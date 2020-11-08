В Англии возродили чемпионов «Ле-Мана» и даже Формулы-1. Это вызвало протесты

Великобритания — страна не просто с богатыми гоночными традициями, но и с обширной автомобильной историей. На её страницах нашлось место множеству славных моментов с непосредственным участием британских гонщиков, британских машин и британских трасс, а порой все эти слагаемые собирались воедино. Стоит ли удивляться, что именно Великобритания стала той страной, что взялась за возрождение культовых гоночных автомобилей прошлого?

Aston Martin DB4 GT Continuation

В сентябре 1959 года состоялась премьера Aston Martin DB4 GT — гоночной версии дорожного купе Aston Martin DB4, показанного публике годом ранее. Модель для автоспорта отличалась укороченной колёсной базой, кузов был сделан из более тонкого алюминия, поэтому DB4 GT был легче простого DB4. Визуально отличить одну версию от другой можно было также по забранным обтекателями фарам. 3,7-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель конструкции легендарного Тадека Марека выдавал 340 л.с. и сочетался с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Aston Martin

С разгоном 0-100 км/ч за 6,1 секунды и максимальной скоростью 243 км/ч Aston Martin DB4 GT был самым быстрым серийным легковым автомобилем мира. Всего было выпущено 75 экземпляров спорткара, из которых всего 8 купе имели облегчённый кузов. Большая часть этих машин дошла до наших дней и стоит несколько миллионов фунтов стерлингов каждая. С учётом стоимости владельцы предпочитают хранить их в гараж, но в 2016 году появилась возможность купить… новый Aston Martin DB4 GT.

Фото: Aston Martin

Британский автопроизводитель представил модель линейки Continuation — собранный в наши дни специалистами подразделения Aston Martin Works в Ньюпорт Пагнелле, где в своё время выпускали оригинальные купе. Заявлено, что новые автомобили сделаны в полном соответствии со своими предками, в них использованы те же материалы и те же технологии сборки, что применялись и в середине XX века.

Фото: Aston Martin

Единственные доработки связаны с требованиями безопасности, которые предъявляет Международная автомобильная федерация (ФИА) к участникам ретро-гонок, поэтому появились современные спортивные сиденья и ремни безопасности, система пожаротушения и ещё несколько мелочей. При этом в компании подчеркнули, что современные технические решения позволили без ущерба для аутентичности повысить эффективность двигателя, тормозов и улучшить управляемость.

Фото: Aston Martin

Тираж Aston Martin DB4 GT Continuation составил всего 25 экземпляров, причём VIN-коды машин получили продолжение от последнего выпущенного в 60-е годы спорткара. Так марка ещё раз подчеркнула преемственность поколений. И хотя исторической ценности «новоделы» не имеют, все купе были раскуплены состоятельными ценителями гонок классических автомобилей, куда оригинальную машину выставлять было бы безумием. Заплатить пришлось от 1,5 млн фунтов.

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Bentley Blower Continuation Series

Одним из самых знаковых автомобилей в истории, несмотря на отсутствие побед в гонках, стал Blower Bentley — оснащённая нагнетателем гоночная версия Bentley 4½ Litre, который был показан в 1927 году. Оригинальный Bentley 4½ Litre выиграл «24 часа Ле-Мана» в 1928 году, а вот ни один из 55 сделанных Blower Bentley успехов в автоспорте не снискал, хотя и установил несколько рекордов скорости своего времени.

Фото: Bentley

Сэр Генри «Тим» Биркин был одним из выдающихся британских гонщиков и одним из Bentley Boys, который не разделял мнение марки о том, что в гонках всё решает объём двигателя. Бывший механик Bentley Амхерст Виллерс разработал компрессор, что позволило увеличить мощность 4,3-литрового мотора со 130 л.с., которые выдавал двигатель гоночного Bentley 4½ Litre, до 240 л.с. у гоночного же Blower. Уолтер Оуэн Бентли был крайне негативно настроен к компрессорным моторам, считая наддув искажением конструкции и ухудшением характеристик, но к тому времени контроль на Bentley уже перешёл к Вульфу Барнато, который дал зелёный свет проекту. Профинансировать строительство 55 автомобилей для допуска в «24 часа Ле-Мана» взялась состоятельная энтузиастка конных скачек Дороти Пэджет, так что спорткар появился в Ле-Мане и боролся с компрессорными Mercedes-Benz. Но безуспешно.

Фото: Bentley

Тем не менее, Blower Bentley был крайне быстр и отметился рекордами скорости, а машина самого «Тима», представленная в 1929 году, дошла до наших дней. И в 2019 году, в год векового юбилея марки, компания объявила о выпуске Bentley Blower Continuation Series — точной копии автомобиля Генри Биркина. Для этого сохранившийся спорткар разберут до последнего винтика, создадут 3D-модель каждого элемента, сделают цифровую версию машины, а затем, используя оригинальные чертежи, технологии, инструменты и материалы довоенной эпохи, с поправкой на современные требования безопасности, сделают 12 (по количеству гонок, в которых участвовали 3 спорткара Blower Bentley команды Team Blower) новых экземпляров культового Bentley.

