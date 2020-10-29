Кто поедет за «Ред Булл»? Плюсы и минусы Халка, Чеко и Магнуссена

Оправдывать провалы Албона становится всё труднее, и у «Ред Булл» есть минимум три варианта ему на замену.

За минувшую неделю произошли два важных для трансферного рынка события: Александер Албон провалил очередной Гран-при, а Пьера Гасли подтвердили в «Альфа Таури» на следующий год. Таким образом, вероятность замены тайца, раз за разом не оправдывающего ожидания, становится всё больше, а кандидатов на его место — всё меньше.

Сколько в Формуле-1 будет россиян и чего ждёт Хэмилтон? Составы команд на 2021-й На следующий сезон всё ещё свободно 7 вакансий. И это без учёта кресла, зашатавшегося в «Уильямсе».

Главным претендентом на место в «Ред Булл» в случае увольнения Албона считается Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне немец гонялся за «Рено», но уступал Даниэлю Риккардо и потерял место в пользу Эстебана Окона. Тогда Хюлькенберг не был нужен «Ред Булл»: в команде верили в Албона, но результаты Алекса по-прежнему ниже ожидаемых, а Нико блеснул в составе «Рейсинг Пойнт», когда за рулём незнакомой машины приехал седьмым на Гран-при 70-летия. Албон на знакомой машине так высоко финиширует лишь через раз.

В следующем году «Ред Булл» рассчитывает бороться за чемпионский титул, и для этого команде необходимы два сильных пилота. Как сказал Кристиан Хорнер, второй гонщик должен проигрывать Ферстаппену не более трёх десятых в квалификации, чтобы его выступления не были бесполезными. Можно предположить, что Хюлькенберг этому требованию соответствовал бы — к Даниэлю Риккардо немец зачастую даже был ближе.

Правда, не исключено, что проблема «Ред Булл» не во втором пилоте, а во второй машине, и даже в команде признают — управлять этим шасси чрезвычайно сложно. Для Хюлькенберга переход в «Ред Булл» может стать как лучшим шансом в Формуле-1, так и окончательно похоронить карьеру, если вдруг выяснится, что Нико немногим лучше Албона или Гасли образца начала 2019-го.

Формулу-1 накрывает волна лицемерия и морализаторства. Эдак личное мнение вообще запретят? Всего за неделю под огнём критики оказались Петров, Ферстаппен, Норрис и Гасли. Не пора ли остановиться?

В среду вечером журналист американского издания ESPN Адаль Франко написал в своём «Твиттере», что контракт Серхио Переса с «Ред Булл» — вопрос, решённый на 90%. Журналист, впрочем, не рассказывает, откуда это узнал, и ничем свою информацию не подтверждает, но Перес действительно находится в списке Хельмута Марко.

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В пользу кандидатуры Чеко говорит то, что у него на протяжении всего сезона была гоночная практика и он был стабильно неплох. Неудачным для мексиканца в этом году можно назвать лишь Гран-при Венгрии, но даже там он занял седьмое место. В десяти стартах в этом году Перес десять раз набирал очки — только Хэмилтон может похвастаться тем, что все гонки сезона-2020 проводит результативно.

Кроме того, в 2014-2016 годах Перес выступал с Хюлькенбергом за «Форс Индия» и дважды опережал немца в чемпионате. Правда, в квалификационной дуэли Чеко все три года проигрывал Хюлькенбергу.

Старт года от суперветерана Формулы-1: за круг прошёл десятерых! Видео Ну что вы, какая ещё пенсия для 41-летнего Кими!

Без контракта на сезон-2021 на днях остался Кевин Магнуссен — датчанин объявил об уходе из «Хаас» в один день с Грожаном, и пока неизвестно, с кем продолжит выступать американская команда. Оба почти наверняка в итоге покинут Формулу-1 в конце года, но если у кого-то из этой пары и есть хотя бы мизерный шанс попасть в «Ред Булл», то это Кевин. Датчанину недавно исполнилось 28 лет (Грожану, например, уже 34), он допускает меньше ошибок, чем напарник, и послужил бы для инженеров хорошей точкой отсчёта — Магнуссен пока не сделал ничего такого, чтобы считать его хуже Албона в его нынешней форме.

Проблема, однако, в том, что в сравнении с Хюлькенбергом и Пересом у Магнуссена каких-либо особых преимуществ нет — у него гораздо меньше опыта, чем у Чеко и Нико, да и похвастаться громкими победами над напарниками Кевин пока не может. Так что этот вариант будет реалистичен только в том случае, если ни с Хюлькенбергом, ни с Пересом договориться вдруг не удастся.

Хэмилтон побил рекорд Шумахера. Но стал ли он лучшим в истории? В вечном споре «кто лучший в истории» у сторонников Михаэля осталось лишь полтора аргумента.

Или всё-таки Албон?

В конце всё-таки отметим, что судьба Албона ещё не решена. Перед Гран-при Португалии Хельмут Марко говорил, что у Алекса есть две гонки, чтобы доказать свою состоятельность как пилота — и возможно в Имоле, как чуть ранее на трассе «Муджелло», тайцу удастся блеснуть.

Но станет ли это поводом забыть об 11 других неудачах тайца? У Квята и Гасли в «Ред Булл» было меньше времени (после гонки в Портимане у Даниила и Албона по 21 Гран-при за команду). Причём россиянин за это время добился большего: он дважды поднимался на подиум и время от времени опережал сильного напарника (Даниэля Риккардо) в квалификации.

В данный момент присутствие Албона в «Ред Булл» со спортивной точки зрения оправдать нечем, и продление контракта стало бы для тайца очень щедрым подарком. Сложно поверить в то, что известный крутым нравом Хельмут Марко на такие подарки способен.