в чемпионате мира.



«То, что у нас столько сильных пилотов, это не головная боль, а множество возможностей и вариантов на будущее, а именно для этого и существует Академия. У нас не подход а-ля «дуэль», а подход, при котором мы изучаем, как гарантировать, что они продолжают развиваться. Мы видели на примере Шарля и многих выдающихся пилотов до него, что всё зависит от развития», — заявил Мекис.