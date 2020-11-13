Формула-1 покусилась на зарплаты пилотов. Квяту не страшно, а Хэмилтон уже напрягся

В условиях пандемии коронавируса и падения отчислений от спонсоров и владельцев Формулы-1, команды чемпионата мира продолжают искать способы, как им сэкономить. После сокращения потолка бюджетов со 175 млн долларов до 145 команды вспомнили про сотрудников, чьи затраты под этот лимит не подпадают: это гонщики, а также ее три «самых дорогих» человека (например, глава команды, технический директор и ещё кто-нибудь ну очень важный).



Для тройки руководителей пока просто решили придумать какой-то потолок, а вот мнение команд по запросам гонщиков уже известно: планируется, что с 2023 года два боевых гонщика смогут в общей сложности рассчитывать не более чем на $ 30 млн. Важный нюанс: согласно предложению, у команд останется возможность превысить потолок зарплат. Однако в таком случае недостающая сумма будет вычтена из потолка бюджетов — то есть ударит по разработке машины. Но точно ли лимит будет введён?

Что уже известно

По неофициальным данным, за введение потолка зарплат гонщиков выступили все десять команд чемпионата мира — хотя их боссы прямо это не подтверждают. Очевидно, что все конюшни будут за данное правило: зачем платить пилотам больше, если можно указать пункт в регламенте и потребовать поумерить финансовые запросы? К тому же в 2020-м под потолок не впишутся только «Мерседес» и «Феррари», при этом «Скудерия» расстанется с Себастьяном Феттелем, а новый дуэт Леклер-Сайнс, по слухам, вдвоем до тридцатки не доберется. А, к примеру, Даниил Квят по разным данным за год зарабатывает от скромнейших 300 тыс. долларов до максимум $2 млн — новация направлена явно не против россиянина



Что же до «Мерседеса», то да, и нынешний, и следующий контракты Льюиса Хэмилтона в лимит не впишутся, но если британец подпишет многолетнее соглашение до утверждения нового правила, то на него оно не распространится. А глобально руководству «Мерседеса» тоже хотелось бы сэкономить.

Хэмилтон уйдёт? Неужели это правда и кто его заменит в непобедимом «Мерседесе»? Журналисты уже успели отправить в «Мерседес» Феттеля!

Что говорят команды

Франц Тост из «Альфа Таури» живо поддержал предложение — словно Пьер Гасли и Даниил Квят зарабатывают, как Хэмилтон, а не гораздо скромнее. «Я бы пришел к лимиту максимум в 10 млн или вроде того. Но мы в любом случае двигаемся в правильном направлении и должны действовать более реалистично. Сейчас нелегко найти спонсорские деньги. Если и в следующем году зрителей не будут пускать, то доходы уменьшатся. FOM получит меньше денег, меньшую выручку, команды получат меньше денег, и я не вижу причин, почему пилот тогда не должен получить меньше. Они должны быть в любом случае счастливы сидеть за рулём такой машины и заниматься такой работой! И если они ещё при этом получают какие-то деньги, то именно так всё и должно функционировать в будущем».



«В конечном счёте, думаю, это станет частью Формулы-1, — добавил босс «Хааса» Гюнтер Штайнер. — Такие потолки есть во многих других видах спорта».

Формула-1 будет прям классной. Но через три года. Если доживёт Под вопросом оказалось будущее сразу двух команд, но американцы должны спасти Ф-1 от потери участников и унылости.

Что говорят гонщики

Идея предсказуемо не впечатлила пилота, который должен пострадать от неё в первую очередь — Хэмилтона, который, по слухам, сейчас зарабатывает за сезон порядка 45 млн долларов и хотел бы в 2021-м увеличить эту сумму до 50.



«Для нас, пилотов, это сюрприз. Мы слышали о такой идее некоторое время назад. Возможно, во Франции год назад, но с тех пор впервые услышали на этой неделе. Думаю, важно, чтобы GPDA плотно работала с Ф-1 и была вовлечена в обсуждения», — относительно дипломатично ответил Льюис, но явно внутренне напрягся.

Вольф «вообще не обеспокоен» отсутствием контракта с Хэмилтоном

Сработает ли?

