Уникальный суперкар от «Мерседеса»: всего 75 авто в честь «великого неудачника» Формулы-1

Сколь бы успешным ни был Льюис Хэмилтон, но пока британец не удостоился именной модели ни в линейке «Макларена», которому пилот принёс последний на сегодняшний день для команды титул, ни в гамме «Мерседеса», с которым гонщик стал пятикратным чемпионом Формулы-1. В отличие от сэра Стирлинга Мосса — легендарного автогонщика, который за четыре вице-чемпионства и три бронзы в Формуле-1 обрёл прозвище «великий неудачник», но зато получил спорткар имени себя, Mercedes-Benz SLR Stirling Moss.

Структура компании McLaren достаточно сложная и включает в себя несколько подразделений, наиболее известными из которых являются McLaren Racing (команда Формулы-1) и McLaren Automotive, выпускающая дорожные автомобили. Первая в современной истории модель британского спорткара вышла на рынок в 2011 году — это был McLaren MP4-12C. За ним последовала череда других машин, но для McLaren именно MP4-12C стал первым с 1998 года, когда завершился выпуск культового McLaren F1, самостоятельным проектом. До этого в течение 13 лет единственным дорожным автомобилем британской марки был созданный в сотрудничестве с Mercedes-Benz спорткар Mercedes-Benz SLR McLaren.

Как списанный мотор Формулы-1 помог «Порше» сделать крутой, но слишком опасный суперкар За свой непростой нрав Carrera GT получил прозвище «производитель вдов». Это на нём погиб легенда «Форсажа» Пол Уокер.

На момент разработки модели концерн Daimler Chrysler не просто поставлял моторы формульной команде McLaren, но и владел акциями McLaren Group, поэтому усилия двух компаний решено было объединить не только в гонках. Так появился автомобиль, в котором от McLaren оказалось только имя и место окончательной сборки (Mercedes-Benz SLR McLaren рождались в британском Уокинге в стенах McLaren Technology Centre), тогда как в остальном это был плоть от плоти Mercedes-Benz с богатой историей.

Фото: Mercedes

В 1954 и 1955 годах в Формуле-1 Mercedes-Benz был представлен моделью Mercedes-Benz W196 — болид выиграл 9 из 12 гонок, в которых стартовал, принеся два титула Хуану-Мануэлю Фанхио. Но если аргентинец прославил эту машину в формульных гонках, то британец Стирлинг Мосс — в гонках спорткаров, где выступал за рулём Mercedes-Benz 300 SLR, по большей части унифицированным с W196 (недаром даже индекс нового спорткара был W196S). Эта модель принесла немецкой марке победу в чемпионате спорткаров 1955 года и одновременно стала причиной сворачивания заводской гоночной программы Mercedes-Benz на долгие десятилетия после катастрофы Пьера Левега по ходу «24 часов Ле-Мана» того года. Но ещё до этой трагедии машина выиграла несколько культовых гонок, одной из которых стала «Милле Милья».



Mercedes-Benz 300 SLR с номером 722 (тогда номера присваивали по времени старта, так что эта машина отправилась в гонку в 7:22 утра) под управлением Стирлинга Мосса и его штурмана Дениса Дженкинсона. Экипаж преодолел 1600-километровую дистанцию за 10 часов 7 минут и 48 секунд со средней скоростью 157,6 км/ч, что было рекордом для того времени. Успех был обусловлен и мастерством Мосса, и необычным решением Дженкинсона, который впервые в истории мирового автоспорта использовал описание маршрута гонки (то, что в современном ралли называется стенограммой). Одного этого факта было достаточно, чтобы вписать машину в историю мирового автопрома, но затем появился Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe.

Фото: Mercedes

Ещё до катастрофы в Ле-Мане марка готовила закрытую версию своего победоносного спорткара, чтобы принять участие в гонке «Каррера Панамерикана», которая впоследствии была отменена. Одну из двух тестовых машин, которая так и не увидела гонок, забрал себе инженер и тогдашний топ-менеджер Daimler-Benz Рудольф Уленхаут, превратив её после незначительных доработок в свой личный автомобиль для повседневного использования. Быстрейшая дорожная машина того времени стала одним из прародителей класса современных суперкаров и идейным вдохновителем Mercedes-Benz SLR McLaren.

Названный в честь чемпиона Ф-1 суперкар может ехать вверх ногами. Инженеры уверяют! 720 «лошадок», потрясающая прижимная сила, специальная резина от «Мишлен».

В 1999 году на Cевероамериканском международном автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представил концепт-кар Vision SLR Concept, который был данью уважения машине Уленхаута и позиционировался маркой не иначе как «'серебряная стрела' завтрашнего дня», недвусмысленно отсылая к славной автоспортивной истории Mercedes-Benz 50-х годов. Осенью того же года на домашнем автосалоне во Франкфурте марка показала ещё один концепт-кар — открытый спорткар Vision SLR Roadster Concept. Обе машины, как заявлялось, оснащались 565-сильным турбированным 5-литровым V8 в сочетании с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такие характеристики, облачённые в изысканный кузов, не могли не остаться незамеченными, и в компании получили позитивные отзывы от потенциальных клиентов. Изучив обратную связь, Mercedes-Benz решился на создание серийного спорткара.

Фото: Mercedes

17 ноября 2003 года состоялся дебют товарного Mercedes-Benz SLR McLaren — над моделью немецкая марка трудилась не в одиночку, а привлекла специалистов своего британского партнёра по гоночной программе в Формуле-1. Суперкар получил несущественные корректировки дизайна кузова и салона в сравнении с концепт-каром и был запущен в серийное производство.

