Хэмилтон уйдёт? Неужели это правда и кто его заменит в непобедимом «Мерседесе»?

После победы на Гран-при Эмилии-Романьи Льюис Хэмилтон неожиданно заявил, что до сих пор не уверен, что продолжит выступать в Формуле-1 в следующем году. Неужели без пяти минут семикратный чемпион готов прямо сейчас всё бросить и не попытаться взять беспрецедентный восьмой титул? Или это просто блеф в попытке привлечь к себе внимание и выторговать более выгодные условия?

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Льюис и Тото

Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце сезона-2020, так что угроза ухода британца уже в этом году действительно есть. Но она невелика. Сложно представить, что Льюис, который находится на пике формы и обладает лучшей машиной в чемпионате, просто от всего откажется. В следующем году доработки шасси будут ограничены, а потому Хэмилтон уже сейчас является главным фаворитом сезона-2021 — и почти наверняка возьмёт рекордный восьмой титул. Объективных причин бросать Формулу-1 сейчас нет — разве что по каким-то личным соображениям, о которых мы знать не можем.



Говорят, Хэмилтон хочет подписать контракт лишь на один год, поскольку не уверен, в какой форме будет «Мерседес» после перехода на новые правила. Но в этом нет никакого смысла: к концу следующего года ясности в вопросе расстановки сил в сезоне-2022 всё равно не будет. Можно предположить, что Льюис не готов брать на себя ответственность более чем за один сезон, поскольку не уверен в мотивации — сколько бы он ни повторял, что не смотрит на рекорды, осознание того, что опережать уже некого, не способствует дальнейшему росту. Можно вспомнить, например, Себастьена Лёба, который устал от постоянных побед в WRC и, хотя по-прежнему был в форме, ушёл гоняться в туринг и ралли-рейды.

Тото Вольф и Льюис Хэмилтон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Однако и это в контексте Хэмилтона не кажется логичным. Льюис амбициозен, можно предположить, что ему было бы интересно попробовать себя за рулём новой машины, к тому же в чемпионат возвращается его давний соперник — Фернандо Алонсо. Даже если британец выиграет все гонки сезона-2021, в 2022-м его будет ждать новый вызов — и это само по себе способно мотивировать пилота.



Куда более вероятна другая версия о задержке нового контракта — Хэмилтон хочет знать, что будет с Тото Вольфом. Контракт Вольфа тоже истекает в этом году — Льюис, собственно, и заговорил о следующем сезоне, когда у него спросили, что он будет делать, если уйдёт Тото. Хэмилтон за годы карьеры твёрдо усвоил, что без разумного руководителя никакая команда не сможет стать чемпионом и (снова предполагаем) не готов связывать себя контрактом на долгий срок, если на этот же срок не будет подписан Вольф.

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А если уйдёт?

Но что если Хэмилтон всё-таки уйдёт в конце сезона? Например, Вольф внезапно разругается с боссами «Даймлера» и Хэмилтон пойдёт на жест из солидарности с Тото — это вполне в духе Льюиса. Или не договорится о зарплате, ведь в Формуле-1 собираются ввести ограничение на гонорары гонщикам — не более $ 30 млн на двоих. «Мерседес» уже был в похожей ситуации, когда после сезона-2016 о завершении карьеры неожиданно для всех объявил новоиспечённый чемпион Нико Росберг. Тогда это практически поставило команду в тупик. А кто бы сейчас заменил Льюиса?



Итальянская Gazzetta dello Sport, зацепившись за слова Хэмилтона, предлагает совсем дикий вариант: Себастьян Феттель расторгнет соглашение с «Астон Мартин» и станет напарником Боттаса в «Мерседесе». Желание итальянцев посочувствовать Себу понятно, но известная своей стабильностью — и за счёт неё успешная — команда не станет брать пилота, совершившего так много ошибок в последние годы. Механизм отлажен, и его элементы должны быть исключительно надёжны — о Феттеле такого сейчас сказать нельзя.

Себастьян Феттель Фото: Mark Sutton — Pool/Getty Images

Часто называют имя Джорджа Расселла — как представителя молодёжной программы «Мерседеса». У британца контракт именно с немецкой командой, а за «Уильямс» он выступает по трёхсторонней договорённости. Расселл однако пока слишком молод и недостаточно опытен, чтобы бороться за чемпионский титул. Джордж отлично подошёл бы в качестве замены Валттери Боттасу, чтобы набравшись опыта у напарника-чемпиона повести команду за собой самостоятельно, но едва ли такой вариант сработает в случае ухода Хэмилтона. То же самое, хотя и в меньшей степени, касается Эстебана Окона — француз к тому же связан контрактом с «Рено» на сезон-2021.



Фактически остаётся лишь два варианта: Нико Хюлькенберг и Серхио Перес. В сезоне-2020 оба смотрятся превосходно, при том, что «Рейсинг Пойнт» RP20 очень похож по своей философии (если не сказать больше) на машину «Мерседеса», и любой из этой пары пилотов смог бы быстро найти общий язык с автомобилем. Интересно, что обоих пилотов называют кандидатами в «Ред Булл» — на место Албона, и австрийцы, как и «Мерседес» в нашей гипотетической ситуации, собираются объявить о своём решении в самом конце сезона. То есть в теории и Хюлькенберг, и Перес могут не просто остаться в Формуле-1 на следующий год, но и выступать за топ-команды.

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Рассчитывать на это не стоит

Но, как мы писали выше, подобный вариант развития маловероятен, и стоит готовиться к подписанию Хэмилтоном нового контракта — на два или три года. А если Льюис всё-таки решит уйти, то, учитывая его достижения, это стоило бы сделать громко — с прощальным турне по трассам чемпионата. Можем быть спокойны: когда Хэмилтон решит завязать с гонками, он об этом объявит.