Дождь почти смыл квалификацию Ф-1 и родил сенсацию: поул Стролла! Квят — 17-й

Хотели как лучше…
Уик-энд в Турции изначально пошёл не по плану, и виной всему новый асфальт, который местный промоутер положил на трассе буквально за две недели до гонки. В первых тренировках машины сильно скользили на гладком покрытии, и чтобы как-то улучшить ситуацию со сцеплением, всю ночь дорожные машины наматывали круги, чтобы покрыть асфальт слоем резины.
Однако утром в субботу над «Истанбул-парком» пошёл дождь. До последнего момента не было понятно, смогут ли организаторы провести квалификацию — местами образовались лужи, автомобили аквапланировали, но сессия всё же стартовала. Но дождь не собирался стихать, видимость, по словам Леклера и Магнуссена, была нулевой, а Квят отметил, что сцепление хуже, чем на льду.
В итоге через десять минут судьи остановили заезды красными флагами, и когда дождь всё же стих, на трассу выехали автомобили-сушилки, разогнавшие основные лужи. В конце концов после 45 минут простоя квалификация возобновилась.
Правда, ненадолго. Трасса оставалась мокрой, пилоты выехали на «дождевых» шинах, но сцепления по-прежнему не хватало. Не удержались на трассе Райкконен и Леклер, а Грожан после вылета зарылся в гравий и не смог самостоятельно продолжить движение — сессию во второй раз остановили красными флагами.
Поул у Стролла
Влажная трасса смешала командам карты, и после первых попыток финального сегмента на первой позиции неожиданно расположился Серхио Перес, опередивший Ферстаппена на 0,3 секунды. Третье время показал Лэнс Стролл, а вот все остальные проиграли Чеко и Максу более четырёх секунд.
Состояние трассы постепенно улучшалось, но никто так и не смог дотянуться до времени Переса, а Чеко под конец сессии снял со своего времени ещё 1,7 секунды! Уже под клетчатым флагом время Переса смог превзойти Лэнс Стролл — и два пилота «Рейсинг Пойнт» расположились на первой и второй позициях. Правда, ненадолго — Ферстаппен последним кругом превзошёл время Переса и занял второе место, но первая строчка осталась за Лэнсом Строллом!
Алекс Албон показал четвёртое время и разделит в гонке второй ряд с Пересом. На пятой позиции расположился Даниэль Риккардо, в то время как Льюис Хэмилтон остался только шестым. Эстебан Окон закончил сессию на седьмом месте, а вот Валттери Боттас стал лишь девятым, расположившись между Райкконеном и Джовинацци — «Альфа Ромео» вышла в Q3 обеими машинами.
«Макларен» и «Феррари» остались в Q2
Во второй части квалификации в полном составе выбыли из дальнейшей борьбы пилоты «Макларена» и «Феррари». Пилоты практически не покидали трассу, наматывая круги по влажному асфальту в поисках оптимальной траектории, но некоторые команды к влажной трассе были по-прежнему не готовы.
Ландо Норрис, рискнувший начать второй сегмент на «промежуточных» шинах, впоследствии вынужден был перейти на «дождевые», но даже на этой резине британцу не хватило 0,7 секунды до путёвки в финал. Двенадцатое место, позади Норриса, занял Себастьян Феттель — и это лишь третий случай в сезоне, когда немец опередил Леклера.
Шарль же остался только 14-м, уступив в том числе и Карлосу Сайнсу. Этот результат для Леклера стал худшим в сезоне. Замкнул протоколы Q2 Пьер Гасли — «Альфа Таури» явно испытывала проблемы, а круг француза оказался на 1,8 секунды медленнее времени Леклера. До Q3 Гасли не хватило более четырёх секунд.
Квят выбыл в Q1
Решающим момент первого сегмента стали последние попытки после возобновления сессии, когда трасса была менее влажной, а время на круге улучшилось на десять секунд. Увы, воспользоваться состоянием трассы удалось не всем.
16-е место занял Кевин Магнуссен, которому не удалось прибавить в финальной попытке, Даниил Квят, вылетевший на быстром круге, тоже не улучшил и откатился на 17-е место.
«Это была очень глупая ошибка, я разочарован собой», — коротко сказал после сессии Квят. 18-м же стал Джордж Расселл — британец смог показать новый быстрейший круг, но его не хватило, чтобы выйти в Q2.
Замкнули протоколы Ромен Грожан и Николас Латифи. Первый застрял в гравии и к моменту финальных попыток уже был в боксах, а у второго остановилась машина по ходу финального круга.
Гран-при Турции стартует в воскресенье 15 ноября в 13:10 по московскому времени.
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