Учитывая нынешнюю финансовую обстановку в мире и долгожданное стремление Формулы-1 экономить по-настоящему, а не понарошку, вопрос введения потолка зарплат был исключительно вопросом времени. Нет сомнений, что это правило введут — не в 2023 году, так точно позже. Подобные ограничения действуют в американских лигах, с которых Ф-1 уже брала примера при создании лимита на бюджеты. При этом атлеты в НБА, НХЛ и других лигах не чувствуют себя сильно обделёнными — значит, глобально идея должна сработать и пойти на пользу Ф-1.

Однако на пути к внедрению нового правила нужно решить ряд вопросов. Первый и главный — как гарантировать, что звёздные гонщики будут получать скрытую часть зарплаты от автогигантов (если речь идёт о заводских команд) или командных спонсоров. Как понять, какая сумма от «ФИАТа», «Петронаса» или компании «Ред Булл» адекватна для Леклера, Хэмилтона и Ферстаппена как послов бренда, а какая — явный перебор и попытка обойти правила? Остаётся рассчитывать на помощь аудиторов, добросовестность команд и спонсоров — и боязнь всех сторон, что ложь будет вскрыта.



«Я думаю, по этому вопросу уже достаточно изучено в других видах спорта, — успокаивает Штайнер. – В Великобритании так было в регби. Есть хороший прецедент, как всё контролировать. Для этого будут правила».

Абитебуль объяснил, почему взнос в размере $ 200 млн за приход в Формулу-1 — это правильно

Второй вопрос — некоторые европейские законы, которым введение максимальной зарплаты может противоречить. Впрочем, думаем, тут представители Ф-1 смогут договориться, что минимум в 15 миллионов на одного пилота — это так себе дискриминация.



Наконец, для Liberty и команд важно не ломать гонщиков через плечо, а договориться с ними. Поле для переговоров очевидно: сейчас у пилотов Формулы-1 не так много возможностей зарабатывать дополнительно благодаря личным спонсорам. Гонщики сильно ограничены в возможностях размещать личные рекламные наклейки на шлемах и комбинезонах, а о логотипах на болидах даже говорить не приходится (если речь не идёт о партнёре, который платит и команде в целом), плюс пилотам запрещено сотрудничать с конкурирующими брендами командных спонсоров. Если гонщики получат дополнительную свободу в вопросах личного спонсорства, то наверняка пойдут на компромисс.

Хорнер объяснил, почему будет трудно ввести потолок зарплат гонщиков Ф-1

Скрытая интрига

На самом деле, нынешнее предложение — лишь первый шаг на пути к более амбициозной цели: босс «Макларена» Зак Браун ещё в 2019 году заявлял, что зарплаты пилотов нужно включить в общий потолок бюджетов. Представьте, если бы в 2023-м ввели жёсткий лимит, скажем, в 160 млн долларов без всяких исключений — вот тогда стало бы весело по-настоящему!



«Это не привело бы автоматом к сокращению зарплат гонщиков, но вынудило бы команды понимать решения, на что тратить деньги, — объяснял Браун. – Так что было бы интересно обсудить это с представителями пилотов или с самими пилотами и посмотреть, как мы могли бы всё выстроить, чтобы в долгосрочной перспективе каждый получил выгоду от роста Формулы-1 и чтобы при этом, как в американских лигах, это не повредило будущим заработкам гонщиков».

«Думаю, в какой-то момент мы дойдем то ситуации, когда командам придется делать выбор, вкладывать деньги в пилота или машину, — согласился недавно Штайнер. – Но нужно двигаться шаг за шагом, нужно сначала стабилизировать нынешние финансовые правила, понять, как именно они работают, а потом делать следующий шаг вперёд».



Когда прогнозы Брауна и Штайнера сбудутся, менеджмент в Формуле-1 сделает ещё один шаг вперёд. Ведь одно дело, когда ты можешь пользоваться почти неограниченными возможностями автопроизводителей, другое — оперируешь в рамках комфортного потолка с целым рядом существенных исключений, третье — ломаешь голову, как вписаться в жёсткий лимит и при этом не только построить быструю машину, но и сохранить деньги на людей, которые смогут потенциал этой машины полностью раскрыть. Впрочем, пока давайте дождёмся первого шага с хоть каким-то потолком зарплат.