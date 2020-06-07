Уникальный суперкар от «Мерседеса»: всего 75 авто в честь «великого неудачника» Формулы-1

Сколь бы успешным ни был Льюис Хэмилтон, но пока британец не удостоился именной модели ни в линейке «Макларена», которому пилот принёс последний на сегодняшний день для команды титул, ни в гамме «Мерседеса», с которым гонщик стал пятикратным чемпионом Формулы-1. В отличие от сэра Стирлинга Мосса — легендарного автогонщика, который за четыре вице-чемпионства и три бронзы в Формуле-1 обрёл прозвище «великий неудачник», но зато получил спорткар имени себя, Mercedes-Benz SLR Stirling Moss.
Структура компании McLaren достаточно сложная и включает в себя несколько подразделений, наиболее известными из которых являются McLaren Racing (команда Формулы-1) и McLaren Automotive, выпускающая дорожные автомобили. Первая в современной истории модель британского спорткара вышла на рынок в 2011 году — это был McLaren MP4-12C. За ним последовала череда других машин, но для McLaren именно MP4-12C стал первым с 1998 года, когда завершился выпуск культового McLaren F1, самостоятельным проектом. До этого в течение 13 лет единственным дорожным автомобилем британской марки был созданный в сотрудничестве с Mercedes-Benz спорткар Mercedes-Benz SLR McLaren.
На момент разработки модели концерн Daimler Chrysler не просто поставлял моторы формульной команде McLaren, но и владел акциями McLaren Group, поэтому усилия двух компаний решено было объединить не только в гонках. Так появился автомобиль, в котором от McLaren оказалось только имя и место окончательной сборки (Mercedes-Benz SLR McLaren рождались в британском Уокинге в стенах McLaren Technology Centre), тогда как в остальном это был плоть от плоти Mercedes-Benz с богатой историей.
В 1954 и 1955 годах в Формуле-1 Mercedes-Benz был представлен моделью Mercedes-Benz W196 — болид выиграл 9 из 12 гонок, в которых стартовал, принеся два титула Хуану-Мануэлю Фанхио. Но если аргентинец прославил эту машину в формульных гонках, то британец Стирлинг Мосс — в гонках спорткаров, где выступал за рулём Mercedes-Benz 300 SLR, по большей части унифицированным с W196 (недаром даже индекс нового спорткара был W196S). Эта модель принесла немецкой марке победу в чемпионате спорткаров 1955 года и одновременно стала причиной сворачивания заводской гоночной программы Mercedes-Benz на долгие десятилетия после катастрофы Пьера Левега по ходу «24 часов Ле-Мана» того года. Но ещё до этой трагедии машина выиграла несколько культовых гонок, одной из которых стала «Милле Милья».
Mercedes-Benz 300 SLR с номером 722 (тогда номера присваивали по времени старта, так что эта машина отправилась в гонку в 7:22 утра) под управлением Стирлинга Мосса и его штурмана Дениса Дженкинсона. Экипаж преодолел 1600-километровую дистанцию за 10 часов 7 минут и 48 секунд со средней скоростью 157,6 км/ч, что было рекордом для того времени. Успех был обусловлен и мастерством Мосса, и необычным решением Дженкинсона, который впервые в истории мирового автоспорта использовал описание маршрута гонки (то, что в современном ралли называется стенограммой). Одного этого факта было достаточно, чтобы вписать машину в историю мирового автопрома, но затем появился Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe.
Ещё до катастрофы в Ле-Мане марка готовила закрытую версию своего победоносного спорткара, чтобы принять участие в гонке «Каррера Панамерикана», которая впоследствии была отменена. Одну из двух тестовых машин, которая так и не увидела гонок, забрал себе инженер и тогдашний топ-менеджер Daimler-Benz Рудольф Уленхаут, превратив её после незначительных доработок в свой личный автомобиль для повседневного использования. Быстрейшая дорожная машина того времени стала одним из прародителей класса современных суперкаров и идейным вдохновителем Mercedes-Benz SLR McLaren.
В 1999 году на Cевероамериканском международном автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представил концепт-кар Vision SLR Concept, который был данью уважения машине Уленхаута и позиционировался маркой не иначе как «'серебряная стрела' завтрашнего дня», недвусмысленно отсылая к славной автоспортивной истории Mercedes-Benz 50-х годов. Осенью того же года на домашнем автосалоне во Франкфурте марка показала ещё один концепт-кар — открытый спорткар Vision SLR Roadster Concept. Обе машины, как заявлялось, оснащались 565-сильным турбированным 5-литровым V8 в сочетании с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такие характеристики, облачённые в изысканный кузов, не могли не остаться незамеченными, и в компании получили позитивные отзывы от потенциальных клиентов. Изучив обратную связь, Mercedes-Benz решился на создание серийного спорткара.
17 ноября 2003 года состоялся дебют товарного Mercedes-Benz SLR McLaren — над моделью немецкая марка трудилась не в одиночку, а привлекла специалистов своего британского партнёра по гоночной программе в Формуле-1. Суперкар получил несущественные корректировки дизайна кузова и салона в сравнении с концепт-каром и был запущен в серийное производство.