Фото: Bentley

Стальная рама, каркас из ясеня для панелей кузова, 4,3-литровый мотор с нагнетателем Roots Mk IV, полуэллиптические рессоры с амортизаторами Bentley & Draper, механические барабанные тормоза Bentley-Perrot и рулевой механизм типа червяк-сектор позволят владельцам Bentley Blower Continuation Series проникнуться духом эпохи довоенных спорткаров. А вот обладатели оригинальных Blower Bentley — это единственный подобный пример из всех описанных в материале марок — оказались против выпуска «новоделов», отметив в открытом письме на имя руководства британской марки, что такие машины снижают коллекционную стоимость уцелевших автомобилей 30-х годов и являются неуважением к истинным поклонникам бренда.

Фото: Bentley

Впрочем, жалобы никак не повлияли на планы Bentley — в компании отметили, что Bentley Blower Continuation Series позволят участвовать на этих автомобилях в гонках, не рискуя бесценными машинами Team Blower. При этом стоимость новых спорткаров не названа — её озвучат после того, как в течение пары лет все 12 запланированных к выпуску автомобилей будут собраны вручную.

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Jaguar Classic D-Type

Ещё один автомобиль в нашей подборке, связанный с «24 часами Ле-Мана» — легендарный Jaguar D-Type, который был представлен в 1954 году, использовали немало элементов от своего прославленного предшественника Jaguar C-Type, но и имел множество инновационных решений.

Фото: Jaguar

Шасси-монокок и продвинутая аэродинамика с «плавником»-стабилизатором стали основными новинками D-Type, а вот дисковые тормоза, легендарный рядный 6-цилиндровый двигатель Jaguar XK и не только они достались модели от C-Type. Это позволило спорткару трижды подряд — в 1955-м, 1956-м и 1957-м — выиграть «24 часа Ле-Мана».

Фото: Jaguar

После того как заводская команда Jaguar ушла из гонок, на D-Type гонялись частные коллективы, а недостроенные шасси были превращены в дорожные спорткары Jaguar XKSS, что открывало им дорогу в гоночные серии в США. В 1957 году на заводе Browns Lane в Ковентри вспыхнул пожар, который уничтожил 9 из 25 запланированных к производству XKSS, поэтому подразделение Jaguar Land Rover Classic Works в 2017-2018 годах выпустило недостающие экземпляры, построенные в полном соответствии со спецификациями машин того времени.

Фото: Jaguar

Этого показалось мало, и в 2018 году была анонсирована партия из 25 единиц Jaguar D-Type — мол, компания в 50-е планировала сделать 100 спорткаров, но выпустила их лишь 75 штук, поэтому досадное упущение исправить решили в XXI веке.

Фото: Jaguar

Имея на руках всю заводскую документацию, подразделение Jaguar Land Rover Classic предложило клиентам Jaguar D-Type как в спецификации Shortnose 1955 года, так и Longnose 1956-го – отличающихся кузовом, но с одинаковым 250-сильным 3,4-литровым мотором. Как и в случае с Aston Martin, нумерацию шасси сделали сквозную, от исторических автомобилей, чтобы подчеркнуть преемственность машин. Естественно, что современные спорткары сделаны в точном соответствии с автомобилями середины прошлого века. Точная цена неизвестна, но она точно составит не менее 1 млн фунтов.

Lister Knobbly Stirling Moss Edition

В 1954 году началась история небольшой британской компании Lister Motor Company, созданной талантливым инженером Брайаном Листером, который разработал спорткар собственной конструкции. Лёгкий и аэродинамичный автомобиль оснащался двигателем и коробкой передач других компаний, что было нормой для того времени. Под капотом находились агрегаты MG, Bristol, Coventry Climax и даже Chevrolet, но главную славу снискала модель с агрегатом Jaguar XK от Jaguar D-Type. В 1953-56 годах было сделано 56 спорткаров, которые тем не менее в гонках разных классов принесли компании более 2 000 подиумов!

Фото: Lister

Главной звездой команды был гонщик-инвалид Арчи Скотт Браун, который погиб в 1958 году во время заезда в Спа — смерть лидера за рулём Lister подкосила Листера, а новый спорткар конструкции Фрэнка Костина, оказавшийся неудачным, привёл к закрытию компании. В 80-е предпринималась попытка возродить бренд сначала за счёт переделки Jaguar XJS, а затем и создания собственного Lister Storm на агрегатах Jaguar — спорткар этот даже выступал в гонках, но дело вновь заглохло и лишь в начале 2010-х вновь заговорили о Lister. Сейчас эта компания занимается глубоким тюнингом автомобилей Jaguar, но в 2013 году был показан «исторический» Lister Knobbly Jaguar.

