«Возможно, Роберт — одна из будущих звёзд». Глава «Альфы» — о Шварцмане, Шумахере и Кими

Недопуск пишущих журналистов в паддок «Сочи Автодрома» — не повод вообще обойтись без эксклюзива. В дни Гран-при России мы более чем обстоятельно поговорили с руководителем «Альфа Ромео» Фредериком Вассёром, обсудив непростой нынешний сезон и планы команды на 2021 год. Пока у «Альфа Ромео» открыты обе вакансии гонщиков, причём судьбу одного из мест определяет «Феррари» — ожидается, что его займёт Мик Шумахер. Кто станет его напарником, зависит от решения Кими Райкконена насчёт собственной карьеры и, конечно, самого Вассёра. Про это тоже поговорили.

«Кими оставался мотивированным»

— Фредерик, как оцените первую половину этого непростого для «Альфа Ромео» сезона?

— Сезон начался для нас трудно, особенно самое начало. Не хочу возвращаться к ситуации с двигателем, но она такая, какая есть. Все равно мотор — не наша зона ответственности, так что мы должны работать над остальным техническим пакетом, в частности над шасси.

Первые гонки получились довольно непростыми, но мы этого ожидали. Нам удалось хорошо отреагировать на сложившуюся ситуацию и сделать довольно хороший шаг вперёд. Да, это не всегда отражается на результатах — по разным причинам — но этот шаг несомненен. В гонках мы сейчас можем бороться с «Феррари». Не скажу, что мы хотим именно этого, цель вовсе не такая, но для команды хорошо демонстрировать, что мы работаем в правильном направлении. Мы сохранили мотивацию и порадовались своей скорости на «Муджелло». Посмотрим, какие результаты принесёт финиш сезона и удастся ли нам ещё немного прибавить.

— Как вы сохраняли мотивацию команды после стартовых неудач и особенно мотивацию Кими Райкконена, которому вряд ли интересно бороться за второй сегмент квалификации?

— Да-да, мотивация — это ключевой фактор, когда ты оказываешься не там, где ожидал перед стартом сезона. В такой ситуации всегда нелегко. Так что я должен отдать должное тому, как отреагировала команда. Все продолжили работать по максимуму даже в условиях непростой финансовой ситуации из-за коронавируса. Мы собрались и сумели прибавить, сделав шаг вперёд.

Что касается Кими, то когда он подписывал контракт, то знал, что не станет с нами чемпионом мира. Всё было прозрачно, мы обсуждали проект, и он знал, что у нас будут взлёты и падения. Кими оставался мотивированным, хорошо отреагировал на ситуацию — так же, как и вся команда. Без сомнений, сильное выступление пилота — ключевой фактор для общих показателей команды.

— Согласны, что в первых Гран-при Джовинацци смотрелся чуть лучше, а сейчас впереди уже Кими?

— Если подводить промежуточный итог, то пилоты примерно наравне, в том числе если смотреть на число набранных очков. То, что они близки друг у другу, мотивирует обоих гонщиков, а их соперничество — всю команду. Конечно, я бы предпочёл, если бы Антонио и Кими боролись за пятые-шестые места, но ситуация такая, какая есть.

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«Контракты? Никаких дедлайнов!»

— У вас есть какой-то дедлайн по подписанию контрактов на следующий сезон?

— Никаких дедлайнов. Мы поговорим с Кими в ближайшие несколько недель, чтобы понимать, какой у нас может быть следующий шаг вместе. Что касается второго места, то у нас будут обсуждения с «Феррари» и мы примем решение в следующие месяцы.

— Но вы наверняка читали слухи, что Кими уже подписал с вами новый контракт?

— Конечно! Но две недели так писали про Хюлькенберга, три недели назад — про Переса, на прошлой неделе — про Феттеля. Что ж, журналисты могут писать, что хотят, но это никак не повлияет на моё решение! (Смеётся.)

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— При этом у вас очень выгодное положение — можете выбирать из нескольких опытных пилотов и перспективной молодёжи «Феррари».

— Не знаю, можно ли говорить о привилегированном положении. Всё-таки всегда первые места занимают в топ-командах, а раз у нас ещё остались вакансии, то как это назвать? Но, действительно, нам доступно много хороших пилотов, однако в первую очередь я должен всё обсудить с парнями, которые сейчас в команде. Несмотря на сложную первую половину сезона, они хорошо выполняли свою работу, у нас была командная работа, что очень важно для меня. Давайте двигаться шаг за шагом, мы не торопимся. У нас действительно полно вариантов.

— Гюнтер Штайнер сказал, что в его списке примерно десять кандидатов. У вас больше-меньше?

— Я не уверен, что сейчас на рынке есть сразу десять пилотов с суперлицензиями! Например, паре молодых гонщиков ещё нужно набрать баллы для лицензии — соответственно, нужно ждать до конца сезона, чтобы понять их ситуацию. Ну а опытных пилотов на рынке все знают. Не волнуйтесь, всё будет в порядке!

