Квята заменит эстонец, а не японец? Неожиданная интрига от «Ред Булл»

В преддверии Гран-при Турции Формулы-1 из стана «Ред Булл» пришли неожиданные новости: резервным пилотом двух команд «быков» во время гоночного уик-энда станет 20-летний эстонец Юри Випс, входящий в молодёжную программу «Ред Булл». Так что если с одним из четырёх гонщиков «быков» вдруг что-то случится, то за руль сядет именно Випс, а не Себастьен Буэми или Сержио Сетте Камара — штатные резервисты. Почему не они? Как ответили в «Ред Булл», у Буэми и Сетте Камары на этот уик-энд другие обязательства, но прямо их не назвали.

Понятно, что команда не может делать своим третьим пилотом кого угодно, тем более если речь идёт не только об участии в тренировках, но и потенциальном выходе на старт гонки. Соответственно, в «Ред Булл» позаботились о получении Випсом так называемой суперлицензии: для этого были организованы частные тесты в Сильверстоуне, на которых Юри проехал более 300 километров за рулём старого «Ред Булл» RB8 – болида аж 2012 года. Но для ФИА главное, чтобы это машина Ф-1, а её актуальность (в разумных пределах) не так важна. И вот теперь, после «секретных» тестов, у Юри есть легальное право выступать в чемпионате мира. Всё это не могло привести к вопросу: а вдруг это внезапное появление Юри неспроста и он может резко ворваться на трансферный рынок?

Кто такой Випс

Для начала немного расскажем об эстонце. «Ред Булл» поддерживал его далеко не с самого начала карьеры. Ещё без поддержки «быков» Юри выиграл немецкую Формулу-4 (опередив воспитанника «Феррари» Маркуса Армстронга и, к примеру, крепкого середняка Ф-2 Фелипе Друговича). В 2018-м Випс боролся за звание лучшего новичка европейской Формулы-3 с Робертом Шварцманом. Всё решила последняя гонка, которую Роберт выиграл, а Випс закончил девятым после столкновения с одним из напарников Роберта по «Преме», что даже привело к намёкам, что инцидент произошёл неспроста…

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Так или иначе, сильное выступление Юри в «трёшке» позволило ему привлечь к себе внимание Хельмута Марко, и Випс вошёл в молодёжную программу «Ред Булл». Сезон-2019 он провёл в обновлённой Формуле-3 в составе не самого сильного «Хайтека», где стал уверенно лучшим позади трёх представителей «Премы». Если бы не провальный уик-энд в Монце, то вполне мог бы даже стать вице-чемпионом позади Шварцмана. Бонусом стало отличное выступление на Гран-при Макао, где Випс завоевал поул-позишен и выиграл квалификационную гонку, после чего лидировал в основной, но пропустил Рихарда Версхора на рестарте и не суме контратаковать.



А вот дальше — странно: в «Ред Булл» решили не отправлять Випса в Формулу-2, а сэкономить бюджет и посадить эстонца в японскую Супер Формулу. Прям ссылкой это не назвать: именно после сильных выступлений в Японии в Ф-1 попал Пьер Гасли, но всё-таки француз перешёл туда уже после Формулы-2, а Юри — напрямую, пропав с европейских радаров и пропустив невероятно конкурентный сезон-2020 Ф-2.

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Вдобавок ко всему вмешался фактор, который в «Ред Булл» никак не могли предусмотреть — коронавирус. И если Ф-3 и Ф-2 прошли более-менее своим чередом, то с выступлениями в Супер Формуле возникли проблемы. Нет, чемпионат не отменили, но из-за жёсткого карантина в Японии Випс пропустил стартовые этапы сезона. Это, с одной стороны, понизило его шансы на борьбу за самые высокие места, а с другой — помешало нормально адаптироваться. В общем, сезон-2020 пошёл насмарку.

Как часто бывает, помогло несчастье: Шон Гелаэл загадочно травмировал спину на этапе Формулы-2 в Барселоне, и именно Випс на несколько гонок заменил Гелаэла в составе довольно конкурентоспособного «ДАМС». Конечно, без тестов и опыта Юри не выстрелил, но для своих обстоятельств выступил вполне достойно и, несмотря на некоторое невезение, даже однажды попал на подиум — в спринтерской гонке на «Муджелло».

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Есть ли у Юри шансы на Ф-1?

Вот тут начинается самое интересное. Как все вы в курсе, главным претендентом на место Даниила Квята является Юки Цунода, который после средненьких выступлений в Формуле-3 вдруг выстрелил в Ф-2 и сейчас занимает третье место в общем зачёте. Но стоит ли забывать, что в 2019-м Випс смотрелся в молодёжке «Ред Булл» перспективнее Юки, который считался скорее «бонусом» к «Хонде», чем будущей звездой «быков». Правда, и Цуноде отдадим должное: сезон-2019 был для него первым в Европе, плюс выступал он за ещё более средненький, чем «Хайтек», «Йенцер».



Цунода остаётся фаворитом Хельмута Марко и сейчас, но есть один нюанс: прямо сейчас Юки отнюдь не гарантирована суперлицензия — та самая, что уже есть у Випса. Если японец завалит финальные этапы Формулы-2 в Бахрейне, то «Ред Булл» никак не сможет продвинуть Цуноду в Ф-1 уже в 2021-м. В то же время коронавирус, так помешавший Юри, теперь ему помог: ФИА смягчила правила получения суперлицензии, и 32 баллов Випса с учётом форс-мажора вполне хватило, чтобы уже получить заветный документ от федерации.

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Вот теперь и думайте — точно ли «Ред Булл» затеял частные тесты Юри и его работу на Гран-при Турции просто потому, что у «быков» вдруг не нашлось других резервных пилотов? Или Марко и Хорнер хотят иметь ещё один запасной вариант на случай провала Цуноды, если Албон и Квят им точно не милы. Опять же, кто знает, что на самом деле думают в «Ред Булл» о первых тестах Юки за рулём старого болида «Альфа Таури» в Имоле…



Да, решение вдруг продвинуть Випса, а не Цуноду, будет не слишком логичным, но если вспомнить все выступления Юри в младших сериях до 2020 года и тот факт, что «Ред Булл» больше нет смысла умасливать «Хонду», мы бы не исключали сенсационного появления в «Альфа Таури» эстонского пилота.