Фото: Lister

За основу был взят оригинальный спорткар 50-х, но с необходимыми для допуска на дороги общего пользования в наши дни доработками. «Узловатый» (так переводится прозвище knobbly, данное машине за алюминиевый кузов с множеством выпуклых элементов) Lister выпустили тиражом в 10 экземпляров, тоже позиционируя их как продолжение «тех самых» автомобилей славной эпохи.

Фото: Lister

А в 2016 году свет увидел Lister Knobbly Stirling Moss Edition. Прославленный гонщик, в своё время также выступавший на творениях Брайана Листера, весьма кстати поделился воспоминаниями о том, что алюминиевым кузов был только у клиентских Lister Knobbly, тогда как для заводских машин его делали частично из магния. Сказано — сделано. Версия Stirling Moss Edition получила 340-сильный 3,8-литровый мотор, 4-ступенчатую механическую коробку передач и магниевый кузов (часть элементов двигателя тоже сделали из этого материала).

Всего было сделано 10 автомобилей, каждый из которых украсили серебряной табличкой с выгравированным автографом Стирлинга Мосса, а в комплекте с особым Lister Knobbly шли гоночная экипировка для владельца, набор запчастей, обучающий управлению спорткаром трек-день и предоплаченное участие в целом сезоне гонок исторических автомобилей. Цена — от 1 млн фунтов.

Vanwall VW5

Впрочем, все вышеперечисленные проекты меркнут на фоне идеи Vanwall Group возобновить выпуск не просто гоночной машины 50-х годов, а самого настоящего болида Формулы-1! Более того, речь идёт об автомобиле, который выиграл первый в истории чемпионата мира Кубок конструкторов.

Фото: Vanwall

С 1954 по 1960 годы в Формуле-1 участвовала команда Vanwall, основанная Тони Вандервеллом — британским бизнесменом, сколотившем состояние на выпуске подшипников (название команды сложено из фамилии Vandervell и бренда подшипников Thinwall, которые выпускала Vandervell Products). Придерживаясь концепции создания исключительно британской команды, за которую и выступали преимущественно британцы, Вандервеллу удалось создать коллектив, на равных боровшийся с тогдашними грандами из Италии, Ferrari и Maserati.

Фото: Vanwall

В историю Vanwall вписал болид VW5, который в 1957 году под управлением Стирлинга Мосса и Тони Брукса выиграл Гран-при Великобритании, став первым британским автомобилем, одержавшим победу на британской трассе да ещё и в руках британского пилота. А всего в сезонах-1957/58 Vanwall VW5 принёс команде 9 выигранных Гран-при, причём 6 триумфов пришлись на 1958 год — год, когда впервые разыгрывался Кубок конструкторов и который достался Vanwall.

Легендарный конструктор Формулы-1 снова создал машину-«пылесос»! Теперь — крутой суперкар 6 режимов активной аэродинамики, вес меньше тонны и всего 100 экземпляров — таков преемник культового McLaren F1 от Гордона Марри.

История осталась бы известной только фанатам Формулы-1, если бы не решение компании Vanwall Group возобновить выпуск Vanwall VW5. В 2020 году компания объявила о желании в честь 62-летия победы команды в Кубке конструкторов сделать 6 (по числу побед в чемпионском году) экземпляров болида в полном соответствии со спецификацией 50-х годов.

Фото: Vanwall

Используя исторические чертежи, материалы соответствующего периода и технологии той эпохи в Vanwall Group намерены воссоздать шасси конструкции Колина Чепмена, кузов работы Фрэнка Костина, дисковые тормоза (Vanwall стал первым использовать их в Формуле-1, пока соперники оснащали свои машины барабанные механизмы) и 275-сильный 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый мотор.



Партнёром Vanwall Group станет известный реставратор классических гоночных автомобилей Hall and Hall, специалисты которого вручную соберут все запланированные к выпуску Vanwall VW5. Состоятельным коллекционерам предложат к покупке 5 машин (за 1,65 млн фунтов каждая), а последняя останется в собственности Vanwall Group и ляжет в основу заводской команды Vanwall Historic Racing Team. Этот болид ждёт участие в гонках исторических спорткаров, а станут ли клиенты терзать на трассе свои автомобили — неизвестно.

Фото: Vanwall

В автомобильном мире немало легендарных имён прошлых лет, которые достойны возрождения. Свои гоночные иконы есть не только в Великобритании, но и в Германии, Италии, Франции и других странах, но почему-то пока за возрождение знаковых спорткаров силами заводов, а не энтузиастов-частников взялись только на Туманном Альбионе. Впрочем, ничего необычного — именно Великобритания дала нам бесчисленное количество достойнейших пилотов, культовых автомобилей да и Формулу-1 как таковую тоже.