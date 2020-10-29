Кто поедет за «Ред Булл»? Плюсы и минусы Халка, Чеко и Магнуссена

За минувшую неделю произошли два важных для трансферного рынка события: Александер Албон провалил очередной Гран-при, а Пьера Гасли подтвердили в «Альфа Таури» на следующий год. Таким образом, вероятность замены тайца, раз за разом не оправдывающего ожидания, становится всё больше, а кандидатов на его место — всё меньше.
Нико Хюлькенберг
Главным претендентом на место в «Ред Булл» в случае увольнения Албона считается Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне немец гонялся за «Рено», но уступал Даниэлю Риккардо и потерял место в пользу Эстебана Окона. Тогда Хюлькенберг не был нужен «Ред Булл»: в команде верили в Албона, но результаты Алекса по-прежнему ниже ожидаемых, а Нико блеснул в составе «Рейсинг Пойнт», когда за рулём незнакомой машины приехал седьмым на Гран-при 70-летия. Албон на знакомой машине так высоко финиширует лишь через раз.
В следующем году «Ред Булл» рассчитывает бороться за чемпионский титул, и для этого команде необходимы два сильных пилота. Как сказал Кристиан Хорнер, второй гонщик должен проигрывать Ферстаппену не более трёх десятых в квалификации, чтобы его выступления не были бесполезными. Можно предположить, что Хюлькенберг этому требованию соответствовал бы — к Даниэлю Риккардо немец зачастую даже был ближе.
Правда, не исключено, что проблема «Ред Булл» не во втором пилоте, а во второй машине, и даже в команде признают — управлять этим шасси чрезвычайно сложно. Для Хюлькенберга переход в «Ред Булл» может стать как лучшим шансом в Формуле-1, так и окончательно похоронить карьеру, если вдруг выяснится, что Нико немногим лучше Албона или Гасли образца начала 2019-го.
Серхио Перес
В среду вечером журналист американского издания ESPN Адаль Франко написал в своём «Твиттере», что контракт Серхио Переса с «Ред Булл» — вопрос, решённый на 90%. Журналист, впрочем, не рассказывает, откуда это узнал, и ничем свою информацию не подтверждает, но Перес действительно находится в списке Хельмута Марко.
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
В пользу кандидатуры Чеко говорит то, что у него на протяжении всего сезона была гоночная практика и он был стабильно неплох. Неудачным для мексиканца в этом году можно назвать лишь Гран-при Венгрии, но даже там он занял седьмое место. В десяти стартах в этом году Перес десять раз набирал очки — только Хэмилтон может похвастаться тем, что все гонки сезона-2020 проводит результативно.
Кроме того, в 2014-2016 годах Перес выступал с Хюлькенбергом за «Форс Индия» и дважды опережал немца в чемпионате. Правда, в квалификационной дуэли Чеко все три года проигрывал Хюлькенбергу.
Кевин Магнуссен
Без контракта на сезон-2021 на днях остался Кевин Магнуссен — датчанин объявил об уходе из «Хаас» в один день с Грожаном, и пока неизвестно, с кем продолжит выступать американская команда. Оба почти наверняка в итоге покинут Формулу-1 в конце года, но если у кого-то из этой пары и есть хотя бы мизерный шанс попасть в «Ред Булл», то это Кевин. Датчанину недавно исполнилось 28 лет (Грожану, например, уже 34), он допускает меньше ошибок, чем напарник, и послужил бы для инженеров хорошей точкой отсчёта — Магнуссен пока не сделал ничего такого, чтобы считать его хуже Албона в его нынешней форме.
Проблема, однако, в том, что в сравнении с Хюлькенбергом и Пересом у Магнуссена каких-либо особых преимуществ нет — у него гораздо меньше опыта, чем у Чеко и Нико, да и похвастаться громкими победами над напарниками Кевин пока не может. Так что этот вариант будет реалистичен только в том случае, если ни с Хюлькенбергом, ни с Пересом договориться вдруг не удастся.
Или всё-таки Албон?
В конце всё-таки отметим, что судьба Албона ещё не решена. Перед Гран-при Португалии Хельмут Марко говорил, что у Алекса есть две гонки, чтобы доказать свою состоятельность как пилота — и возможно в Имоле, как чуть ранее на трассе «Муджелло», тайцу удастся блеснуть.
Но станет ли это поводом забыть об 11 других неудачах тайца? У Квята и Гасли в «Ред Булл» было меньше времени (после гонки в Портимане у Даниила и Албона по 21 Гран-при за команду). Причём россиянин за это время добился большего: он дважды поднимался на подиум и время от времени опережал сильного напарника (Даниэля Риккардо) в квалификации.
В данный момент присутствие Албона в «Ред Булл» со спортивной точки зрения оправдать нечем, и продление контракта стало бы для тайца очень щедрым подарком. Сложно поверить в то, что известный крутым нравом Хельмут Марко на такие подарки способен.
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