Купе с углепластиковым кузовом получило 626-сильный 5,4-литровый турбированный V8 производства AMG, 5-ступенчатую автоматическую коробку передач (интересно, что уже тогда существовал 7-ступенчатый «автомат», но его приняли решение не использовать из-за относительно низкой надёжности) и карбон-керамические тормоза с управлением «по проводам», которые имели интересную «фишку» — чтобы сохранять максимальную эффективность, электроника автоматически, без участия водителя, «поджимала» тормоза после проезда по лужам, чтобы подсушить механизмы.

Фото: Mercedes

Кроме того, заднеприводный суперкар имел активное заднее антикрыло, плоское днище и развитый диффузор — эти аэродинамические элементы сделали невозможным традиционное расположение выхлопной системы, поэтому патрубки пришлось вывести вбок за передними колёсами, что сделало Mercedes-Benz SLR McLaren ещё более стильным.



В 2006 году появилась первая спецверсия нового суперкара — исполнение 722 Edition, которое отсылало к победоносному Mercedes-Benz 300 SLR Мосса и Дженкинсона 1955 года. Автомобиль получил 650-сильный мотор, заниженную на 10 мм подвеску, усиленные тормоза, 19-дюймовые колёса и слегка переработанный аэродинамический обвес. В честь культового предка появились алые шильдики 722, затемнённая оптика и чёрная отделка салона кожей и алькантарой с красными акцентами.

Фото: Mercedes

Годом позднее, в 2007-м, на рынок вышла открытая модификация — Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster и затем не заставила себя ждать версия 722 Edition со складным верхом. Другой новинкой в тот же год стала гоночная модель SLR McLaren 722 GT, созданная компанией Ray Mallock Ltd. с одобрения Mercedes-Benz для гоночного монокубка SLR Club в Северной Америке. Машину облегчили, оснастили новым аэродинамическим обвесом, 18-дюймовыми колёсами OZ с гоночными покрышками, доработали подвеску, установили гоночные тормоза, внедрили встроенные пневмодомкраты, интегрировали каркас безопасности, поставили гоночные руль и сиденья. Под автоспорт увеличили до 680 л.с. мощность двигателя и перенастроили «автомат». Всего была сделана 21 машина в исполнении SLR McLaren 722 GT, что превратило клубную модель в самый редкий вариант спорткара на тот момент.

Фото: Mercedes

4 апреля 2008 года Mercedes-Benz объявил о снятии SLR McLaren с производства — последние купе сошли с конвейера в конце 2009 года, а сборка родстера завершилась в начале 2010 года. За более чем шесть лет свет увидели 2157 суперкаров, что меньше заявленного тиража в 3500 машин, но среди них были и поистине уникальные.



Например, в декабре 2010 года, спустя год после официального окончания выпуска модели, когда пути двух компаний уже разошлись, подразделение McLaren Special Operations (MSO) объявило о готовности сделать 25 эксклюзивных суперкаров McLaren Edition. За основу брали любой из уже имеющихся у владельцев автомобилей, который оснащали новыми кузовными панелями, переработанным салоном, перенастроенными рулевым управлением и подвеской, а также спортивной выхлопной системой. Поскольку каждый суперкар дорабатывали в соответствии с пожеланиями конкретного владельца, все машины в исполнении McLaren Edition оказались уникальными и непохожими друг на друга.

Шикарный суперкар в память о великом Сенне. Потрясающая аэродинамика, но где багажник? 800 «лошадок» и уникальные варианты дизайна для последнего в истории автомобиля, названного в честь Айртона.

Впрочем, вряд ли владельцы последней модификации, созданной в партнёрстве Mercedes-Benz и McLaren, были огорчены «похожестью» своих автомобилей и их тиражом в 75 штук. Просто потому, что это был абсолютно уникальный автомобиль на базе стандартного SLR McLaren. И имя ему — Mercedes-Benz SLR Stirling Moss.

В отличие от 722 Edition, анонсированная в Детройте в 2009 году модель с именем легендарного британского гонщика отличалась от исходного спорткара как небо и земля. Корейский дизайнер Ён Иль-Хун, вдохновляясь всё тем же Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года, не был ограничен в своих желаниях и потому превратил Mercedes-Benz SLR McLaren в бескомпромиссный спидстер без крыши и какого бы то ни было намёка на стёкла!



Автомобиль с уникальным обликом кузова и интерьера (над салоном работал голландец Саркис Бенлиян) радикально отличался от прочих модификаций суперкара. За счёт отказа от крыши и стёкол масса снизилась на 200 кг, что при выросшей до 660 л.с. отдачи мотора делало и без того не медленную модель ещё более динамичной. С места до 100 км/ч SLR Stirling Moss разгонялся за 3 секунды, а максимальная скорость составляла 350 км/ч. Напомним, без лобового стекла и крыши (на стоянке двухместный салон можно было накрыть специальными крышками, а если пожертвовать пассажирским местом, машину легко было превратить в одноместную).

Фото: Mercedes

Суперкар имени Стирлинга Мосса начали выпускать в июне 2009 года – после того, как в мае завершилось производство SLR Roadster. К декабрю 2009-го были сделаны все 75 запланированных к сборке Mercedes-Benz SLR Stirling Moss по цене от $1 млн. Причём купить уникальную модель могли только обладатели одной из «базовых» версий Mercedes-Benz SLR McLaren, чем компания особо подчёркивала статус новинки — суперкара не для всех, а только для истинных ценителей Mercedes-Benz и его автоспортивной истории.

Фото: Mercedes

С тех пор ни Mercedes-Benz, ни McLaren не делали ни одного именного суперкара. Да, своих гонщиков обе марки привлекали к доводке дорожных моделей, но этим всё и ограничивалось — пример Стирлинга Мосса показывает, что одних только титулов в Формуле-1 недостаточно, чтобы быть увековеченным в карбоне и металле.