Купе с углепластиковым кузовом получило 626-сильный 5,4-литровый турбированный V8 производства AMG, 5-ступенчатую автоматическую коробку передач (интересно, что уже тогда существовал 7-ступенчатый «автомат», но его приняли решение не использовать из-за относительно низкой надёжности) и карбон-керамические тормоза с управлением «по проводам», которые имели интересную «фишку» — чтобы сохранять максимальную эффективность, электроника автоматически, без участия водителя, «поджимала» тормоза после проезда по лужам, чтобы подсушить механизмы.
Кроме того, заднеприводный суперкар имел активное заднее антикрыло, плоское днище и развитый диффузор — эти аэродинамические элементы сделали невозможным традиционное расположение выхлопной системы, поэтому патрубки пришлось вывести вбок за передними колёсами, что сделало Mercedes-Benz SLR McLaren ещё более стильным.
В 2006 году появилась первая спецверсия нового суперкара — исполнение 722 Edition, которое отсылало к победоносному Mercedes-Benz 300 SLR Мосса и Дженкинсона 1955 года. Автомобиль получил 650-сильный мотор, заниженную на 10 мм подвеску, усиленные тормоза, 19-дюймовые колёса и слегка переработанный аэродинамический обвес. В честь культового предка появились алые шильдики 722, затемнённая оптика и чёрная отделка салона кожей и алькантарой с красными акцентами.
Годом позднее, в 2007-м, на рынок вышла открытая модификация — Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster и затем не заставила себя ждать версия 722 Edition со складным верхом. Другой новинкой в тот же год стала гоночная модель SLR McLaren 722 GT, созданная компанией Ray Mallock Ltd. с одобрения Mercedes-Benz для гоночного монокубка SLR Club в Северной Америке. Машину облегчили, оснастили новым аэродинамическим обвесом, 18-дюймовыми колёсами OZ с гоночными покрышками, доработали подвеску, установили гоночные тормоза, внедрили встроенные пневмодомкраты, интегрировали каркас безопасности, поставили гоночные руль и сиденья. Под автоспорт увеличили до 680 л.с. мощность двигателя и перенастроили «автомат». Всего была сделана 21 машина в исполнении SLR McLaren 722 GT, что превратило клубную модель в самый редкий вариант спорткара на тот момент.
4 апреля 2008 года Mercedes-Benz объявил о снятии SLR McLaren с производства — последние купе сошли с конвейера в конце 2009 года, а сборка родстера завершилась в начале 2010 года. За более чем шесть лет свет увидели 2157 суперкаров, что меньше заявленного тиража в 3500 машин, но среди них были и поистине уникальные.
Например, в декабре 2010 года, спустя год после официального окончания выпуска модели, когда пути двух компаний уже разошлись, подразделение McLaren Special Operations (MSO) объявило о готовности сделать 25 эксклюзивных суперкаров McLaren Edition. За основу брали любой из уже имеющихся у владельцев автомобилей, который оснащали новыми кузовными панелями, переработанным салоном, перенастроенными рулевым управлением и подвеской, а также спортивной выхлопной системой. Поскольку каждый суперкар дорабатывали в соответствии с пожеланиями конкретного владельца, все машины в исполнении McLaren Edition оказались уникальными и непохожими друг на друга.
Впрочем, вряд ли владельцы последней модификации, созданной в партнёрстве Mercedes-Benz и McLaren, были огорчены «похожестью» своих автомобилей и их тиражом в 75 штук. Просто потому, что это был абсолютно уникальный автомобиль на базе стандартного SLR McLaren. И имя ему — Mercedes-Benz SLR Stirling Moss.
В отличие от 722 Edition, анонсированная в Детройте в 2009 году модель с именем легендарного британского гонщика отличалась от исходного спорткара как небо и земля. Корейский дизайнер Ён Иль-Хун, вдохновляясь всё тем же Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года, не был ограничен в своих желаниях и потому превратил Mercedes-Benz SLR McLaren в бескомпромиссный спидстер без крыши и какого бы то ни было намёка на стёкла!
Автомобиль с уникальным обликом кузова и интерьера (над салоном работал голландец Саркис Бенлиян) радикально отличался от прочих модификаций суперкара. За счёт отказа от крыши и стёкол масса снизилась на 200 кг, что при выросшей до 660 л.с. отдачи мотора делало и без того не медленную модель ещё более динамичной. С места до 100 км/ч SLR Stirling Moss разгонялся за 3 секунды, а максимальная скорость составляла 350 км/ч. Напомним, без лобового стекла и крыши (на стоянке двухместный салон можно было накрыть специальными крышками, а если пожертвовать пассажирским местом, машину легко было превратить в одноместную).
Суперкар имени Стирлинга Мосса начали выпускать в июне 2009 года – после того, как в мае завершилось производство SLR Roadster. К декабрю 2009-го были сделаны все 75 запланированных к сборке Mercedes-Benz SLR Stirling Moss по цене от $1 млн. Причём купить уникальную модель могли только обладатели одной из «базовых» версий Mercedes-Benz SLR McLaren, чем компания особо подчёркивала статус новинки — суперкара не для всех, а только для истинных ценителей Mercedes-Benz и его автоспортивной истории.
С тех пор ни Mercedes-Benz, ни McLaren не делали ни одного именного суперкара. Да, своих гонщиков обе марки привлекали к доводке дорожных моделей, но этим всё и ограничивалось — пример Стирлинга Мосса показывает, что одних только титулов в Формуле-1 недостаточно, чтобы быть увековеченным в карбоне и металле.
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