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— Может ли «Альфа Ромео» в теории сформировать состав из двух новичков?

— У меня нет чёткого ответа. Можно ответить «да», потому что мы будем использовать почти ту же самую машину, что и в этом сезоне, а выступать с новичками намного проще, когда ты уже отлично знаешь автомобиль.

С другой стороны, посмотрите на календарь 2021 года: там будет всего три дня тестов, а потом нас ждут Мельбурн, Китай, какая-то третья гонка — Вьетнам или что-то другое. Это новые трассы для дебютантов Ф-1. Не уверен, что будет легко. Для новичков всегда полезно иметь рядом опытного напарника — именно так было, когда за нас выступал Шарль, а его напарником был Эрикссон. Вы могли заметить, что в первых четырёх-пяти гонках Маркус побеждал Шарля, а уже дальше преимущество чаще было у Леклера. Нужно держать это в уме. Но в теории начать сезон с двумя новичками можно.

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«Без сомнений, Шварцман очень-очень талантливый»

— Не могу не спросить про Роберта Шварцмана...

— Ха, вы прождали десять минут с начала интервью, прежде чем заговорить о Шварцмане, мои поздравления, вы мой кумир! (Смеётся.) Но у меня было только десять минут на интервью, спасибо! Шучу, конечно, спрашивайте!

— Как думаете, для Роберта лучше постараться уже сейчас пробиться в Формулу-1 или провести ещё один год в Ф-2?

— Прежде всего, чемпионат в Формуле-2 ещё не завершён. Итоговый результат всегда влияет на твои впечатления — что, если он выиграет все четыре финальные гонки? Тогда если я сейчас скажу, что ему лучше остаться, то потом буду выглядеть глупо. Плюс у новичка всегда есть бонус в виде возможности прогрессировать во время сезона.

Роберт очень хорошо провёл прошлый сезон в Формуле-3, так же хорошо выступал на старте нынешнего сезона. Да, у него есть пространство для прогресса в квалификациях или, например, на стартах, но он в любом случае очень хорошо выступает. Посмотрим, что решит «Феррари», захотят ли они дать ему шанс. Без сомнений, он очень-очень талантливый. Возможно, Роберт — одна из будущих звёзд паддока.

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— И вопрос про Мика Шумахера. Можно предположить, что он станет боевым пилотом Ф-1 в 2021 году — без уточнения, в вашей команде или нет. Как считаете, сколько времени ему нужно дать на адаптацию, прежде чем мы сможем требовать от него высоких результатов?

— Конечно, в начале сезона нужно сохранять спокойствие. Если сравнить с Формулой-1 десятилетней давности, то тогда перед стартом сезона у гонщиков было, скажем, 19 дней тестов, а в 2021-м будет полтора. Это совсем другая история. Плюс, как я уже говорил, мы начнём сезон на трассах, где молодые пилоты не выступали. Мы уже вспоминали Шарля — нужно время, чтобы новичок понял Формулу-1, шины и так далее.

Я бы давал новичкам пять-шесть гонок. Там они уже знают трассы, получили первый опыт в Формуле-1, обладают какой-то базой. Но важно не быть слишком нетерпеливыми. При начале работы с новичком мы понимаем, что какие-то гонки могут получиться непростыми. Но это нормальный вызов, и если вы посмотрите на нашу команду, то в последнее время мы справлялись с такими вызовами вполне успешно.

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— Логичный финальный вопрос — чего мы можем ждать от «Альфа Ромео» в следующем сезоне? Ждёте ли серьёзной помощи от обновлённого мотора «Феррари»?

— Да, мы надеемся, что в следующем сезоне сможем сделать шаг вперёд с двигателем и вернуться в ту группу, где обычно находились. «Феррари» в этом уверена. В плане шасси огромного шага вперёд мы ждать не можем, потому что оно грубо говоря заморожено за исключением деталей. Но как только мы вернёмся к более нормальной финансовой ситуации, то нам удастся перезапустить нормальный процесс развития и вместе двигаться вперёд.

— Хоть я и говорил про финальный вопрос, не могу не уточнить — в чём конкретно сложности по части финансов? Вы, как «Хаас», не готовите новинок?

— Финансовое влияние пандемии было огромным, доходы Формулы-1 упали, так что нам пришлось существенно урезать расходы. И первое, что вы можете сократить, это расходы на развитие автомобиля, ведь к Мельбурну мы в любом случае мы уже построили четыре монокока, получили мотор и коробку передач и подготовили аэродинамический обвес — тут уже ни на чём не сэкономишь. Остаётся сокращать затраты на развитие. И мы резко их порезали! Я надеюсь, что в 2021-м мы выйдем из этой ситуации с COVID-19.